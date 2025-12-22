अजय सोनकर मामले में आज आ सकती है जांच रिपोर्ट, निजी अस्पताल में सर्जरी के दौरान हुई थी मौत
देहरादून के एक निजी अस्पताल में 30 वर्षीय अजय सोनकर की पथरी की सर्जरी के दौरान हो गई थी मौत
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : December 22, 2025 at 7:49 AM IST
देहरादून: उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के रायपुर क्षेत्र में स्थित एक निजी अस्पताल में बीते बुधवार को इलाज के दौरान मरीज की मौत हो गई थी. उसके बाद मरीज के परिजनों ने अस्पताल पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया था. इस दौरान अस्पताल में जमकर हंगामा हुआ था.
अजय सोनकर मौत मामले में आज आ सकती है जांच रिपोर्ट: इस मामले की जांच के लिए सीएमओ ने एक जांच समिति का गठन किया था. समिति सभी बिंदुओं पर जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट आज सोमवार को सीएमओ को सौंप सकती है. देहरादून के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनोज शर्मा ने बताया कि रायपुर क्षेत्र के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में मरीज की मौत के मामले को लेकर अगले दिन रायपुर क्षेत्र के स्वास्थ्य विभाग की टीम को अस्पताल निरीक्षण के लिए भेजा गया था.
स्वास्थ्य विभाग की टीम सीएमओ को सौंपेगी जांच रिपोर्ट: टीम को निरीक्षण के दौरान प्रथम दृष्टया अस्पताल की स्वास्थ्य व्यवस्था संतोष जनक मिली. उसके बाद उन्हें एसएसपी देहरादून की ओर से इस संबंध में जांच किए जाने का पत्र प्राप्त हुआ. इस पूरे मामले की जांच के लिए विभाग द्वारा एक समिति का गठन किया गया. इस समिति में दो विशेषज्ञ चिकित्सकों को सदस्य और एसीएमओ को अध्यक्ष बनाया गया. जांच समिति ने अपना काम करना शुरू कर दिया है. डॉ मनोज शर्मा का कहना है कि उन्होंने समिति से ऐसी अपेक्षा की है कि सोमवार तक अपनी जांच रिपोर्ट उन्हें सौंप दी जाये.
अजय सोनकर की पथरी के ऑपरेशन के बाद मौत हो गई थी: दरअसल मामला पिछले बुधवार का है. देहरादून के कमली रोड के रहने वाले अजय सोनकर को देर रात पेट में दर्द की शिकायत हुई. इसके बाद परिजनों ने उन्हें रायपुर क्षेत्र के एक प्राइवेट अस्पताल में एडमिट कराया. पेशेंट को पथरी का दर्द था. दुर्भाग्य से सर्जरी के बाद उसकी मौत हो गई. उसके बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया.
परिजनों ने अस्पताल सीज करने की मांग की थी: अगले दिन परिजनों और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर शव रख कर अपना आक्रोश व्यक्त किया था. लोग इस अस्पताल को सीज करने की मांग कर रहे थे. इस पूरे मामले पर स्वास्थ्य विभाग ने एक जांच समिति का गठन भी किया है, जिसकी रिपोर्ट आज सोमवार को आ सकती है.
ये भी पढ़ें: