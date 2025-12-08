हंसडीहा मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में चोरीः विधानसभा में उठा मामला, एसपी और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट ने शुरू की जांच
दुमका में हंसडीहा मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में चोरी के मामले की जांच शुरू हो गयी है.
Published : December 8, 2025 at 9:07 PM IST
दुमकाः जिला में हंसडीहा मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में चोरी के मामले ने तूल पकड़ लिया है. मंगलवार को झारखंड विधानसभा शीत सत्र के दौरान कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव के द्वारा कार्रवाई की मांग की गयी. इसके बाद इस मामले की जांच में तेजी आ गयी. एसपी और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट ने अस्पताल पहुंच कर जांच की और एसआईटी गठित करने की बात कही.
जांच के लिए एसपी और फॉरेंसिक टीम पहुंचे अस्पताल
वैसे दो दिन पूर्व जब चोरी का यह बड़ा मामला सामने आया, उसके दूसरे दिन से स्वास्थ्य विभाग और पुलिस द्वारा अपने-अपने स्तर पर जांच शुरू कर दी है. आज मंगलवार को जब मामला विधानसभा में प्रदीप यादव के द्वारा उठाया गया उसके बाद जांच में और तेजी नजर आई.
हंसडीहा स्थित मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में उपकरणों की चोरी की घटना के बाद आज सोमवार को एसपी पीतांबर सिंह खेरवार मौके पर पहुंचे और निरीक्षण किया. साथ ही घटनास्थल पर फिंगरप्रिंट जुटाने के लिए एएसआई सुखदेव महतो और सीताराम विश्वकर्मा अपनी टीम के साथ पहुंचे.
एसपी ने टीम के साथ पूरे परिसर का निरीक्षण किया और वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य एकत्र करने के निर्देश दिए. कॉल डंप सहित अन्य तकनीकी प्रक्रियाओं का कार्य किया गया. साक्ष्य सुरक्षित रखने के लिए घटनास्थल पर किसी प्रकार की छेड़छाड़ रोक दी गई है. निरीक्षण के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि एसी, ईसीजी मशीन, ऑक्सीजन से जुड़े उपकरण, मॉनिटर, वेंटिलेटर सहित कई स्वास्थ्य उपकरण चोरी कर लिए गए हैं. अस्पताल में लगी बिजली वायरिंग, बोर्ड, पंखे, ट्यूब लाइट, एसी, मोटर और ट्रांसफार्मर तक को पूरी तरह से उखाड़ लिया गया है.
एसपी ने दी जानकारी
इस पूरे मामले में दुमका एसपी पीतांबर सिंह खेरवार ने कहा कि इस घटना में शामिल लोगों का जल्द खुलासा किया जाएगा. इसके लिए शीघ्र एसआईटी टीम गठित की जा रही है. सत्यापन में यह तथ्य सामने आया है कि चोरी का उद्देश्य कॉपर वायर निकालना था.
विधानसभा में उठा मामला
दुमका-गोड्डा जिला की सीमा पर हंसडीहा थाना क्षेत्र में अवस्थित मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में करोड़ों के उपकरणों की चोरी का मामला आज झारखंड विधानसभा में स्थानीय विधायक प्रदीप यादव ने उठाया. उन्होंने यह मांग किया कि करोड़ों की यह चोरी बिना विभागीय अधिकारी और कर्मियों के मिलीभगत से नहीं हो सकती. ऐसे में सरकार इस पर अविलंब कार्रवाई करे.
विधायक प्रदीप यादव की इस मांग पर विधानसभा अध्यक्ष रबींद्र महतो ने तत्काल संज्ञान लेने की बात कही. प्रदीप यादव ने सदन में कहा कि करोड़ों की लागत से निर्मित इस अस्पताल के चालू करने मांग को लेकर उन्होंने कई बार आवाज उठाई. अस्पताल तो चालू नहीं हुआ पर चोरों ने इसके कीमती उपकरणों पर हाथ साफ कर दिया, इस पर तुरंत एक्शन की जरूरत है.
इसे भी पढ़ें- वर्षों से चालू होने के इंतजार में हंसडीहा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, यहां से चोरी हो रही कीमती उपकरण!
इसे भी पढ़ें- Video: देखिए, धनबाद में अस्पताल में चोरी का लाइव वीडियो
इसे भी पढ़ें- पंडरा बाजार समिति की चार दुकानों में चोरी, दीवार काट कर नगदी समेत लाखों का सामान उड़ा ले गए चोर