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निर्मल आश्रम में धार्मिक ग्रंथ जलाने का दावा, जांच टीम को नहीं मिले सबूत; जमीन पर कब्जे से जुड़ा विवाद

धार्मिक ग्रंथ जलाने के मामले में हरिद्वार से पहुंची जांच टीम. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखीमपुर खीरी: जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र के सेठ घाट रोड स्थित निर्मल आश्रम में धार्मिक ग्रंथ और दस्तावेज जलाने के मामले की जांच करने के लिए हरिद्वार से श्रीपंचायती अखाड़ा निर्मल संप्रदाय, कनखल की चार सदस्यीय टीम लखीमपुर पहुंची. टीम ने आश्रम में रखे धार्मिक ग्रंथों का निरीक्षण किया.

जांच के बाद टीम ने दावा किया कि आश्रम में रखे पांचों धार्मिक ग्रंथ सुरक्षित हैं और उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा है. वहीं, आश्रम के महंत ने पूरे मामले को जमीन पर अवैध कब्जे की कोशिश से जोड़ते हुए गिरफ्तार आरोपी को फंसाए जाने का आरोप लगाया है.

लखीमपुर खीरी से विनीत कुमार गुप्ता की रिपोर्ट. (Video Credit: ETV Bharat) श्रीपंचायती अखाड़ा निर्मल, कनखल हरिद्वार के कोषाध्यक्ष महंत जसविंदर सिंह शास्त्री के नेतृत्व में पहुंची टीम में संत भूपेंद्र सिंह टकसाली (निर्मल भवन मेरठ), महंत गोपाल हरि (मोक्ष धाम हरिद्वार) और संत निर्भया सिंह शामिल रहे. टीम ने आश्रम में रखे धार्मिक ग्रंथों का निरीक्षण कर उनकी स्थिति का जायजा लिया. महंत जसविंदर सिंह शास्त्री ने बताया कि जांच के दौरान आश्रम में रखे पांचों धार्मिक ग्रंथ सुरक्षित पाए गए. किसी भी ग्रंथ को नुकसान पहुंचने की पुष्टि नहीं हुई है. निर्मल आश्रम के महंत लक्ष्मण सिंह शास्त्री ने बताया कि कुछ कागजात में दीमक लग गई थी. इसी कारण उन्हें जलाकर प्रवाहित किया गया था. इस प्रक्रिया का वीडियो भी बनाया गया था. महंत के मुताबिक, घटना के समय वह अमृतसर गए हुए थे. उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी अनुपस्थिति में कुछ लोग आश्रम की बेशकीमती जमीन पर कब्जा करने की नीयत से परिसर में घुसे थे.