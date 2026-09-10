ETV Bharat / state

पानी टंकी हादसे की जांच शुरू, दो लोगों की हुई थी मौत, मंत्री बोले- सुरक्षा मानकों की होगी पड़ताल

रांची: कोतवाली थाना क्षेत्र में बुधवार शाम पुरानी पानी की टंकी अचानक भरभराकर ढह गई. मलबे में दबने से दो मजदूरों की मौत हो गई. पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने इस हादसे की जांच के आदेश दिए हैं. विभागीय मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने गहरी संवेदना जताई और अधिकारियों को घटना की पूरी जानकारी जुटाने का निर्देश दिया. कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है.

जांच के आदेश जारी

मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि हादसा किन परिस्थितियों में हुआ, इसकी जांच कराई जा रही है. यह भी देखा जा रहा है कि टंकी तोड़ने के दौरान संबंधित एजेंसी ने सुरक्षा मानकों का पालन किया या नहीं. उन्होंने विभागीय पदाधिकारियों को घटनास्थल से लेकर काम में लगी एजेंसी तक की पूरी जानकारी जुटाने का निर्देश दिया है. जांच रिपोर्ट आने के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी.

मंत्री का बयान (ETV Bharat)

टंकी तोड़ने के दौरान हुआ हादसा

कोतवाली थाना के पीछे जिला स्कूल परिसर में करीब 40 साल पुरानी पानी की टंकी को तोड़ा जा रहा था. बुधवार शाम अचानक टंकी भरभराकर ढह गई. मलबे में दबने से दो मजदूरों की मौत हो गई. मृतकों की पहचान पलामू निवासी सत्या भुइयां (26) और मैथिली शरण महतो (45) के रूप में हुई है.

जांच में सामने आया कि यह जलमीनार 40 से 50 साल पुरानी थी. इसे तोड़कर उसी जगह करीब तीन लाख गैलन क्षमता वाली नई जलमीनार बनाने की योजना थी. पेयजल विभाग ने पुरानी टंकी तोड़ने का काम एक एजेंसी को सौंपा था.

दो पिलर टूटने के बाद भी ऊपर काम