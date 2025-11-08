ETV Bharat / state

बेतला में हाथी के बच्चे की मौत या हुआ शिकार, लैब रिपोर्ट का इंतजार!

पलामूः 3 नवंबर को पलामू टाइगर रिजर्व के बेतला नेशनल पार्क के लुकमाखाड़ में हाथी के एक बच्चे का शव बरामद हुआ था. हाथी के बच्चे का शव धान के खेत में था.

हाथी के बच्चे के शव का पोस्टमॉर्टम करवाया गया है, पोस्टमार्टम टीम में शामिल डॉक्टरों ने पलामू टाइगर रिजर्व प्रबंधन को बताया है कि प्रारंभिक तौर पर हाथी के बच्चे की मौत गैस्ट्रोएंटेराइटिस (आंत में इन्फेक्शन) से हुई है. यह स्थिति अधिक खाने के बाद होती है. घटना के बाद पलामू टाइगर रिजर्व के वरीय अधिकारियों ने मौके का जायजा लिया था.

पलामू टाइगर रिजर्व के अधिकारियों को हाथी के बच्चे की मौत सामान्य नहीं लगी है. उन्हें आशंका है कि हाथी के बच्चे का शिकार किया गया है, हालांकि अधिकारी लैब की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं. जिस इलाके से हाथी के बच्चे का शव बरामद हुआ उस इलाके में बड़ी संख्या में बिजली के तार और बाड़े लगाये गये हैं.