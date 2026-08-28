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चूक या तकनीकी खामी? एयरक्राफ्ट क्रैश की जांच के लिए दिल्ली से आई टीम

कानपुर के गंगा बैराज के समीप हादसे में इंस्ट्रक्टर व ट्रेनी की हुई थी मौत, डीजीसीए की टीम के सदस्य शहर आए

एयरक्राफ्ट का मलबा.
एयरक्राफ्ट का मलबा. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 28, 2026 at 3:30 PM IST

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कानपुर: शहर के गंगा बैराज के समीप नत्थापुरवा में गर्ग एविएशन ट्रेनिंग सेंटर के टेकनम एयरक्राफ्ट हादसे में गुरुवार को इंस्ट्रक्टर व ट्रेनी की मौत हो गई थी. इस मामले में गुरुवार दोपहर के बाद डीजीसीए टीम के सदस्य शहर आए और उन्होंने आकर अपने स्तर से जांच शुरू कर दी है.

किसी चूक के चलते या तकनीकी खामी से ये हादसा हुआ, इसकी जांच दिल्ली की टीम करेगी. वहीं, हादसे के बाद इंस्ट्रक्टर सचिन भाटिया व ट्रेनी अभिषेक पुजारी के परिजनों को भी पूरी जानकारी दी गई. एक पायलट ने बताया कि विमान के मलबे और स्थान को लखनऊ की टीम ने तिरपाल से ढकवा दिया है. जिससे बारिश होने पर कोई साक्ष्य नष्ट न हो.

पूरी करनी थी 10 घंटे की उड़ान: जब इंस्ट्रक्टर सचिन भाटिया व ट्रेनी अभिषेक पुजारी ने टेकनम एयरक्राफ्ट को लेकर चकेरी स्थित गर्ग एविएशन सेंटर से टेकआफ किया था, तो उन्होंने सोचा नहीं था कि अब वह कभी नहीं लौटेंगे. इस हादसे में जान गंवाने वाले अभिषेक पुजारी को प्रशिक्षण पूरा करने के लिए 10 घंटे की उड़ान भरनी थी. यह उड़ान पूरी होने के 15 दिनों बाद वह पायलट बन जाते. वहीं, प्रशिक्षक कैप्टन सचिन भाटिया को पांच हजार घंटे की विमान उड़ान का अनुभव था. करीब सवा साल पहले ही वह एकेडमी में बतौर इंस्ट्रक्टर नियुक्त हुए थे.

डीजीसीए टीम के सदस्यों ने शुक्रवार दोपहर शुरू की जांच: डीजीसीए दिल्ली की टीम के सदस्यों ने शुक्रवार दोपहर घटनास्थल पर पहुंचकर अपने स्तर से जांच शुरू कर दी. टीम के सदस्यों संग गर्ग एविएशन फ्लाइंग क्लब के सदस्य भी मौजूद हैं. नष्ट मलबे से साक्ष्य एकत्रित किए जा रहे हैं.

यह भी पढ़ें: कानपुर में ट्रेनिंग एयरक्रॉफ्ट CRASH, इंस्ट्रक्टर और ट्रेनी की मौत, गंगा किनारे फैला मलबा, AAIB करेगा जांच

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