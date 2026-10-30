निर्मल आश्रम में धार्मिक ग्रंथ जलाने का दावा, जांच टीम को नहीं मिले सबूत; जमीन पर कब्जे से जुड़ा विवाद
लखीमपुर खीरी पुलिस के अनुसार, जांच के निष्कर्ष सामने आने के बाद ही मामले की स्थिति स्पष्ट होगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 30, 2026 at 9:31 AM IST
लखीमपुर खीरी: जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र के सेठ घाट रोड स्थित निर्मल आश्रम में धार्मिक ग्रंथ और दस्तावेज जलाने के मामले की जांच करने के लिए हरिद्वार से श्रीपंचायती अखाड़ा निर्मल संप्रदाय, कनखल की चार सदस्यीय टीम लखीमपुर पहुंची. टीम ने आश्रम में रखे धार्मिक ग्रंथों का निरीक्षण किया.
जांच के बाद टीम ने दावा किया कि आश्रम में रखे पांचों धार्मिक ग्रंथ सुरक्षित हैं और उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा है. वहीं, आश्रम के महंत ने पूरे मामले को जमीन पर अवैध कब्जे की कोशिश से जोड़ते हुए गिरफ्तार आरोपी को फंसाए जाने का आरोप लगाया है.
श्रीपंचायती अखाड़ा निर्मल, कनखल हरिद्वार के कोषाध्यक्ष महंत जसविंदर सिंह शास्त्री के नेतृत्व में पहुंची टीम में संत भूपेंद्र सिंह टकसाली (निर्मल भवन मेरठ), महंत गोपाल हरि (मोक्ष धाम हरिद्वार) और संत निर्भया सिंह शामिल रहे. टीम ने आश्रम में रखे धार्मिक ग्रंथों का निरीक्षण कर उनकी स्थिति का जायजा लिया.
महंत जसविंदर सिंह शास्त्री ने बताया कि जांच के दौरान आश्रम में रखे पांचों धार्मिक ग्रंथ सुरक्षित पाए गए. किसी भी ग्रंथ को नुकसान पहुंचने की पुष्टि नहीं हुई है. निर्मल आश्रम के महंत लक्ष्मण सिंह शास्त्री ने बताया कि कुछ कागजात में दीमक लग गई थी.
इसी कारण उन्हें जलाकर प्रवाहित किया गया था. इस प्रक्रिया का वीडियो भी बनाया गया था. महंत के मुताबिक, घटना के समय वह अमृतसर गए हुए थे. उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी अनुपस्थिति में कुछ लोग आश्रम की बेशकीमती जमीन पर कब्जा करने की नीयत से परिसर में घुसे थे.
गिरफ्तार आरोपी ने इसका विरोध किया था. महंत ने दावा किया कि कब्जे का विरोध करने वाले व्यक्ति को ही मुकदमे में फंसाकर गिरफ्तार कर लिया गया. बीते 8 अक्टूबर 2026 को शारदा बैराज के निकट सिख धर्म से संबंधित गुटका साहिब और अन्य धार्मिक दस्तावेजों को फाड़कर जलाने के आरोप सामने आए थे.
इसके विरोध में ऑल इंडिया सिख पंजाबी वेलफेयर काउंसिल ने नौ अक्टूबर को कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया था. संगठन ने मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की थी. इस मामले में सदर कोतवाली पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया था.
सदर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है. निर्मल आश्रम के संत लक्ष्मण सिंह शास्त्री और आश्रम की सुरक्षा के लिए पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है. पुलिस के अनुसार, जांच के निष्कर्ष सामने आने के बाद ही मामले की स्थिति स्पष्ट होगी.
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