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कोर्ट में बड़े मामले: छोटी प्रकृति के मामले की जांच 13 साल बाद, लगाया 50 हजार का हर्जाना, भूमि विवाद में आवासन मंडल की जीत

अदालत ने 16 साल पहले रिटायर हुए सरकारी वकील को राहत देते हुए उसके खिलाफ आरोप पत्र सहित अन्य कार्रवाई को रद्द कर दिया.

Rajasthan High Court
राजस्थान हाईकोर्ट (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 10, 2026 at 8:47 PM IST

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जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट अपर लोक अभियोजक पद पर रहते हुए आरोप पत्र पेश करने की तिथियों का गलत उल्लेख करने और प्रकरणों की वार्षिक सत्यापन सूची पेश नहीं करने जैसे मामलों की जांच 13 साल बाद शुरू करने को गलत माना है. इसके साथ ही अदालत ने ऐसे मामलों में गंभीर कार्रवाई करने को भी गलत माना है. वहीं अदालत ने 16 साल पहले रिटायर हुए सरकारी वकील को राहत देते हुए उसके खिलाफ आरोप पत्र सहित अन्य कार्रवाई को रद्द करते हुए राज्य सरकार पर 50 हजार रुपए का हर्जाना लगाया है. जस्टिस मुन्नूरी लक्ष्मण की एकलपीठ ने यह आदेश बृज बल्लभ शर्मा की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अनुशासनिक अधिकारी ने पहले 17 सीसीए के तहत आरोप पत्र जारी किया, फिर उसके रिटायर होने से ठीक पहले उसे गंभीर आरोप में बदल दिया. यह कार्रवाई बदले की भावना को दर्शाता है. इस कारण याचिकाकर्ता को अपने रिटायर परिलाभों से वंचित होना पड़ा. याचिका में अधिवक्ता हर्षवर्धन नंदवाना ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ साल 2008 में 16 सीसीए के तहत प्रारंभिक कार्रवाई आरंभ की गई. जिसमें कहा गया कि साल 1994 में झालावाड़ के अकलेरा में एपीपी रहने के दौरान उन्होंने चालान पेश करने की तिथियों का रजिस्टर में गलत उल्लेख करने सहित इससे जुड़ी अन्य गलतियां की. वहीं मई, 2010 में उसे नोटिस जारी कर जांच को 17 सीसीए में बदल दिया. इसके बाद अगस्त माह में याचिकाकर्ता रिटायर हो गया. याचिका में कहा गया कि यह कार्रवाई बदले की भावना से की गई थी. जो आरोप उस पर लगाए गए थे, वह काम करना उसका दायित्व ही नहीं था. इन कामों की जिम्मेदारी कार्यालय के क्लर्क की थी. जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने याचिकाकर्ता के आरोप पत्र सहित अन्य कार्रवाई को रद्द करते हुए राज्य सरकार पर हर्जाना लगाया है.

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42 बीघा भूमि विवाद में आवासन मंडल की जीत: राजस्थान हाईकोर्ट ने बी 2 बाइपास पर स्थित श्रीराम कॉलोनी को लेकर विवादित करीब 42 बीघा जमीन से जुड़े मामले में जेडीए की ओर से 29 मई, 1995 को दी गई योजना स्वीकृति और उसके बाद के आदेशों को अवैध माना है. इसके साथ ही अदालत ने 31 जुलाई, 1981 का समझौता विक्रय भी अवैध मानते हुए शून्य घोषित कर दिया है. अदालत ने कहा कि समझौता विक्रय से स्वामित्व हस्तांतरित नहीं होता है. जस्टिस गणेश राम मीणा की एकलपीठ ने यह आदेश राजस्थान आवासन मंडल की ओर से दायर याचिका को स्वीकार कर निजी व्यक्तियों की ओर से दायर तीन याचिकाओं को खारिज करते हुए दिए. अदालत ने कहा कि धोखाधड़ी से प्राप्त कोई भी आदेश अंतिम हो तो भी वह अवैध ही होता है. अदालत ने माना की 12 फरवरी, 2002 को एकलपीठ से गलत तथ्यों से आदेश प्राप्त किया गया था, ऐसे में उसे रद्द किया जाता है. अदालत ने साल 1986 की ऑडिट रिपोर्ट और 25 जुलाई, 2019 की जांच समिति रिपोर्ट के आधार पर माना की अधिग्रहण से पूर्व ऐसी कोई योजना अस्तित्व में ही नहीं थी और समिति ने मूल खातेदारों को भी पक्षकार नहीं बनाया. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि खातेदार सिविल कोर्ट में जमा मुआवजा के लिए आवेदन कर सकते हैं और आवासन मंडल भी विधि सम्मत कार्रवाई के लिए स्वतंत्र है.

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प्रकरण से जुड़े अधिवक्ता दिनेश यादव ने बताया कि साल 1981 में जवाहरपुरी भवन निर्माण सहकारी समिति ने खातेदारों से समझौता विक्रय के आधार पर भूमि खरीदने का दावा करते हुए श्रीराम कॉलोनी-बी योजना बनाई. वहीं साल 1990 में इस भूमि का अधिग्रहण कर आवासन मंडल को सौंपी गई. इस दौरान समिति ने जेडीए से नियमितिकरण कराया. इसके बाद पहले चरण का विवाद हाईकोर्ट आने पर अदालत ने साल 2002 में जेडीए को पट्टे जारी करने को कहा और मामला साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट से तय हुआ. इस दौरान साल 2019 में आवासन मंडल ने नई याचिका दायर कर कहा कि साल 2002 का आदेश गलत तथ्यों पर आधारित था.

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वसूली के आरोपी आरपीएस को जमानत: राजस्थान हाईकोर्ट ने फर्जी एफआईआर बनाकर एक करोड़ रुपए की वसूली से जुड़े मामले में आरोपी आरपीएस रितेश पटेल और सह आरोपी इरफान खान को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं. जस्टिस प्रवीर भटनागर ने यह आदेश दोनों आरोपियों की ओर से दायर जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए दिए. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी रितेश ट्रायल पूरी होने तक हर माह की 25 तारीख को संबंधित थाने में हाजिरी देंगे. वहीं थानाधिकारी हाजिरी दर्ज कर उसे उसी दिन अदालत में भेजेंगे.

जमानत याचिकाओं में कहा गया कि उन्हें प्रकरण में झूठा फंसाया गया है. वे करीब तीन माह से जेल में बंद हैं और उनके खिलाफ आरोप पत्र पेश हो चुका है. ऐसे में उसे जमानत दी जाए. जिसका विरोध करते हुए सरकारी वकील विजय सिंह और पीड़ित पक्ष के वकील विभूति भूषण शर्मा ने कहा की आरोपी रितेश आरपीएस अधिकारी है और उसने एसओजी की फर्जी एफआईआर बनाकर एक करोड़ रुपए हड़पने की कोशिश की. इसके अलावा उसके खिलाफ अन्य प्रकरण भी दर्ज हुए थे. ऐसे में उसे जमानत नहीं दी जाए. दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपियों को सशर्त जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं. गौरतलब है कि रितेश पर आरोप है कि बजरी से जुड़े मामले में एपीओ रहने के दौरान एक फर्जी एफआईआर तैयार कर पीड़ित को डरा धमकाकर एक करोड़ रुपए मांगे थे. पीड़ित की शिकायत पर महेश नगर थाना पुलिस ने गत 31 दिसंबर की रात आरोपी को गिरफ्तार किया था.

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ACCUSED OF EXTORTION GRANTED BAIL
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