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गले में अजगर डालकर सड़कों पर घूमा युवक, पोस्टमार्टम हाउस में घुसा तो मची अफरा-तफरी, जांच में जुटा वन विभाग

हरिद्वार में एक युवक गले में अजगर डालकर घूमने से लोगों में हड़कंप मच गया. जिसके बाद वन विभाग जांच में जुट गई है.

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गले में अजगर डालकर घूमता युवक (Photo-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 21, 2026 at 7:18 AM IST

3 Min Read
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हरिद्वार: खड़खड़ी क्षेत्र में गले में अजगर डालकर घूमते एक युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो खड़खड़ी रेलवे फाटक के पास का बताया जा रहा है. गले में अजगर लटकाए युवक को देखकर मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई. लोगों ने घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. वीडियो सामने आने के बाद वन विभाग ने भी मामले की जांच शुरू कर दी है. वहीं वन विभाग की टीम ने सरकारी अस्पताल के पोस्टमार्टम हाउस में घुसे 12 फीट लंबे अजगर का रेस्क्यू किया है.

रविवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें एक युवक अपने गले अजगर सांप डालकर घूमता हुआ नजर आ रहा है. वायरल वीडियो हरिद्वार के खड़खड़ी क्षेत्र का बताया जा रहा है, जिसमें एक युवक गले में सांप डालकर रौब गालिब कर रहा है. मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा दिखाई दे रही है. कई लोग मोबाइल निकालकर युवक की वीडियो बनाते हुए नजर आ रहे हैं. भीड़ में से ही किसी शख्स ने यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. वीडियो वायरल होते ही वन विभाग भी सकते में आ गया.

हरिद्वार में डीएफओ स्वप्निल अनिरुद्ध ने बताया कि

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो की जानकारी मिली है. वन विभाग की टीम से वीडियो की जांच कराई जा रही है. वीडियो की लोकेशन और उसमें दिखाई दे रहे युवक की पहचान के संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है. जांच के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.
-स्वप्निल अनिरुद्ध, डीएफओ, हरिद्वार-

उन्होंने आगे कहा कि वन्यजीवों को पकड़कर उनके साथ छेड़छाड़ करना खतरनाक हो सकता है. वन्यजीव के मिलने पर उसके पास जाने या उसे पकड़ने के बजाय तत्काल वन विभाग को सूचना देनी चाहिए. वन विभाग की टीम ही वन्यजीव को सुरक्षित तरीके से रेस्क्यू करने की कार्रवाई करती है.

दरअसल मानसून सीजन के बाद हरिद्वार में अजगर और मगरमच्छ जैसे वन्यजीवों के निकलने का सिलसिला जारी है. जहां एक दिन पहले वन विभाग की टीम ने बिल्केश्वर रोड से एक 16 फीट लंबे अजगर का रेस्क्यू किया था. वहीं रविवार को एक 12 फीट का अजगर जिला अस्पताल में बने पोस्टमार्टम हाउस तक जा पहुंचा.

मोर्चरी के पास घूम रहे अजगर को देखकर कर्मचारियों और डॉक्टरों में अफरा तफरी मच गई. सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और अजगर को पकड़कर सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया. बता दें कि अजगर सांप संरक्षित वन्यजीवों की श्रेणी में आता है. ऐसे वन्यजीव को पकड़ना, उसके साथ अनावश्यक छेड़छाड़ करना नियमों के दायरे में आता है. ऐसे में वायरल वीडियो की जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि युवक ने अजगर को कहां से पकड़ा.

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