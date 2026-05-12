लालकुआं नगर पंचायत में अनियमितताओं की जांच शुरू, सिटी मजिस्ट्रेट ने मांगे तथ्य और साक्ष्य
नगर पंचायत लालकुआं में डस्टबिन खरीद, शौचालय पुनर्निर्माण, छठ पूजा स्थल कार्य और अलाव लकड़ी खर्च में अनियमितता की जांच शुरू हुई.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : May 12, 2026 at 7:36 AM IST
हल्द्वानी: नगर पंचायत लालकुआं में कथित अनियमितताओं के मामलों में जांच प्रक्रिया शुरू हो गई है. नगर मजिस्ट्रेट हल्द्वानी ने लालकुआं नगर पंचायत में पहुंच कर कर्मचारियों से बातचीत कर जांच शुरू कर दी है. उन्होंने आम जनता से डस्टबिन खरीद, शौचालय पुनर्निर्माण, छठ पूजा स्थल निर्माण और अलाव के लिए लकड़ी खर्च से जुड़े तथ्य व साक्ष्य मांगे हैं. उन्होंने 16 मई तक कार्यालय अवधि में नगर मजिस्ट्रेट कार्यालय हल्द्वानी पहुंचकर अपने साक्ष्य प्रस्तुत करने की बात कही है. इससे पहले जिलाधिकारी नैनीताल ललित मोहन रयाल ने शिकायतों का संज्ञान लेते हुए पूरे मामले की जांच के आदेश दिए थे.
नगर पंचायत लालकुआं में विकास कार्यों और खर्चों को लेकर उठे सवालों के बीच अब प्रशासनिक जांच तेज हो गई है. सिटी मजिस्ट्रेट एपी बाजपेयी लालकुआं नगर पंचायत पहुंचे, जहां उन्होंने कर्मचारियों और अधिकारियों से विभिन्न मामलों में जानकारी ली. इस दौरान संबंधित अभिलेखों और कार्यों से जुड़े दस्तावेजों का भी निरीक्षण किया गया. सिटी मजिस्ट्रेट की ओर से एक सार्वजनिक सूचना जारी कर आम लोगों से भी तथ्य और साक्ष्य उपलब्ध कराने की अपील की गई है. अपील में लालकुआं नगर पंचायत में हुए विभिन्न कार्यों डस्टबिन क्रय करने, शौचालय पुर्ननिर्माण, छठ पूजा स्थल के पुर्ननिर्माण एवं शीतलहर के दौरान अलाव हेतु लकड़ी की असामान्य खपत से संबंधित तथ्य और साक्ष्य को 16 मई तक सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करने को कहा गया है.
गौरतलब है कि जिलाधिकारी नैनीताल को नगर पंचायत लालकुआं में डस्टबिन खरीद, पुराने शौचालयों के पुनर्निर्माण, छठ पूजा स्थल के दोबारा निर्माण और शीतकाल में अलाव के लिए लकड़ी की असामान्य खपत को लेकर शिकायतें प्राप्त हुई थी. शिकायतों में वित्तीय अनियमितताओं और नियमों की अनदेखी के आरोप लगाए गए थे. इसके बाद जिलाधिकारी नैनीताल ललित मोहन रयाल ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सभी बिंदुओं की जांच सिटी मजिस्ट्रेट एपी बाजपेयी को सौंपी थी. जिलाधिकारी के आदेश के बाद अब जांच प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू कर दी गई है.
कथित अनियमितता में बड़ा मामला डस्टबिन खरीद का है, जिसमें करीब 3 लाख रुपए की लागत से बिना विधिवत निविदा प्रक्रिया अपनाए खरीदारी किए जाने का आरोप है. नगर पंचायत के विभिन्न वार्डों में करीब 5 साल पहले बने शौचालयों को ध्वस्त कर दोबारा निर्माण कराए जाने का भी मामला है. छठ पूजा स्थल पर कराए गए पुनर्निर्माण कार्य की आवश्यकता और उसके औचित्य को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं. वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान अलाव के लिए लकड़ी की असामान्य खपत और उससे जुड़े भुगतान की पारदर्शिता पर भी सवाल उठे हैं. जिसके बाद जांच शुरू कर दी गई है.
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