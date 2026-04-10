ETV Bharat / state

कोर्ट में बड़े मामले: छोटी प्रकृति के मामले की जांच 13 साल बाद, लगाया 50 हजार का हर्जाना, भूमि विवाद में आवासन मंडल की जीत

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट अपर लोक अभियोजक पद पर रहते हुए आरोप पत्र पेश करने की तिथियों का गलत उल्लेख करने और प्रकरणों की वार्षिक सत्यापन सूची पेश नहीं करने जैसे मामलों की जांच 13 साल बाद शुरू करने को गलत माना है. इसके साथ ही अदालत ने ऐसे मामलों में गंभीर कार्रवाई करने को भी गलत माना है. वहीं अदालत ने 16 साल पहले रिटायर हुए सरकारी वकील को राहत देते हुए उसके खिलाफ आरोप पत्र सहित अन्य कार्रवाई को रद्द करते हुए राज्य सरकार पर 50 हजार रुपए का हर्जाना लगाया है. जस्टिस मुन्नूरी लक्ष्मण की एकलपीठ ने यह आदेश बृज बल्लभ शर्मा की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अनुशासनिक अधिकारी ने पहले 17 सीसीए के तहत आरोप पत्र जारी किया, फिर उसके रिटायर होने से ठीक पहले उसे गंभीर आरोप में बदल दिया. यह कार्रवाई बदले की भावना को दर्शाता है. इस कारण याचिकाकर्ता को अपने रिटायर परिलाभों से वंचित होना पड़ा. याचिका में अधिवक्ता हर्षवर्धन नंदवाना ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ साल 2008 में 16 सीसीए के तहत प्रारंभिक कार्रवाई आरंभ की गई. जिसमें कहा गया कि साल 1994 में झालावाड़ के अकलेरा में एपीपी रहने के दौरान उन्होंने चालान पेश करने की तिथियों का रजिस्टर में गलत उल्लेख करने सहित इससे जुड़ी अन्य गलतियां की. वहीं मई, 2010 में उसे नोटिस जारी कर जांच को 17 सीसीए में बदल दिया. इसके बाद अगस्त माह में याचिकाकर्ता रिटायर हो गया. याचिका में कहा गया कि यह कार्रवाई बदले की भावना से की गई थी. जो आरोप उस पर लगाए गए थे, वह काम करना उसका दायित्व ही नहीं था. इन कामों की जिम्मेदारी कार्यालय के क्लर्क की थी. जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने याचिकाकर्ता के आरोप पत्र सहित अन्य कार्रवाई को रद्द करते हुए राज्य सरकार पर हर्जाना लगाया है.

पढ़ें: लोन इंश्योरेंस का क्लेम नहीं देने पर बीमा कंपनी पर लगाया हर्जाना

42 बीघा भूमि विवाद में आवासन मंडल की जीत: राजस्थान हाईकोर्ट ने बी 2 बाइपास पर स्थित श्रीराम कॉलोनी को लेकर विवादित करीब 42 बीघा जमीन से जुड़े मामले में जेडीए की ओर से 29 मई, 1995 को दी गई योजना स्वीकृति और उसके बाद के आदेशों को अवैध माना है. इसके साथ ही अदालत ने 31 जुलाई, 1981 का समझौता विक्रय भी अवैध मानते हुए शून्य घोषित कर दिया है. अदालत ने कहा कि समझौता विक्रय से स्वामित्व हस्तांतरित नहीं होता है. जस्टिस गणेश राम मीणा की एकलपीठ ने यह आदेश राजस्थान आवासन मंडल की ओर से दायर याचिका को स्वीकार कर निजी व्यक्तियों की ओर से दायर तीन याचिकाओं को खारिज करते हुए दिए. अदालत ने कहा कि धोखाधड़ी से प्राप्त कोई भी आदेश अंतिम हो तो भी वह अवैध ही होता है. अदालत ने माना की 12 फरवरी, 2002 को एकलपीठ से गलत तथ्यों से आदेश प्राप्त किया गया था, ऐसे में उसे रद्द किया जाता है. अदालत ने साल 1986 की ऑडिट रिपोर्ट और 25 जुलाई, 2019 की जांच समिति रिपोर्ट के आधार पर माना की अधिग्रहण से पूर्व ऐसी कोई योजना अस्तित्व में ही नहीं थी और समिति ने मूल खातेदारों को भी पक्षकार नहीं बनाया. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि खातेदार सिविल कोर्ट में जमा मुआवजा के लिए आवेदन कर सकते हैं और आवासन मंडल भी विधि सम्मत कार्रवाई के लिए स्वतंत्र है.

पढ़ें: दूसरे को बेच दिया सिलेंडर...गैस एजेंसी को सेवा का दोषी माना, चुकाना होगा 4 हजार हर्जाना