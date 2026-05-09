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देवघर महिला संप्रेक्षण गृह में युवती की मौत का मामला, जांच के बाद टीम ने सौंपी रिपोर्ट

देवघर महिला संप्रेक्षण गृह में युवती की मौत मामले में जांच टीम ने अपनी रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को सौंप दी है.

Girl Died in Deoghar Remand Home
जिला कल्याण पदाधिकारी रंजना कुमारी. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 9, 2026 at 1:59 PM IST

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देवघर:शहर के कुंडा थाना क्षेत्र स्थित चरकी पहाड़ी के समीप बने झारखंड के एकमात्र महिला संप्रेक्षण गृह में 5 मई को एक और युवती की मौत के बाद मामला तूल पकड़ता जा रहा है. हालांकि घटना के बाद जिला प्रशासन ने जांच के लिए एक टीम गठित की थी. टीम ने जांच के बाद अपनी रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को सौंप दी है.

जांच टीम की सदस्य और जिला कल्याण पदाधिकारी रंजना कुमारी ने बताया कि संप्रेक्षण गृह में युवती की मौत की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन तत्काल जांच में जुट गया. उन्होंने बताया कि मृत युवती की पहचान श्रावणी कुमारी के रूप में हुई थी. उन्होंने बताया कि मृत बच्ची एक स्पेशल चाइल्ड थी और संप्रेक्षण गृह में रह रही थी और इससे पहले वह रांची के सीआईपी में भी रह चुकी थी.

जानकारी देतीं जिला कल्याण पदाधिकारी रंजना कुमारी. (वीडियो-ईटीवी भारत)

जिला कल्याण पदाधिकारी ने बताया कि संप्रेक्षण गृह में श्रावणी की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी. जिसके बाद उसे बेहतर इलाज के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई थी. मौत के बाद डॉक्टरों की टीम ने उसका पोस्टमार्टम किया. जिला कल्याण पदाधिकारी ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत का स्पष्ट कारण पता चल सकेगा.

घटना के बाद जिला प्रशासन की ओर से संप्रेक्षण गृह में अतिरिक्त डॉक्टरों की नियुक्ति की गई है. साथ ही वहां रह रही बच्चियों की विशेष निगरानी की जा रही है, जो शारीरिक या मानसिक रूप से बीमार हैं. संप्रेक्षण गृह में रह रहे स्पेशल चाइल्ड की समय-समय पर एम्स और सदर अस्पताल में जांच कराई जाती है.

गौरतलब है कि देवघर के संप्रेषण गृह में अब तक पांच से छह लड़कियों की मौत हो चुकी है. कुछ महीने पहले भी तीन लड़कियों की मौत हुई थी, जबकि उससे पहले भी एक अन्य लड़की की जान जा चुकी है.

लगातार सामने आ रही घटनाओं को देखते हुए जिला प्रशासन ने अपनी रिपोर्ट उच्च स्तर पर भेज दी है. मिली जानकारी के अनुसार, पूरे मामले की जांच अब केंद्र स्तर के अधिकारी भी कर सकते हैं.

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