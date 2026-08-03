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निर्णायक चरण में राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण की जांच, ट्रस्ट के लॉकर में रखी बहुमूल्य आभूषणों की जांच करेगी एसआईटी

सच आएगा सामने: एसआईटी यह सुनिश्चित करेगी कि बैंक लॉकर में सुरक्षित सभी स्वर्ण-रजत सामग्री, आभूषण और अन्य मूल्यवान वस्तुएं रिकॉर्ड के अनुरूप मौजूद हैं या नहीं. यदि किसी प्रकार का अंतर मिलता है तो उसकी अलग से जांच की जाएगी. जांच के दौरान बैंक अधिकारियों और ट्रस्ट प्रतिनिधियों की भी मौजूदगी रहने की संभावना है.

अयोध्या: राम मंदिर में चढ़ावा चोरी प्रकरण की जांच अब निर्णायक चरण में पहुंच गई है. मामले की जांच कर रही एसआईटी मंगलवार को भारतीय स्टेट बैंक के लॉकर में सुरक्षित श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बहुमूल्य संपत्तियों का भौतिक सत्यापन करेगी. इस दौरान लॉकर में रखी सोने-चांदी की ईंटों, बहुमूल्य आभूषणों और अन्य कीमती वस्तुओं का मिलान ट्रस्ट के अभिलेखों से किया जाएगा.

राम मंदिर ट्रस्ट के लॉकर में रखी बहुमूल्य आभूषणों की जांच करेगी SIT (Photo Credit: ETV Bharat)

बैंक में सुरक्षित संपत्तियों से संबंधित विस्तृत जानकारी जुटा रही है. ट्रस्ट की ओर से एसआईटी को लॉकर में रखी गई वस्तुओं का रिकॉर्ड उपलब्ध कराया जा रहा है, ताकि जांच के दौरान प्रत्येक कीमती वस्तु का भौतिक सत्यापन किया जा सके. ट्रस्ट के सभी संपत्तियों का ब्यौरा तैयार किया जा रहा है. इसी के तहत लॉकर में रखें सामानों का भी परीक्षण किया जा रहा है.- डॉ. कृष्ण मोहन, श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अंतरिम महासचिव





राम मंदिर में चढ़ावे से जुड़ी कथित चोरी के मामले के सामने आने के बाद प्रशासन ने उच्चस्तरीय एसआईटी का गठन किया था. टीम अब तक मंदिर परिसर, रिकॉर्ड और संबंधित कर्मचारियों से पूछताछ कर कई अहम जानकारियां जुटा चुकी है. मंगलवार को होने वाला बैंक लॉकर का निरीक्षण जांच का महत्वपूर्ण चरण माना जा रहा है, क्योंकि इससे ट्रस्ट की सुरक्षित संपत्तियों की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी. एसआईटी की जांच पूरी होने के बाद उसकी रिपोर्ट शासन को सौंपी जाएगी, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी. मामले पर ट्रस्ट और प्रशासन दोनों की नजर बनी हुई है.

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