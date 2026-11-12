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सहायक अध्यापकों की नियुक्तियों की जांच से जुड़े आदेश के पालन का मामला, राज्य सरकार को तीन महीने का और समय

इलाहाबाद हाईकोर्ट. ( Photo Credit; ETV Bharat )

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहायक अध्यापकों की नियुक्तियों की राज्यव्यापी जांच करने के प्रदेश सरकार को जनवरी 2026 के आदेश का पालन करने के लिए तीन महीने का और समय दिया है. यह आदेश खासकर उन नियुक्तियों के लिए था, जिनके बारे में आरोप है कि वे फर्जी और जाली प्रमाणपत्रों के आधार पर हासिल की गई हैं.

यह आदेश न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल ने जनवरी 2026 के आदेश से जुड़ी अवमानना ​​याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है. कोर्ट कहा कि बेसिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव और अन्य अधिकारियों के खिलाफ पहले दिए गए आदेश की जानबूझकर अवहेलना करने के लिए अवमानना ​​का मामला प्रथमदृष्टया बनता है. हालांकि कोर्ट ने उन्हें एक और मौका दिया कि इस नए आदेश की कॉपी पेश किए जाने की तारीख से तीन महीने के भीतर निर्देशों का पूरी तरह (अक्षरशः और भावना के अनुरूप) पालन करें.