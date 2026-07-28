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धनबाद में ईडी का बड़ा एक्शन, 25 से ज्यादा ठिकानों पर एक साथ छापेमारी

धनबाद में ईडी ने कोयला कारोबारियों और उनके सहयोगियों के ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की है.

RAIDS ON COAL TRADERS HOMES
सीढ़ी के सहारे कोयला कारोबारी के घर घुसते अधिकारी (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 28, 2026 at 9:51 AM IST

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Updated : July 28, 2026 at 10:07 AM IST

3 Min Read
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धनबाद: जिले में मंगलवार सुबह हड़कंप तब मच गई, जब एक साथ एक प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कई कोयला कारोबारियों के घरों पर दबिश दी. धनबाद में ईडी ने करीब 25 ठिकानों पर एक साथ सुबह से छापेमारी शुरू की है. यह कार्रवाई कई चर्चित कोयला कारोबारियों, उनके सहयोगियों और रिश्तेदारों के परिसरों पर की जा रही है. जांच टीम वित्तीय लेन-देन और दस्तावेजों की गहन जांच में जुटी है.

बैंकिंग लेन-देन से जुड़े रिकॉर्ड की जांच

जानकारी के मुताबिक, ईडी की टीम ने दो चर्चित कोल कारोबारी के सहयोगियों के ठिकानों पर दबिश दी है. वहीं, झरिया में यादव बंधुओं से जुड़े परिसरों पर भी ईडी के अधिकारियों ने एक साथ पहुंचकर तलाशी अभियान शुरू किया. इसके अलावा केंदुआ में मंडल बंधुओं और लोयाबाद में चौहान ब्रदर्स के ठिकानों पर भी ईडी की टीम दस्तावेजों और वित्तीय रिकॉर्ड की जांच कर रही है.

छापेमारी के दौरान बैंकिंग लेन-देन, संपत्ति से जुड़े रिकॉर्ड, कारोबारी दस्तावेज और अन्य वित्तीय कागजातों की बारीकी से जांच की जा रही है. कई स्थानों पर ईडी के अधिकारी स्थानीय सुरक्षा बलों के साथ कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं.

स्थानीय महिलाओं ने ईडी टीम का किया विरोध (ईटीवी भारत)

महिलाओं ने ईडी टीम का किया विरोध

लोयाबाद स्थित एक कोयला कारोबारी के आवास पर ईडी की टीम ने छापेमारी की. टीम के पहुंचते ही आसपास की महिलाएं विरोध में उतर आईं और कार्रवाई का विरोध करने लगीं. कुछ देर तक मौके पर गहमागहमी का माहौल बना रहा. महिलाओं के विरोध के कारण ईडी अधिकारियों को घर के अंदर प्रवेश करने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी. बाद में टीम आवास के भीतर दाखिल हुई और आवश्यक जांच प्रक्रिया शुरू की. मौके पर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं.

सीढ़ी के सहारे घर में घुसे ईडी अधिकारी

इस बीच एक जगह ईडी की टीम को कार्रवाई के दौरान मशक्कत भी करनी पड़ी. एक कोयला कारोबारी के रिश्तेदार के ठिकाने पर दरवाजा नहीं खोले जाने के कारण अधिकारियों को सीढ़ी लगाकर परिसर के अंदर प्रवेश करने का प्रयास करना पड़ा. काफी देर की कोशिश के बाद टीम ने आगे की कार्रवाई शुरू की.

वहीं, मेमको मोड़ स्थित नालंदा कॉटेज में भी एक कोयला कारोबारी के आवास पर ईडी की छापेमारी जारी है. फिलहाल सभी ठिकानों पर ईडी की तलाशी जारी है. जांच पूरी होने के बाद ही यह साफ हो सकेगा कि कार्रवाई में क्या-क्या दस्तावेज या अन्य अहम साक्ष्य मिले हैं.

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धनबाद में जांच एजेंसी की दबिश, कोयला कारोबारी समेत अन्य के ठिकानों पर छापेमारी

Last Updated : July 28, 2026 at 10:07 AM IST

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