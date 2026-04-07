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आरोपी गिरफ्तार फिर भी आ रहे बम की धमकी वाले ईमेल, पुलिस के बन गया है बड़ा सवाल!

झारखंड के कई जिलों के कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी पुलिस के एक पहेली बन गयी है.

Investigation into Threats to Bomb Courts in Several Districts of Jharkhand
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 7, 2026 at 4:16 PM IST

8 Min Read
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रांचीः दिल्ली पुलिस की साइबर क्राइम ब्रांच के द्वारा जब श्रीनिवास लुइस को गिरफ्तार कर लिया गया तब यह लगा कि अब देश भर में ईमेल से बम धमाकों की मिलने वाली धमकी बंद हो जाएगी. लेकिन श्रीनिवास लुइस की गिरफ्तारी के 9 दिन बाद ही एक बार फिर झारखंड के तीन शहरों की अदालतों को बम धमाके से उड़ाने की धमकी ने पुलिस और सुरक्षा एजेंसियो को सकते में डाल दिया है. एक बार फिर से मामले की गंभीर तफ्तीश शुरू कर दी गई है.

लगातार फैल रही सनसनी!

रांची, धनबाद सिविल कोर्ट को चौथी बार बम से उड़ने की धमकी दी गई है. वहीं साहिबगंज सिविल कोर्ट को भी उड़ाने की धमकी दूसरी बार दी गई है. यह धमकियां अज्ञात व्यक्ति के द्वारा ईमेल भेजकर बीते रविवार और सोमवार को दी गई. जबकि यह दावा किया गया था कि 30 मार्च को दिल्ली पुलिस ने कर्नाटक के मैसूर से 47 वर्षीय श्रीनिवास लुइस को गिरफ्तार किया है.

Investigation into Threats to Bomb Courts in Several Districts of Jharkhand
कोर्ट को उड़ाने की धमकी की जांच (ETV Bharat)

दावा यह भी था कि झारखंड सहित देशभर में जो ईमेल के जरिए बम धमाके की धमकियां दी गई थी वह श्रीनिवास के द्वारा ही दी गई थी. लेकिन एक बार फिर से धमकियों का दौर शुरू हो गया है. श्रीनिवास के गिरफ्तार होने के 9 दिनों के बाद रांची, धनबाद और साहिबगंज कोर्ट में बम धमाके करने की धमकी ईमेल के जरिये दी गई है.

रांची सिविल कोर्ट में जहरीले बम की धमकी

सोमवार को रांची सिविल कोर्ट के रजिस्ट्रार को आए ईमेल में यह बताया गया कि कोर्ट परिसर में 13 जहर गैस बम लगाए गए हैं जिन्हें दोपहर के बाद विस्फोट किया जाएगा. यह ईमेल हॉटमेल (@hotmail) से भेजा गया था. जैसे ही ईमेल आया एक बार फिर से सिविल कोर्ट में भगदड़ मच गई बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा और घंटों सिविल कोर्ट की जांच करता रहा लेकिन कुछ नहीं मिला.

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धमकी मिलने के बाद अफरातफरी (ETV Bharat)

पूर्व में जो भी धमकी भरे कॉल्स आए थे उनमें श्रीनिवास लुइस की संलिप्ता आई थी. नए मामलों की जांच चल रही है. ये सभी हॉक्स कॉल हैं लेकिन रांची पुलिस पूरी तरह से सतर्क है और सुरक्षा को लेकर अलर्ट भी है. नए मामले का भी जल्द खुलासा कर लिया जाएगा. -पारस राणा, सिटी एसपी, रांची.

बम निरोधक दस्ते का बोझ बढ़ा

बम की धमकियों के आने की वजह से सबसे ज्यादा परेशानी पुलिस है, दूसरे नंबर पर बम निरोधक दस्ता है. इन धमकियों को हल्के में नहीं लिया जा सकता है ऐसे में बीडीएस की टीम को आनन-फानन में आना पड़ रहा है और घंटों मशक्कत करनी पड़ रही है. सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत जांच में काफी समय लगता है, ऐसे में पुलिस और बीडीएस दोनों हलकान हैं.

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कोर्ट कैंपस की जांच (ETV Bharat)

सवाल, अब कौन?

हालांकि इस बार जो धमकी भरे ईमेल आ रहे हैं उसे लेकर दावा किया जा रहा है कि ये तमिलनाडु से आ रहे हैं. रांची पुलिस सूत्रों के अनुसार ये धमकियां भी लुइस के किसी परिचित के द्वारा ही दी जा रही है. पुलिस अधिकारियों के अनुसार इस मामले की जांच में न सिर्फ साइबर टीम लगी हुई है बल्कि एमएचए की टीम भी जांच कर रही है.

लुइस ने स्वीकारा था उसने दी थी धमकी

पिछले एक महीने से राजधानी रांची में किसी अज्ञात शख्स के द्वारा लगातार बम धमाके करने की धमकियां ईमेल के माध्यम से दी जा रही थी. कभी सिविल कोर्ट, कभी डीसी कार्यालय तो कभी पासपोर्ट ऑफिस को उड़ाने की धमकियां दी जा रही थीं. इन महत्वपूर्ण स्थान पर बम विस्फोट करने की धमकी देने वाला शख्स श्रीनिवास लुइस था यह उसने स्वीकार किया था. अब उसके गिरफ्तार होने के बाद भी धमकी ने एक अलग चुनौती दे डाली है.

