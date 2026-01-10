ETV Bharat / state

सीसीएल में कौन है जयचंद! वर्कशॉप पर हमला और कोयला चोरी की घटना के बाद संयुक्त अभियान शुरू, हो रहे चौंकाने वाले खुलासे

गिरिडीह: सीसीएल गिरिडीह कोलियरी के वर्कशॉप पर हमला और कोयला चोरी की घटनाओं को देखते हुए सीसीएल प्रबंधन और प्रशासन ने संयुक्त अभियान शुरू किया है. अभियान के तहत अपराधियों को चिन्हित करने का काम किया जा रहा है. साथ ही अपराधियों के साथ सुरक्षा गार्ड, होम गार्ड या सीसीएल कर्मियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है.

जानकारी के अनुसार सीसीएल प्रबंधन और पुलिस के निशाने पर अभी डेढ़ दर्जन लोग हैं. इन डेढ़ दर्जन लोगों की हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है. इनमें कुछ सुरक्षाकर्मी, कुछ सीसीएल कर्मी के साथ होमगार्ड के जवान और आउटसोर्स के भी कुछ कर्मी शामिल हैं. ऐसे में कह सकते हैं कि कोयला चोर और अपराधियों के खिलाफ अभियान की शुरुआत घर के भेदियों से की जा रही है.

गिरिडीह कोलियरी वर्कशॉप पर हमला और कोयला चोरी की घटना के बाद सीसीएल और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई पर रिपोर्ट. (वीडियो-ईटीवी भारत)

वर्कशॉप कांड की जांच में चौंकने वाले खुलासे

दरअसल, पिछले दिनों सीसीएल के वर्कशॉप पर अपराधियों ने धावा बोला था. यहां कथित तौर पर तीन गार्ड को बंधक बनाते हुए 25 हजारों के सामान के साथ डीवीआर पर भी अपराधियों ने हाथ साफ किया था. ड्यूटी पर मौजूद गार्डों ने पुलिस को बताया था कि अपराधी दो दर्जन से अधिक की संख्या में थे. घटना के बाद एसपी डॉ. बिमल कुमार ने एसडीपीओ सदर जीतवाहन उरांव के अलावा इंस्पेक्टर सह मुफस्सिल थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो को मामले की गंभीरता से जांच करने का निर्देश दिया था. पुलिस ने जब जांच की तो गार्डों के बयान और मौका-ए-वारदात में काफी कुछ असमानता पाई गई. हालांकि यह साफ हुआ कि कुछ सामानों पर हाथ साफ किया गया और डीवीआर को गायब कर दिया गया.

गिरिडीह कोलियरी के वर्कशॉप में कर्मियों से पूछताछ करते पुलिस पदाधिकारी. (फोटो-ईटीवी भारत)

जांच में यह भी बात सामने आयी कि दिसंबर 2025 के अंत और 2026 की शुरुआत में वर्कशॉप में चोरी हुई थी. इस चोरी के दौरान नकाबपोश अपराधी वर्कशॉप के अंदर दाखिल हुए थे. इन नकाबपोश अपराधियों में से एक का नकाब खुल गया था, जो वर्कशॉप के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया था. वर्कशॉप में सीसीटीवी फुटेज खंगालने के दरमियान यह बात समाने आयी. अब जब इस फुटेज की मांग सीसीएल सुरक्षा विभाग ने की तो उसके बाद ही अपराधी फिर से वर्कशॉप के अंदर आए और डीवीआर खोलकर ले गए. ऐसे में पुलिस इस मामले को लेकर गंभीर है.

जीएम के साथ बैठक कर कार्रवाई की योजना तैयार