हंसडीहा मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में चोरीः विधानसभा में उठा मामला, एसपी और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट ने शुरू की जांच

हंसडीहा मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का निरीक्षण करते एसपी ( Etv Bharat )

दुमकाः जिला में हंसडीहा मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में चोरी के मामले ने तूल पकड़ लिया है. मंगलवार को झारखंड विधानसभा शीत सत्र के दौरान कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव के द्वारा कार्रवाई की मांग की गयी. इसके बाद इस मामले की जांच में तेजी आ गयी. एसपी और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट ने अस्पताल पहुंच कर जांच की और एसआईटी गठित करने की बात कही.

जांच के लिए एसपी और फॉरेंसिक टीम पहुंचे अस्पताल

वैसे दो दिन पूर्व जब चोरी का यह बड़ा मामला सामने आया, उसके दूसरे दिन से स्वास्थ्य विभाग और पुलिस द्वारा अपने-अपने स्तर पर जांच शुरू कर दी है. आज मंगलवार को जब मामला विधानसभा में प्रदीप यादव के द्वारा उठाया गया उसके बाद जांच में और तेजी नजर आई.

हंसडीहा स्थित मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में उपकरणों की चोरी की घटना के बाद आज सोमवार को एसपी पीतांबर सिंह खेरवार मौके पर पहुंचे और निरीक्षण किया. साथ ही घटनास्थल पर फिंगरप्रिंट जुटाने के लिए एएसआई सुखदेव महतो और सीताराम विश्वकर्मा अपनी टीम के साथ पहुंचे.

जांच करने पहुंची फॉरेंसिक टीम (ETV Bharat)

एसपी ने टीम के साथ पूरे परिसर का निरीक्षण किया और वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य एकत्र करने के निर्देश दिए. कॉल डंप सहित अन्य तकनीकी प्रक्रियाओं का कार्य किया गया. साक्ष्य सुरक्षित रखने के लिए घटनास्थल पर किसी प्रकार की छेड़छाड़ रोक दी गई है. निरीक्षण के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि एसी, ईसीजी मशीन, ऑक्सीजन से जुड़े उपकरण, मॉनिटर, वेंटिलेटर सहित कई स्वास्थ्य उपकरण चोरी कर लिए गए हैं. अस्पताल में लगी बिजली वायरिंग, बोर्ड, पंखे, ट्यूब लाइट, एसी, मोटर और ट्रांसफार्मर तक को पूरी तरह से उखाड़ लिया गया है.

एसपी ने दी जानकारी