Delhi University के ग्वायर हॉल में विवाद, पिस्टल निकालने के आरोप की जांच शुरू

मामले की गंभीरता को देखते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन ने पांच सदस्यीय जांच समिति का गठन किया है.

दिल्ली विश्वविद्यालय
दिल्ली विश्वविद्यालय (ETV Bharat)
Published : February 25, 2026 at 12:10 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय के ग्वायर हॉल हॉस्टल में 23 फरवरी की रात छात्रों के बीच हुआ विवाद हो गया. आरोप है कि झड़प के दौरान दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन (DUSU) के अध्यक्ष आर्यन मान के एक सुरक्षाकर्मी ने पिस्टल निकालकर छात्रों को डराने की कोशिश की. घटना के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने मामले की जांच के लिए पांच सदस्यीय कमेटी गठित कर दी है.

विवाद की शुरुआत हॉस्टल के मेस में खाने और भुगतान को लेकर हुई. छात्रों का कहना है कि मेस शुल्क और भुगतान को लेकर कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते बहस और धक्का-मुक्की में बदल गई. छात्रों का कहना है कि स्थिति तब और तनावपूर्ण हो गई जब एक सुरक्षाकर्मी ने हथियार निकाल लिया. छात्रों का आरोप है कि इस दौरान उन्हें धमकाया गया और अपशब्द कहे गए. हालांकि, इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है.

कमरों में घुसने की कोशिश का भी आरोप: हॉस्टल में रहने वाले छात्रों ने यह भी दावा किया है कि विवाद के दौरान कुछ कमरों में जबरन प्रवेश करने की कोशिश की गई. उनका कहना है कि इससे हॉस्टल में दहशत का माहौल बन गया. इन आरोपों को भी जांच के दायरे में शामिल किया गया है. छात्रों ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है. उनका कहना है कि परिसर में सुरक्षा का माहौल बनाए रखना विश्वविद्यालय की जिम्मेदारी है.

आर्यन मान ने आरोपों को बताया निराधार: DUSU अध्यक्ष आर्यन मान ने पिस्टल निकालने और धमकाने के आरोपों को खारिज किया है. उनका कहना है कि यह केवल एक बहस थी, जिसे कुछ लोगों द्वारा बढ़ा-चढ़ाकर बताया जा रहा है. उन्होंने कहा कि न तो किसी को धमकाया गया और न ही किसी प्रकार की गंभीर स्थिति उत्पन्न हुई.

पांच सदस्यीय जांच समिति गठित: मामले की गंभीरता को देखते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन ने पांच सदस्यीय जांच समिति का गठन किया है. इस समिति की अगुवाई विश्वविद्यालय के प्रॉक्टर प्रो. मनोज कुमार सिंह करेंगे. प्रशासन का कहना है कि सभी पक्षों के बयान दर्ज किए जाएंगे और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर रिपोर्ट तैयार की जाएगी. विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि परिसर में कानून-व्यवस्था और शांति बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है. जांच रिपोर्ट आने के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.

घटना के बाद से परिसर में एहतियात के तौर पर निगरानी बढ़ा दी गई है स्थिति सामान्य है, लेकिन छात्रों के बीच नाराजगी और असंतोष बना हुआ है. विश्वविद्यालय प्रशासन ने सभी छात्रों से संयम बनाए रखने और जांच प्रक्रिया में सहयोग करने की अपील की है.

