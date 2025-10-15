ETV Bharat / state

गढ़वा में स्कूली छात्रा की मौत मामले में कार्रवाई, शिक्षिका का ट्रांसफर, जांच टीम भी गठित

छात्रा के शव का पोस्टमार्टम किया गया. फिर शव को परिजनों को सौंप दिया गया है. जांच टीम जांच कर रही है.

School girl Death
बड़गड़ थाना (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 15, 2025 at 8:43 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

गढ़वा: जिले के बड़गड़ थाना क्षेत्र में एक छात्रा की मौत के मामले में शिक्षा विभाग ने कार्रवाई की है. आरोपी शिक्षिका का तबादला कर दिया गया है. पूरे मामले की जांच के लिए एक जांच टीम भी गठित की गई है. यह पूरी घटना बड़गड़ थाना क्षेत्र के परियोजना उच्च विद्यालय की है. आरोप है कि शिक्षिका सह प्रभारी प्रधानाध्यापिका की पिटाई से एक छात्रा की मौत हो गई.

छात्रा की मौत के बाद परिजनों ने बड़गड़ बाजार के हनुमान मंदिर चौक पर करीब चार घंटे तक सड़क जाम कर दिया. सांसद विष्णु दयाल राम के हस्तक्षेप और स्थानीय प्रशासन की सूझबूझ से शाम 5:15 बजे जाम समाप्त हुआ. बताया गया कि परिवार की मांग को देखते हुए जिला शिक्षा अधिकारी ने स्कूल की प्रभारी प्रधानाध्यापिका द्रौपदी मिंज को तत्काल प्रभाव से हटाकर शिक्षक अनिल कुमार चौधरी को प्रभारी प्रधानाध्यापक बनाया गया. वहीं आरोपी शिक्षिका का तबादला रंका परियोजना विद्यालय में कर दिया है.

जिला शिक्षा अधिकारी और सिविल सर्जन का बयान (Etv Bharat)

मामले की जांच के लिए एक जांच टीम का भी गठन किया गया है. शिक्षा विभाग ने विस्तृत जांच के लिए महिला बीईइओ रंभा चौबे के नेतृत्व में चार सदस्यीय जांच टीम का गठन किया. जिम्मेदारी मिलने पर टीम ने स्कूल का दौरा कर जांच की.

वहीं उपायुक्त के निर्देश पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. जॉन एफ. कैनेडी ने मामले की जांच के लिए एक मेडिकल टीम गठित की. टीम की देखरेख में छात्रा के शव का पोस्टमार्टम कराया गया और शव परिजनों को सौंप दिया गया.

जिला शिक्षा अधिकारी कैसर राजा ने बताया कि घटना की जांच के लिए चार सदस्यीय विभागीय जांच समिति गठित की गई है और उसे छात्रा की मौत से जुड़े तथ्यों की जांच कर चौबीस घंटे के भीतर अधोहस्ताक्षरी को जांच रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है.

परिवार का आरोप

बता दें कि परिवार का आरोप है कि परियोजना प्लस टू हाई स्कूल, बड़गड़ की शिक्षिका द्रौपदी मिंज द्वारा की गई पिटाई के कारण छात्रा दिव्या कुमारी की मौत हो गई. परिवार का दावा है कि उनकी बेटी को केवल इसलिए पीटा गया क्योंकि वह स्कूल में जूते की बजाय चप्पल पहनकर आई थी. परिवार के अनुसार, साथियों के सामने पिटाई से दिव्या काफी आहत हो गई और वह कोमा में चली गई. जिसके बाद उसका बड़े से बड़े अस्पताल में इलाज कराया गया, लेकिन वह बच नहीं सकी और मंगलवार को उसकी मौत हो गई. मामले की जांच के लिए पुलिस के पास आवेदन भी दिया गया है.

यह भी पढ़ें:

गढ़वा में स्कूली छात्रा की मौत के बाद परिजनों ने किया बवाल, शिक्षिका पर लगाया पिटाई का आरोप

रांची में स्कूल बस और स्कूटी में टक्कर, मंदिर जा रही छात्रा को रौंदा, बाल बाल बचा छोटा भाई

लातेहार में आठवीं क्लास की छात्रा ने की आत्महत्या, परिजनों ने लगाया शिक्षक पर प्रताड़ना का आरोप

TAGGED:

DEATH OF SCHOOL GIRL IN GARHWA
BARGAD SCHOOL GARHWA
SIT OF SCHOOL GIRL DEATH
गढ़वा में स्कूली छात्रा की मौत
SCHOOL GIRL DEATH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.