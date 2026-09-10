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पानी टंकी हादसे की जांच शुरू, दो लोगों की हुई थी मौत, मंत्री बोले- सुरक्षा मानकों की होगी पड़ताल

रांची में पुरानी पानी की टंकी के ढहने से दो मजदूरों की मौत मामले में विभाग ने जांच के आदेश दिए हैं. रिपोर्ट- प्रशांत कुमार

water tank collapse
पानी टंकी का मलबा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 10, 2026 at 7:57 PM IST

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रांची: कोतवाली थाना क्षेत्र में बुधवार शाम पुरानी पानी की टंकी अचानक भरभराकर ढह गई. मलबे में दबने से दो मजदूरों की मौत हो गई. पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने इस हादसे की जांच के आदेश दिए हैं. विभागीय मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने गहरी संवेदना जताई और अधिकारियों को घटना की पूरी जानकारी जुटाने का निर्देश दिया. कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है.

जांच के आदेश जारी

मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि हादसा किन परिस्थितियों में हुआ, इसकी जांच कराई जा रही है. यह भी देखा जा रहा है कि टंकी तोड़ने के दौरान संबंधित एजेंसी ने सुरक्षा मानकों का पालन किया या नहीं. उन्होंने विभागीय पदाधिकारियों को घटनास्थल से लेकर काम में लगी एजेंसी तक की पूरी जानकारी जुटाने का निर्देश दिया है. जांच रिपोर्ट आने के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी.

मंत्री का बयान (ETV Bharat)

टंकी तोड़ने के दौरान हुआ हादसा

कोतवाली थाना के पीछे जिला स्कूल परिसर में करीब 40 साल पुरानी पानी की टंकी को तोड़ा जा रहा था. बुधवार शाम अचानक टंकी भरभराकर ढह गई. मलबे में दबने से दो मजदूरों की मौत हो गई. मृतकों की पहचान पलामू निवासी सत्या भुइयां (26) और मैथिली शरण महतो (45) के रूप में हुई है.

जांच में सामने आया कि यह जलमीनार 40 से 50 साल पुरानी थी. इसे तोड़कर उसी जगह करीब तीन लाख गैलन क्षमता वाली नई जलमीनार बनाने की योजना थी. पेयजल विभाग ने पुरानी टंकी तोड़ने का काम एक एजेंसी को सौंपा था.

दो पिलर टूटने के बाद भी ऊपर काम

हादसे से पहले ही टंकी के दो पिलर टूट चुके थे. इसके बावजूद दो मजदूर ऊपर काम कर रहे थे. देर शाम अचानक तेज आवाज के साथ टंकी का बड़ा हिस्सा गिर गया और दोनों मजदूर मलबे में दब गए. पुलिस और राहत-बचाव टीम मौके पर पहुंची. मलबा हटाने के लिए जेसीबी लगाई गई, लेकिन तब तक दोनों मजदूरों की मौत हो चुकी थी.

सुरक्षा इंतजामों पर सवाल

टंकी तोड़ने के दौरान अपनाए गए सुरक्षा इंतजामों पर सवाल उठ रहे हैं. मजदूरों के परिजनों का आरोप है कि इतनी पुरानी और जर्जर संरचना को तोड़ने से पहले पर्याप्त स्ट्रक्चरल सेफ्टी ऑडिट नहीं कराया गया. काम के दौरान मजदूरों की सुरक्षा का भी ध्यान नहीं रखा गया. परिजनों का कहना है कि सुरक्षा में लापरवाही के कारण ही दोनों मजदूर हादसे का शिकार हुए.

नई जलमीनार के लिए तोड़ी जा रही थी टंकी

विभाग की ओर से बताया गया है कि पुरानी जलमीनार तोड़ने के बाद उसी स्थान पर तीन लाख गैलन क्षमता की नई जलमीनार बनाने की योजना थी. अब साइट पर सुरक्षा व्यवस्था, मजदूरों की सुरक्षा और पुरानी संरचना की स्थिति की जांच शुरू कर दी गई है. जिम्मेदारी तय होने के बाद संबंधित लोगों पर कार्रवाई हो सकती है.

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