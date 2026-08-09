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केकड़ी में ब्रुसेला संक्रमण के चलते तेज बुखार से पीड़ित हो रहे बच्चे, जानिए इसके लक्षण और बचाव के उपाय

दो से ज्यादा बच्चे पॉजिटिव. एक बच्ची को परिजन इलाज के लिए जयपुर ले गए.

Government District Hospital, Kekri
राजकीय जिला अस्पताल, केकड़ी (ETV Bharat Ajmer)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 9, 2026 at 2:43 PM IST

3 Min Read
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अजमेर: जिले के केकड़ी क्षेत्र में बच्चों में तेज बुखार का प्रकोप है. इस तेज बुखार की वजह पता लग गई है. जांच से पता चला कि ब्रुसेला संक्रमण के कारण बच्चों को तेज बुखार आ रहा है. क्षेत्र में पीड़ित ज्यादातर बच्चे निजी स्कूल के विद्यार्थी हैं. इनमें दो बच्चों को परिजन इलाज के लिए अजमेर के निजी अस्पताल लाए, जहां तेज बुखार से पीड़ित दोनों बच्चों की जांच में ब्रुसलो संक्रमण पाया गया. इसके बाद केकड़ी जिला अस्पताल में भर्ती एक बालिका की ब्रुसेला संक्रमण की जांच कराई तो रिपोर्ट पॉजिटिव आई. हालांकि बालिका के परिजन इलाज के लिए उसे जयपुर ले गए.

ब्रुसेला संक्रमण के प्रकोप से केकड़ी क्षेत्र में निजी और सरकारी स्कूलों में हड़कंप मचा है. केकड़ी अस्पताल के पीएमओ डॉ. राजेंद्र मौर्य ने बताया कि केकड़ी से एक बच्चे को अजमेर के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया. परिजनों ने मुझे फोन पर जानकारी दी थी. वही एक बालिका केकड़ी के राजकीय जिला अस्पताल में भर्ती हुई थी, जिसे परिजन जयपुर ले गए. बालिका 3 दिन केकड़ी अस्पताल में भर्ती रही थीं. अभी ये दो मामले ही सामने आए हैं.

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मवेशियों के संक्रमित होने पर इंसानों में फैलता है: डॉ. मौर्य ने बताया कि ब्रुसेला संक्रमण कच्चा दूध पीने, अधपका मांस खाने, भेड़, बकरी, गाय, भैंस में संक्रमण से इंसानों में फैलता है. ब्रुसेला संक्रमण गंभीर नहीं है. यह साधारण संक्रमित रोग है. इसके प्रति लोगों में जागरूकता की जरूरत है.

आवारा मवेशियों को कांजी हाउस में रखें: केकड़ी राजकीय जिला अस्पताल के पीएमओ डॉ. राजेंद्र मौर्य ने कहा कि भेड़, बकरियों, गाय, भैंस में यदि संक्रमण फैल रहा है तो पशुपालन विभाग को मवेशियों का इलाज या वैक्सीनेशन करवाना चाहिए. शहर और कस्बों की सड़कों और गलियों में आवारा पशु घूमते हैं. इनमें बड़ी संख्या में गोवंश हैं, जिन्हें कांजी हाउस या गौशाला में रखना चाहिए. उन्होंने बताया कि मरीज को जांच की जरूरत तब पड़ती है, जब उसे लंबे समय तक बुखार रहता है. 4-5 दिन बुखार रहता है और मरीज ठीक हो जाता है तो उसे जांच करवाने की जरूरत नहीं है.

कब करानी चाहिए जांच: डॉ. मौर्य ने बताया कि ब्रूसेला संक्रमण की जांच महंगी होती है. यह दिल्ली एवं जयपुर जैसे महानगरों में होती है. अजमेर और केकड़ी में जांच की व्यवस्था नहीं है. 20 से 25 दिन बुखार ठीक नहीं हो रहा है तब जांच की जरूरत पड़ती है. डॉ. मौर्य ने बताया कि ब्रुसेला संक्रमण जूनोटिक बीमारी है, जो संक्रमित पशुओं से इंसानों फैलती है. मसलन संक्रमित पशु का दूध पीने या मांस खाने से यह ब्रुसेला संक्रमण इंसानों में आता है.

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