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धमकी मिलने के बाद जांच करती बम निरोधक दस्ता की टीम (ETV Bharat)

धमकी के तरीके खतरनाक

राजधानी रांची पूर्व में ईमेल आने की वजह से दहशत का माहौल है. इससे पहले तीन बार रांची सिविल कोर्ट को बम धमाके में उड़ने की धमकी दी गई थी. जबकि दो बार रांची डीसी ऑफिस और एक बार पासपोर्ट ऑफिस में धमाके में उड़ाने की धमकी ईमेल के जरिये दी गई थी. रांची की कोतवाली और सुखदेवनगर थाना में इस संबंध में फिर भी अज्ञात व्यक्ति पर दर्ज किया गया था.

कभी आरडीएक्स तो किसी में मानव बम के इस्तेमाल की बात

पहली बार 6 फरवरी को रांची सिविल कोर्ट में बम धमाके में उड़ा देने की धमकी दी गई. इस मामले में पुलिस के द्वारा जो एफआईआर किया गया है वो बेहद चौंकाने वाला है. रांची पुलिस के द्वारा किए गए एफआईआर में यह बताया गया है कि ईमेल के माध्यम से कोर्ट बिल्डिंग में कई जगह आरडीएक्स तथा आईईडी लगाने का जिक्र किया गया था.

वहीं धमकी भरे ईमेल में यह भी लिखा गया था कि अगर आईईडी एक्टिवेट नहीं होता है तो आतंकियों के द्वारा कोर्ट बिल्डिंग में आत्मघाती धमाका कर बिल्डिंग को उड़ा दिया जाएगा. कुछ इसी तरह से दूसरी बार भी कोर्ट बिल्डिंग को उड़ाने की धमकी दी गई थी.

पुलिस अभी इस मामले की जांच कर ही रही थी कि कुछ ही दिन बाद रांची के डीसी ऑफिस में बम धमाके में उड़ा देने की धमकी दी गई. तीनों मामले की जांच चली रही थी कि तभी 6 मार्च को रांची के पासपोर्ट ऑफिस को विस्फोट में उड़ा देने की धमकी दे दी गई.

डार्क वेब और वीपीएन के कारण जांच में देरी

ईमेल के जरिए भेजी जाने वाले धमकियों के जांच में यह बात सामने आई है कि अधिकांश धमकी भरे ईमेल वीपीएन और डार्क वेब के जरिए भेजे जा रहे हैं. जिससे आरोपियों की वास्तविक पहचान और लोकेशन तक पहुंचना बेहद कठिन काम होता है. वीपीएन यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (VPN) का प्रयोग करने वाला असली आईपी एड्रेस और लोकेशन को छुपा देता है.

ऐसे में पुलिस को केवल उस वीपीएन सर्वर का आईपी एड्रेस मिलता है जो अक्सर विदेश में स्थित होता है. इससे जांच प्रक्रिया जटिल हो जाती है और सही व्यक्ति तक पहुंचने में काफी समय लग जाता है. साइबर एक्सपर्ट्स के अनुसार ऐसे मामलों में अंतरराष्ट्रीय सहयोग, डिजिटल फॉरेंसिक तकनीक और सर्वर लॉग्स की आवश्यकता पड़ती है.

लेकिन झारखंड पुलिस की जांच प्रकिया ऐसे मामलों में मुख्य रूप से सर्विस प्रोवाइडर और वीपीएन कंपनियों से पत्राचार तक ही सीमित है. विदेश के प्राइवेट पॉलिसी और विदेशी कानून के कारण समय पर जरूर जानकारी नहीं मिल जाती है जिस वजह से ईमेल के जरिए धमकी देने वाले आरोपी जल्द पकड़े नहीं जाते हैं.

कब-कब मिल चुकी है धमकी

सबसे पहले 6 फरवरी को ईमेल भेजकर सिविल कोर्ट को उड़ाने की धमकी दी गई. धमकी भरा ईमेल आने के बाद लगातार दो दिनों तक सिविल कोर्ट परिसर को बम निरोधक दस्ते के द्वारा खंगाला गया.

दूसरी बार 28 फरवरी को एक बार फिर ईमेल भेज कर रांची सिविल कोर्ट को उड़ाने की धमकी दी गई. धमकी के बाद घंटों पुलिस और बम निरोधक दस्ता परेशान रहे.

12 फरवरी को रांची समाहरणालय को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली. सिविल कोर्ट की तरह समाहरणालय भवन को उड़ाने की धमकी भी ईमेल के जरिए हो दी गई थी. ईमेल में लिखा गया था की समाहरणालय को सल्फरनाइट्रेट बम से उड़ा दिया जाएगा. धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद रांची पुलिस पूरी तरह से अलर्ट पर आ गई थी और तुरंत बम निरोधक दस्ते को मौके पर बुलाकर जांच शुरू करवा दी गई थी.

राजधानी रांची में ईमेल के जरिए बम धमाका करने धमकी एक बार फिर दी गई इस बार पासपोर्ट ऑफिस में धमाका करने की धमकी आई. 06 मार्च को धमकी भरा ईमेल भेज रांची स्थित पासपोर्ट कार्यालय को बम विस्फोट में उड़ा देने की धमकी दी गई है.

इन सभी मामलों के बाद श्रीनिवास लुइस की गिरफ्तारी की गई. लेकिन उसके गिरफ्तारी के नौ दिन बाद 6 अप्रैल को फिर से रांची, धनबाद और साहेबगंज में धमकी भरे ईमेल भेजे गए.

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