बेतला में हाथी के बच्चे की मौत या हुआ शिकार, लैब रिपोर्ट का इंतजार!

बेतला में हाथी के बच्चे की मौत को लेकर पीटीआर प्रबंधन जांच कर रही है.

Investigation of carcass of baby elephant recovered from Lukmakhad in Betla National Park in Palamu
हाथी के बच्चे के शव की जांच करते पदाधिकारी (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 8, 2025 at 4:42 PM IST

2 Min Read
पलामूः 3 नवंबर को पलामू टाइगर रिजर्व के बेतला नेशनल पार्क के लुकमाखाड़ में हाथी के एक बच्चे का शव बरामद हुआ था. हाथी के बच्चे का शव धान के खेत में था.

हाथी के बच्चे के शव का पोस्टमॉर्टम करवाया गया है, पोस्टमार्टम टीम में शामिल डॉक्टरों ने पलामू टाइगर रिजर्व प्रबंधन को बताया है कि प्रारंभिक तौर पर हाथी के बच्चे की मौत गैस्ट्रोएंटेराइटिस (आंत में इन्फेक्शन) से हुई है. यह स्थिति अधिक खाने के बाद होती है. घटना के बाद पलामू टाइगर रिजर्व के वरीय अधिकारियों ने मौके का जायजा लिया था.

पलामू टाइगर रिजर्व के अधिकारियों को हाथी के बच्चे की मौत सामान्य नहीं लगी है. उन्हें आशंका है कि हाथी के बच्चे का शिकार किया गया है, हालांकि अधिकारी लैब की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं. जिस इलाके से हाथी के बच्चे का शव बरामद हुआ उस इलाके में बड़ी संख्या में बिजली के तार और बाड़े लगाये गये हैं.

कई बिंदुओं पर आशंका हुई है लैब रिपोर्ट का इंतजार है. प्रारंभिक तौर पर डॉक्टरों ने गैस्ट्रोएंटेराइटिस बताया है. लैब को रिपोर्ट के बाद मौत के वास्तविक कारणों का पता चलेगी. रिपोर्ट में गड़बड़ी आने के बाद आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. -प्रजेशकांत जेना, उपनिदेशक, पलामू टाइगर रिजर्व.

झुंड से अलग चल रहा था हाथी का बच्चा

हाथी का बच्चा अपने झुंड से अलग चल रहा था. दरअसल 10 वर्ष तक हाथी के बच्चे को नाबालिग माना जाता है. इससे पहले हाथी खुद से भोजन की तलाश भी शुरू करता है. हाथी का बच्चा भोजन की तलाश में ही लुकमाखाड़ के इलाके में धान की खेत में गया था. बेतला के इलाके में ऐसी पहली घटना है कि हाथी का बच्चा भोजन की तलाश में धान की खेत में दाखिल हुआ है और उसकी मौत हुई है.

