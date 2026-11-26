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11वीं में अग्रिम नामांकन के नाम पर फीस वसूली की जांच शुरू, CBSE और शिक्षा विभाग ने लिया संज्ञान

झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन ( Etv Bharat )

रांची: 10वीं की बोर्ड परीक्षा से पहले ही 11वीं में नामांकन के नाम पर विद्यार्थियों से 2,000 से 3,000 रुपये तक रजिस्ट्रेशन शुल्क वसूलने के मामले में झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन की शिकायत का असर दिखने लगा है. एसोसिएशन की ओर से CBSE और जिला शिक्षा विभाग के समक्ष मामला उठाए जाने के बाद जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. जिला शिक्षा पदाधिकारी ने जेवीएम श्यामली समेत रांची जिले के सभी निजी विद्यालयों की जांच का निर्देश दिया है.

बोर्ड परीक्षा से पहले ही 11वीं में नामांकन के लिए आवेदन भरवाने का आरोप