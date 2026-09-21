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गले में अजगर डालकर सड़कों पर घूमा युवक, पोस्टमार्टम हाउस में घुसा तो मची अफरा-तफरी, जांच में जुटा वन विभाग

हरिद्वार: खड़खड़ी क्षेत्र में गले में अजगर डालकर घूमते एक युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो खड़खड़ी रेलवे फाटक के पास का बताया जा रहा है. गले में अजगर लटकाए युवक को देखकर मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई. लोगों ने घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. वीडियो सामने आने के बाद वन विभाग ने भी मामले की जांच शुरू कर दी है. वहीं वन विभाग की टीम ने सरकारी अस्पताल के पोस्टमार्टम हाउस में घुसे 12 फीट लंबे अजगर का रेस्क्यू किया है.

रविवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें एक युवक अपने गले अजगर सांप डालकर घूमता हुआ नजर आ रहा है. वायरल वीडियो हरिद्वार के खड़खड़ी क्षेत्र का बताया जा रहा है, जिसमें एक युवक गले में सांप डालकर रौब गालिब कर रहा है. मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा दिखाई दे रही है. कई लोग मोबाइल निकालकर युवक की वीडियो बनाते हुए नजर आ रहे हैं. भीड़ में से ही किसी शख्स ने यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. वीडियो वायरल होते ही वन विभाग भी सकते में आ गया.

हरिद्वार में डीएफओ स्वप्निल अनिरुद्ध ने बताया कि