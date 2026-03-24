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कॉर्बेट पार्क की सैर हुई बेहद मुश्किल, ढिकाला की बुकिंग सिर्फ 2 मिनट में हो गयी हाउसफुल! जांच शुरू

सिर्फ दो मिनट में बुकिंग फुल होने से चकित हैं सभी लोग ( Etv Bharat )

ढिकाला पर्यटन जोन में कमरे मिलना मुश्किल: ढिकाला में कुल सीमित आवास व्यवस्था है. मुख्य कैंप में जिनकी ऑनलाइन बुकिंग होती है लगभग 20 कमरे, सुल्तान में 2 कमरे, गैरल में 6 कमरे, खिनानौली में 3 कमरे और सर्पदुली रेंज में 2 कमरे उपलब्ध हैं. इसके अलावा 20 बेड की एक डॉरमेट्री ( Dormitory ) भी है. इतने सीमित संसाधनों के चलते डिमांड तो ज्यादा है, लेकिन इतनी तेजी से बुकिंग फुल होना कई सवाल खड़े करता है..

सुबह 10 बजे शुरू होती है ऑनलाइन बुकिंग: कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का ढिकाला जोन देश-विदेश के पर्यटकों के बीच सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में शामिल है. यहां नाइट स्टे के लिए सीमित गेस्ट हाउस उपलब्ध हैं, जिससे इसकी मांग हमेशा बनी रहती है. नियम के अनुसार हर रविवार सुबह 10 बजे आगामी 45 दिनों के लिए ऑनलाइन बुकिंग खोली जाती है. चौंकाने वाली बात यह है रविवार को बुकिंग खुलते ही महज दो मिनट के भीतर सभी कमरे फुल हो गए.

2 मिनट में कॉर्बेट की बुकिंग हाउसफुल! उत्तराखंड के विश्व प्रसिद्ध कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के ढिकाला जोन की ऑनलाइन बुकिंग व्यवस्था अब गंभीर सवालों के घेरे में है. यहां महज 120 सेकंड में पूरी बुकिंग फुल हो जाने से पर्यटक ही नहीं, स्थानीय पर्यटन कारोबारी भी हैरान हैं. आरोप है कि इस सिस्टम में अब ‘परमिट माफिया’ सक्रिय हो चुका है, जिससे आम लोगों के लिए बुकिंग लगभग नामुमकिन हो गई है.

रामनगर: गर्मियों में अक्सर आप रेल टिकट चंद सेकंड में खत्म होने की खबरें सुनते रहते होंगे या फिर खुद आपने इसका अनुभव किया होगा. अब पर्यटक स्थलों पर भी ऐसा ही होने लगा है. ताजा मामला उत्तराखंड के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से सामने आया है. गर्मी की छुट्टियों में लोग बच्चों के साथ यहां आकर विभिन्न पर्यटक जोन में जंगल सफारी का आनंद लेना चाहते हैं. लेकिन इस बार ऐसा वाकया हुआ कि पर्यटक चौंक गए.

120 सेकंड में बुकिंग फुल होने पर उठे सवाल: स्थानीय पर्यटन कारोबारी अमन खान और अन्य लोगों का कहना है कि ऑनलाइन बुकिंग प्रक्रिया बेहद जटिल है. इसमें तारीख चयन, पर्यटकों की संख्या, कमरों का चयन, छह लोगों तक की डिटेल, आधार नंबर और अंत में ओटीपी, कैप्चा, सत्यापन जैसी कई प्रक्रियाएं शामिल होती हैं. ऐसे में महज 120 सेकंड में पूरी बुकिंग होना सामान्य नहीं माना जा सकता है.

