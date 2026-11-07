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लैंसडाउन में हाथी दांत गायब होने के मामले में जांच पूरी, 4 वन कर्मियों की सामने आई लापरवाही, होगी बड़ी कार्रवाई

लैंसडाउन में हाथी दांत गायब होने के मामले में जांच पूरी ( FILE PHOTO-ETV Bharat )

लैंसडाउन वन प्रभाग के लालढांग रेंज में सरकारी गोदाम से हाथी के दांत गायब होने के मामले में विभागीय जांच पूरी हो गई है. हरिद्वार डीएफओ की अध्यक्षता में गठित जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में वन विभाग के चार अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही सामने आने की बात कही है. इनमें रेंजर, प्रभारी रेंजर, वन दारोगा और वन आरक्षी शामिल हैं. कमेटी ने संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की संस्तुति की है. मामले में वन दारोगा को पहले ही निलंबित किया जा चुका है, जबकि बाकी तीन कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर विचार किया जा रहा है.