इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिए निर्देश; जांच अधिकारी को समय से उपलब्ध कराएं विसरा रिपोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव, डीजीपी और महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य को स्थिति की जांच करने के निर्देश दिए हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 13, 2025 at 8:43 AM IST
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव, डीजीपी और प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य को बिसरा की फोरेंसिक जांच रिपोर्ट समय से उपलब्ध कराने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं. कोर्ट ने कहा कि विवेचना अधिकारियों को समय पर विसरा रिपोर्ट मिलनी चाहिए. बिसरा रिपोर्ट के बिना चार्जशीट दाखिल करने पर कहा कि अधूरी विवेचना करके मौत का कारण जाने बिना चार्जशीट दाखिल करना सही नहीं है.
यह आदेश न्यायमूर्ति समित गोपाल ने दहेज हत्या के मामले में आरोपी रामरतन निवासी फर्रुखाबाद की जमानत अर्जी खारिज करते हुए दिया है. कोर्ट ने फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं से विसरा रिपोर्ट जांच एजेंसियों तक पहुंचने में हो रही देरी को चिंताजनक बताया.
साथ ही मुख्य सचिव, डीजीपी और महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य को स्थिति की जांच करने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया, कि विसरा रिपोर्ट समय की बर्बादी किए बिना जल्द उपलब्ध कराई जाए. ताकि जांच के दौरान पूर्ण, उचित और प्रभावी मूल्यांकन संभव हो सके.
कोर्ट ने कहा कि मृतक का विसरा फरवरी 2024 में झांसी स्थित प्रयोगशाला भेजा गया था. सितंबर 2024 में तैयार किया गया, लेकिन रिपोर्ट पहली फरवरी 2025 तक जांच अधिकारी को नहीं मिली. इसके बाद ही केस डायरी में संलग्न की गई. जबकि आरोप पत्र 13 सितंबर 2024 को ही दाखिल किया जा चुका था.
विसरा रिपोर्ट मिलने से पहले 11 नवंबर 2024 को मामले का संज्ञान ले लिया गया था. कोर्ट ने इसे परेशान करने वाला तथ्य मानते हुए कहा कि फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं द्वारा विसरा रिपोर्ट को जांच एजेंसी को जल्द भेजने की प्रक्रिया होनी चाहिए. मामले की जांच विसरा रिपोर्ट पाए बिना ही पूरी कर ली गई.
आरोप-पत्र दाखिल कर दिया गया. इससे स्पष्ट होता है, कि जहां तक मृत्यु के कारण का प्रश्न है, वह निर्णायक नहीं था. इस देरी से यह भी पता चलता है, कि जांच किसी न किसी रूप में अधूरी थी. कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि ऐसे महत्वपूर्ण साक्ष्य समय रहते जांच एजेंसी के पास होना चाहिए. ताकि किसी उचित निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके.
कोर्ट ने अफसरों को निर्देश दिए कि अधूरी जांच से बचने के लिए विसरा रिपोर्ट बिना समय की बर्बादी के भेजी जाए. कोर्ट ने रजिस्ट्रार अनुपालन को आवश्यक कार्रवाई के लिए एक सप्ताह के भीतर संबंधित अधिकारियों को इस आदेश से अवगत कराने का भी निर्देश दिया है.
यह है मामला: याची के मामले में घटना की प्राथमिकी मृतका प्रेमलता के भाई अटल बिहारी ने मोहम्मदाबाद थाने में दर्ज कराई थी. उसने आरोप लगाया कि बहन को उसके पति रामरतन, ससुर मुन्ना लाल और सास रानी देवी दहेज में मोटर साइकिल और एक लाख रुपए की मांग को लेकर परेशान और प्रताड़ित करते थे. 4 फरवरी 2024 को बहन की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई. यह भी आरोप है, कि बहन के चेहरे, गर्दन व शरीर के अन्य हिस्सों पर चोट के निशान थे.
यह भी पढ़ें: UPPSC ने RO-ARO मुख्य परीक्षा की तारीख घोषित की, दो दिनों में दो पालियों में होंगे एग्जाम