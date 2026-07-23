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कोडरमा पहुंची NIA की टीम, कई विस्फोटक गोदाम पर की छापेमार, हिरासत में संचालक

कोडरमा में एनआईए की टीम ने कई विस्फोटकों के गोदाम पर छापामार कार्रवाई की है.

NIA action at magazine operator house
कार से उतरता हुआ एनआईए अधिकारी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 23, 2026 at 6:50 PM IST

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कोडरमा: जिले में सेंट्रल जांच एजेंसी की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए डोमचांच नवालशाही एवं कोडरमा थाना क्षेत्र स्थित कई विस्फोटक मैगजीन ( जहां विस्फोटकों का भंडार किया जाता है) पर छापेमारी की है. विस्फोटक मैगजीन संचालक शंकर यादव की पत्नी ने बताया कि पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में 2024 में मोटरसाइकिल से विस्फोटक ढोने के दौरान दुर्घटना हुई थी और विस्फोटक फटने से एक शख्स की मौत हो गई थी. उन्होंने बताया कि एनआईए की टीम ने इनके घर पर छापेमारी की है.

एनआईए की विस्फोटक भंडारण स्थलों पर जांच

एनआईए की टीम स्थानीय पुलिस के सहयोग से विभिन्न विस्फोटक गोदामों की जांच और दस्तावेजों की पड़ताल कर रही है. हालांकि एनआईए के अधिकारियों की ओर से मामले में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है.

मैगजीन संचालक के घर पर एनआईए की कार्रवाई (Etv Bharat)

एनआईए की हिरासत में शंकर यादव और महेश कुमार मेहता

अब तक हुई जांच के क्रम में विस्फोटक मैगजीन के गोदाम संचालक शंकर यादव और डोमचांच नावाडीह निवासी महेश कुमार मेहता को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है.

मैगजीन संचालक के घर छापेमारी

इस संबंध में मैगजीन गार्ड और शंकर यादव की पत्नी ने एनआईए की कार्रवाई की जानकारी दी और बताया कि घर से शंकर यादव और महेश मेहता को एनआईए ने पकड़ा है और विस्फोटक मैगजीन के गोदामों की जांच की जा रही है. इस मामले पर छापेमारी में गोदाम संचालक शंकर यादव के घर से तकरीबन 16 लाख रुपए नगद और अलग-अलग जमीन के कागजात बरामद होने की बात कही जा रही है. हालांकि इसकी पुष्टी अभी तक किसी ने नहीं की है.

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