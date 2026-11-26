11वीं में अग्रिम नामांकन के नाम पर फीस वसूली की जांच शुरू, CBSE और शिक्षा विभाग ने लिया संज्ञान
नामांकन के नाम पर विद्यार्थियों से रजिस्ट्रेशन शुल्क वसूलने के मामले में जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. रिपोर्ट- चंदन भट्टाचार्य.
Published : November 26, 2026 at 2:41 PM IST
रांची: 10वीं की बोर्ड परीक्षा से पहले ही 11वीं में नामांकन के नाम पर विद्यार्थियों से 2,000 से 3,000 रुपये तक रजिस्ट्रेशन शुल्क वसूलने के मामले में झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन की शिकायत का असर दिखने लगा है. एसोसिएशन की ओर से CBSE और जिला शिक्षा विभाग के समक्ष मामला उठाए जाने के बाद जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. जिला शिक्षा पदाधिकारी ने जेवीएम श्यामली समेत रांची जिले के सभी निजी विद्यालयों की जांच का निर्देश दिया है.
बोर्ड परीक्षा से पहले ही 11वीं में नामांकन के लिए आवेदन भरवाने का आरोप
इस मामले को लेकर झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने CBSE के क्षेत्रीय कार्यालय, पुंदाग में क्षेत्रीय अधिकारी राजीव शर्मा से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपा. एसोसिएशन ने आरोप लगाया कि कई विद्यालय 10वीं की बोर्ड परीक्षा से पहले ही 11वीं में नामांकन के लिए आवेदन भरवा रहे हैं और विद्यार्थियों से 2,000 से 3,000 रुपये तक रजिस्ट्रेशन शुल्क ले रहे हैं.
नामांकन प्रक्रिया पर उठाए सवाल
प्रतिनिधिमंडल ने सवाल उठाया कि जब 10वीं की परीक्षा और उसका परिणाम भी नहीं आया है, तो इतनी पहले नामांकन प्रक्रिया शुरू करने की जरूरत क्या है? एसोसिएशन ने शुल्क निर्धारित करने के नियम, उसकी वैधता और दूसरे विद्यालय में नामांकन लेने की स्थिति में जमा राशि वापस करने की व्यवस्था पर भी स्पष्टीकरण मांगा. CBSE के क्षेत्रीय अधिकारी ने मामले को गंभीरता से सुनते हुए नियमानुसार कार्रवाई का आश्वासन दिया.
सभी निजी स्कूलों की होगी जांच
दूसरी ओर, जिला शिक्षा पदाधिकारी ने एसोसिएशन के ज्ञापन पर कार्रवाई करते हुए सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों, क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारियों और अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारियों को अपने क्षेत्र के निजी विद्यालयों का निरीक्षण कर विस्तृत रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है. इसमें जेवीएम श्यामली समेत जिले के सभी निजी विद्यालय शामिल हैं. जांच में 11वीं के अग्रिम नामांकन और रजिस्ट्रेशन शुल्क वसूली की प्रक्रिया देखी जाएगी.
उचित नहीं विद्यार्थियों पर आर्थिक और मानसिक दबाव डालना
एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय राय ने बताया कि बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों पर अगली कक्षा में नामांकन के नाम पर आर्थिक और मानसिक दबाव डालना उचित नहीं है. बच्चों का भविष्य उनकी पढ़ाई और परीक्षा से तय होगा, अग्रिम रजिस्ट्रेशन फीस से नहीं. उन्होंने कहा कि केवल जांच शुरू करना पर्याप्त नहीं है, यदि नियमों के विरुद्ध शुल्क वसूली या दबाव बनाने की पुष्टि होती है, तो संबंधित विद्यालयों पर कार्रवाई होनी चाहिए. वहीं प्रतिनिधिमंडल में प्रवीण कुजूर, अनिकेत सिंह, मुकेश साहू और आकाश पासवान शामिल थे.
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