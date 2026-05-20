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आईटीबीपी जवान की मां के हाथ वाले मामले में कृष्णा अस्पताल के खिलाफ जांच शुरू

एसीएमओ डा. रमित रस्तोगी के नेतृत्व में टीम ने कृष्णा अस्पताल के कई डॉक्टर्स के बयान दर्ज किए. गुरुवार को बाकी के बयान दर्ज़ होंगे.

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आईटीबीपी जवान की मां के हाथ वाले मामले में कृष्णा अस्पताल के खिलाफ जांच शुरू. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 20, 2026 at 7:56 PM IST

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कानपुर: कानपुर में मंगलवार को आईटीबीपी जवान विकास अपनी मां का एक कटा हाथ लेकर पुलिस आयुक्त कार्यालय पहुंचे थे. इस मामले में पुलिस आयुक्त रघुवीर लाल ने जांच के आदेश दे दिए थे. इसी को लेकर आज बुधवार को सीएमओ डा. हरिदत्त नेमी ने टाटमिल चौराहा स्थित उस कृष्णा अस्पताल के खिलाफ जांच के लिए 4 सदस्यीय टीम गठित कर दी थी.

इसको लेकर बुधवार को एसीएमओ डा. रमित रस्तोगी और अन्य डॉक्टर्स और प्रशासनिक अफसरों की टीम के सदस्यों ने कृष्णा अस्पताल पहुंच कर कई डॉक्टर्स के बयान दर्ज किए हैं.

एसीएमओ डा. रमित रस्तोगी ने बताया, कुछ डॉक्टर्स से सीधी बातचीत की गई और सवाल पूछे गए, जबकि कुछ अस्पताल से गायब मिले, जिन्हें अब गुरुवार को सीएमओ कार्यालय बुलाया गया है और वहां उनसे पूछताछ होगी.

वहीं मौके पर मौजूद कुछ तीमारदारों ने सीएमओ कार्यालय से पहुंचे डॉक्टर्स को बताया, कि अस्पताल में पहले भी कई लापरवाही के मामले सामने आ चुके हैं.

उधर इस मामले में कृष्णा अस्पताल के मैनेजर योगेंद्र यादव का कहना है कि आईटीबीपी के जवान के आरोप पूरी तरह से निराधार हैं. 13 मई को उनकी मां को अस्पताल में भर्ती किया गया था और 14 मई को उन्होंने पेशेंट की छुट्टी करा ली थी.

बता दें कि पीड़िता के बेटे विकास का आरोप है कि 12 घंटे में पता नहीं डॉक्टरों ने क्या किया था कि उनकी मां के हाथ काले पड़ गए थे. आईटीबीपी जवान विकास ने बताया था कि 13 मई को उन्होंने अपनी मां को कृष्णा हॉस्पिटल में एडमिट कराया था. उसी दिन उनकी मां को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, जब इसकी जानकारी डॉक्टर्स को दी तो उन्होंने कहा, हम इलाज कर रहे हैं. आप परेशान मत हों. रात में मां से बात हुई तो, उन्हें आराम था. मगर अगले दिन सुबह उनका हाथ देखा, तो वह पूरी तरह से काला पड़ गया था.

उन्होंने कहा, पता नहीं डॉक्टरों ने कैसा इलाज किया, जो उनकी मां की तबीयत रात भर में बिगड़ गई. जब 14 मई को लगा, मां ज्यादा बीमार हो जाएंगी, तो वहां से उन्होंने मां को हटा लिया था. विकास ने आरोप लगाया कि कृष्णा अस्पताल में मां का गलत इलाज किया गया, जिसके चलते पारस अस्पताल में उनका एक हाथ काटना पड़ा.

ये भी पढ़े - कानपुर में मां का कटा हाथ लेकर घूम रहा ITBP जवान, जानें पूरी कहानी...

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