परिवार को शव ना देने पर अस्पताल पर जांच तेज, पीड़ित परिवार को न्याय की उम्मीद, झरिया विधायक ने उठाया था मामला
धनबाद में एक निजी अस्पताल पर जांच तेज हो गई है. अस्पताल पर पेमेंट नहीं देने पर शव को कब्जे में रखने का आरोप है.
Published : May 2, 2026 at 5:50 PM IST
धनबाद: झारखंड स्वास्थ्य विभाग ने जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सख्ती दिखानी शुरू कर दी है. इसी कड़ी में उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल के क्षेत्रीय उपनिदेशक (RDD) ने धनबाद पहुंचकर स्वास्थ्य व्यवस्था की गहन समीक्षा की. निरीक्षण के दौरान वे सिविल सर्जन कार्यालय पहुंचे.
जहां अधिकारियों के साथ बैठक कर अस्पतालों की स्थिति, संसाधनों की उपलब्धता और मरीजों को दी जा रही सुविधाओं पर विस्तार से चर्चा की गई. बैठक में झरिया विधायक रागिनी सिंह भी मौजूद रहीं. उन्होंने क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कई मुद्दे उठाए और व्यवस्थाओं में सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया.
क्या है अस्पताल से जुड़ा विवाद
इस दौरान एक निजी अस्पताल से जुड़ा विवाद पूरी चर्चा का केंद्र बना रहा. जानकारी के मुताबिक, अस्पताल प्रबंधन पर आरोप है कि बकाया भुगतान के कारण एक शव परिजनों को नहीं सौंपा गया था. इस घटना के सामने आने के बाद राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली. मामले की गंभीरता को देखते हुए धनबाद के महापौर संजीव सिंह ने हस्तक्षेप किया और बकाया राशि का भुगतान कर शव को परिजनों को दिलाया. इसके बाद मामला और अधिक सुर्खियों में आ गया.
पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए: विधायक
RDD ने मीडिया से बातचीत में स्पष्ट किया कि पूरे प्रकरण की जांच गंभीरता से की जा रही है. उन्होंने बताया कि संबंधित सभी पक्षों के बयान लिए जा चुके हैं और हर पहलू की जांच जारी है. रिपोर्ट तैयार होने के बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी. वहीं, विधायक रागिनी सिंह ने इस घटना को अत्यंत निंदनीय बताते हुए कहा कि पीड़ित परिवार को हर हाल में न्याय मिलना चाहिए.
मृतक की पत्नी शोभा सिंह ने भी प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग की है. उनका कहना है कि दोषियों पर सख्त कदम उठाए जाएं ताकि भविष्य में किसी अन्य परिवार को इस तरह की पीड़ा न झेलनी पड़े. यह पूरा मामला एक बार फिर निजी अस्पतालों की कार्यशैली और मानवीय संवेदनाओं पर सवाल खड़ा कर रहा है. अब सभी की निगाहें जांच रिपोर्ट और उसके आधार पर होने वाली कार्रवाई पर टिकी हैं.
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