कारोबारियों को गड़बड़ी की आशंका: कारोबारियों का आरोप है कि इस पूरी प्रक्रिया में ऑटोमेटेड सिस्टम या सॉफ्टवेयर बॉट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है. साथ ही बड़े स्तर पर मिलीभगत की आशंका भी जताई जा रही है. अमन खान ने आरोप लगाया कि-

जहां ढिकाला में 3 दिन के स्टे की असली कीमत करीब 30 से 33 हजार रुपये होती है, वहीं इसे ब्लैक में 3 से 4 लाख रुपये तक बेचा जा रहा है. रामनगर में ही कुछ लोग तो केवल परमिट बुक कराने के नाम पर ही 30 से 40 हजार रुपये तक वसूल रहे हैं. रामनगर क्षेत्र में सामान्य सफारी परमिट जिसकी कीमत 3 से 10 हजार रुपये होती है, उसे भी 40 हजार रुपये तक में बेचे जाने की चर्चाएं हैं.

-अमन खान, पर्यटन कारोबारी-

ऑनलाइन बुकिंग भी दूर नहीं कर पाई मैन्युअल बुकिंग का झोल: पर्यटन कारोबारियों का कहना है कि पहले मैन्युअल बुकिंग में पारदर्शिता की कमी के कारण ऑनलाइन सिस्टम लागू किया गया था. अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी धांधली के आरोप बढ़ते जा रहे हैं. हाल ही में सिस्टम में अतिरिक्त ओटीपी सुरक्षा जोड़ी गई, लेकिन इससे पारदर्शिता बढ़ने के बजाय संदेह और गहरा गया है.

ढिकाला जोन के ऑनलाइन टिकट सिर्फ दो मिनट में खत्म हो गए (Photo- ETV Bharat)

पर्यटन कारोबारियों ने सभी बुकिंग निरस्त करने की मांग की: कारोबारियों ने यह भी आरोप लगाया है कि परमिट बुकिंग की वेबसाइट एक निजी कंपनी द्वारा संचालित की जाती है. आशंका जताई जा रही है कि इसी प्लेटफॉर्म के जरिए स्पैम या ऑटोमेशन का इस्तेमाल हो सकता है. पर्यटन कारोबारियों ने कहा कि तुरंत यह सभी बुकिंग निरस्त होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि अगर इसमें निष्पक्ष जांच नहीं होगी, तो वह इस मामले को लेकर उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे.

पर्यटन कारोबारी ऑनलाइन बुकिंग में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए कोर्ट जाने की चेतावनी दे रहे हैं (Photo- ETV Bharat)

कॉर्बेट पार्क प्रशासन ने बिठाई जांच: मामले के तूल पकड़ने के बाद कॉर्बेट प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई की है. कॉर्बेट पार्क के डायरेक्टर डॉ साकेत बडोला ने पार्क वार्डन बिंदर पाल सिंह को जांच अधिकारी नियुक्त करते हुए जल्द रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं.

जांच अधिकारी ने निजी बुकिंग कंपनी से मांगा जवाब: वहीं इस मामले में पार्क वार्डन बिंदर पाल सिंह का कहना है कि-

ढिकाला समेत अन्य जोनों की बुकिंग निजी कंपनी के माध्यम से होती है. हाल ही में दो मिनट में बड़ी संख्या में परमिट बुक होने का मामला सामने आया है, जिसकी जांच की जा रही है. साथ ही कंपनी द्वारा बिना सूचना के ओटीपी सिस्टम जोड़ने पर भी कंपनी से जवाब तलब किया गया है. प्रशासन का कहना है कि कंपनी के जवाब के बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी.

-बिंदर पाल सिंह, पार्क वार्डन और जांच अधिकारी-

पर्यटन कारोबारियों ने कोर्ट जाने की चेतावनी दी: स्थानीय कारोबारियों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द निष्पक्ष जांच और कार्रवाई नहीं हुई, तो वे न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे और कथित ‘परमिट माफिया’ नेटवर्क को उजागर करेंगे.

अब बड़ा सवाल यह है कि क्या ढिकाला बुकिंग सिस्टम में वाकई कोई बड़ा खेल चल रहा है या यह सिर्फ तकनीकी खामी है? फिलहाल सभी की निगाहें जांच रिपोर्ट पर टिकी हैं, जो इस पूरे मामले की सच्चाई सामने लाएगी.

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