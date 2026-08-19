कानपुर : 250 निवेशकों से 32 करोड़ की ठगी, सात टेनरी संचालकों के खिलाफ FIR दर्ज
2012 से 2016 के बीच जमीन खरीदने के नाम पर की गई थी धोखाधड़ी
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 19, 2026 at 2:32 PM IST
कानपुर : उद्योग नगरी में ठगी का बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां जाजमऊ थाना क्षेत्र में रमईपुर मेगा लेदर क्लस्टर परियोजना के नाम पर 250 निवेशकों से 32 करोड़ रुपये ठग लिए गए. चेन्नई की कंपनी के संचालक की शिकायत पर पुलिस कमिश्नर के आदेश के बाद मंगलवार को सात टेनरी संचालकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है.
जानकारी के अनुसार, वर्ष 2012 से 2016 के बीच परियोजना के लिए जमीन खरीदने के नाम पर यह रकम ली गई थी. मुख्य आरोपी अशरफ रिजवान और उसके साथियों ने 300 एकड़ जमीन खरीदने का प्रस्ताव देकर निवेशकों से यह राशि जुटाई थी. साल 2016 में अपशिष्ट निस्तारण का प्रावधान न होने के कारण शासन ने इस परियोजना को बंद कर दिया था. उसके बाद भी निवेशकों को उनका पैसा लौटाया नहीं गया.
2018 में निवेशकों को पता चला कि इस योजना के नाम पर न तो कोई दफ्तर बनाया गया था और न ही कर्मचारी नियुक्त किए गए. इसके बाद अल्फा इम्पेक्स टैनिंग इंडस्ट्रीज के संचालक सरफराज अख्तर ने पुलिस कमिश्नर से शिकायत की थी. पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर जांच के बाद जाजमऊ थाने में अशरफ रिजवान, शाहिद मकसूद आलम, अनबकुल हक, मंसूर अहमद, फरहान अजमल, यूसुफ अहमद और डॉ. शेहेब हसन के खिलाफ धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है.
शिकायतकर्ता सरफराज अख्तर ने पुलिस कमिश्नर को बताया कि आरोपियों ने 300 एकड़ जमीन का झांसा देकर अक्टूबर 2012 से जून 2016 के बीच उनसे 36.50 लाख रुपये लिए और इसी तरह अन्य निवेशकों को मिलाकर 32 करोड़ रुपये की ठगी की है. एसीपी कैंट प्रियंका बाजपेयी ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ एफआईदर्ज दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है.
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