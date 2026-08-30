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रोड हादसे में गोवंश की मौत की जांच तेज, गड्ढे बाहर निकालकर शवों का किया पोस्टमार्टम, कांग्रेस मुखर

हरिद्वार: कनखल थाना क्षेत्र स्थित बैरागी कैंप में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो कार की टक्कर से तीन मवेशियों की मौत के मामले में पुलिस ने जांच तेज कर दी. पुलिस ने मवेशियों के शव गड्ढे से बाहर निकलवाए और इसके बाद उनका पोस्टमार्टम कराया गया. वहीं अब ये मामला तूल भी पकड़ता जा रहा है, क्योंकि कथित समाजसेवी युवक पर मवेशियों को टक्कर मारने का आरोप है. इसलिए इस मामले में कांग्रेस भी मुखर हो गई है. राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा और अन्य कांग्रेसी नेताओं ने सीओ सिटी से मुलाकात कर आरोपी की जल्द गिरफ्तारी करने की मांग की.

वहीं पुलिस अब इस मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर जांच कर रही है. आरोपी कार चालक की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम ने घर समेत कई संभावित ठिकानों पर दबिश दी है. घटना के बाद से आरोपी मोबाइल बंद कर फरार है. बता दें कि 27 अगस्त की रात को बैरागी कैंप में एक अज्ञात वाहन की टक्कर से तीन मवेशियों (गाय) की मौत हुई थी. सड़क किनारे मौजूद तीन गोवंश को तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने टक्कर मार दी. हादसे में तीनों की मौके पर ही मौत हो गई थी. सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची.

आसपास के लोगों से पूछताछ में पता चला कि टक्कर मारने के बाद कार चालक घुड़सवार पुलिस लाइन की ओर भाग गया. इसके बाद पुलिस ने वाहन की तलाश शुरू की. स्कॉर्पियो पुलिस लाइन के पीछे खड़ी मिली. पुलिस टीम को देखकर चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया. वाहन के नंबर के आधार पर वाहन स्वामी की पहचान करण शर्मा उर्फ करण पंडित, निवासी शूद धर्मशाला, जोदामल रोड, हरिद्वार के रूप में हुई. पुलिस ने स्कॉर्पियो कार को कब्जे में लेकर थाने पहुंचा दी.

घटना के बाद मौके पर पहुंची गौ सेवा समिति के सदस्यों की मौजूदगी में तीनों मवेशियों के शव नियमानुसार दफना दिए गए थे. लेकिन पुलिस ने इस मामले मुकदमा दर्ज किया और पुलिस ने जांच आगे बढ़ाते हुए शवों को गड्ढे से निकलवाया और पोस्टमार्टम कराया. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर पुलिस हादसे से जुड़े तथ्यों और अन्य साक्ष्यों की जांच कर रही है. आरोपी कार चालक की तलाश में जगह जगह दबिश भी दी जा रही है.