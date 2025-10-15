ETV Bharat / state

गढ़वा में स्कूली छात्रा की मौत मामले में कार्रवाई, शिक्षिका का ट्रांसफर, जांच टीम भी गठित

गढ़वा: जिले के बड़गड़ थाना क्षेत्र में एक छात्रा की मौत के मामले में शिक्षा विभाग ने कार्रवाई की है. आरोपी शिक्षिका का तबादला कर दिया गया है. पूरे मामले की जांच के लिए एक जांच टीम भी गठित की गई है. यह पूरी घटना बड़गड़ थाना क्षेत्र के परियोजना उच्च विद्यालय की है. आरोप है कि शिक्षिका सह प्रभारी प्रधानाध्यापिका की पिटाई से एक छात्रा की मौत हो गई.

छात्रा की मौत के बाद परिजनों ने बड़गड़ बाजार के हनुमान मंदिर चौक पर करीब चार घंटे तक सड़क जाम कर दिया. सांसद विष्णु दयाल राम के हस्तक्षेप और स्थानीय प्रशासन की सूझबूझ से शाम 5:15 बजे जाम समाप्त हुआ. बताया गया कि परिवार की मांग को देखते हुए जिला शिक्षा अधिकारी ने स्कूल की प्रभारी प्रधानाध्यापिका द्रौपदी मिंज को तत्काल प्रभाव से हटाकर शिक्षक अनिल कुमार चौधरी को प्रभारी प्रधानाध्यापक बनाया गया. वहीं आरोपी शिक्षिका का तबादला रंका परियोजना विद्यालय में कर दिया है.

मामले की जांच के लिए एक जांच टीम का भी गठन किया गया है. शिक्षा विभाग ने विस्तृत जांच के लिए महिला बीईइओ रंभा चौबे के नेतृत्व में चार सदस्यीय जांच टीम का गठन किया. जिम्मेदारी मिलने पर टीम ने स्कूल का दौरा कर जांच की.

वहीं उपायुक्त के निर्देश पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. जॉन एफ. कैनेडी ने मामले की जांच के लिए एक मेडिकल टीम गठित की. टीम की देखरेख में छात्रा के शव का पोस्टमार्टम कराया गया और शव परिजनों को सौंप दिया गया.

जिला शिक्षा अधिकारी कैसर राजा ने बताया कि घटना की जांच के लिए चार सदस्यीय विभागीय जांच समिति गठित की गई है और उसे छात्रा की मौत से जुड़े तथ्यों की जांच कर चौबीस घंटे के भीतर अधोहस्ताक्षरी को जांच रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है.