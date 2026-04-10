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बोकारो ट्रेजरी घोटाला: रांची से वित्त विभाग की टीम पहुंची बोकारो, खंगाले दस्तावेज

बोकारो में करोड़ों के ट्रेजरी घोटाला मामले में जांच तेज हो गई है. रांची से वित्त विभाग की टीम ने बोकारो पहुंच कर दस्तावेज खंगाले.

Bokaro Treasury Scam
जांच करने पहुंची वित्त विभाग की टीम (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 10, 2026 at 8:36 PM IST

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बोकारो: वित्त विभाग की टीम ने बोकारो में 6 करोड़ रुपये से अधिक के फर्जी निकासी घोटाले की जांच तेज कर दी है. वेतन मद में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़े का मामला सामने आने के बाद रांची से आई विशेष टीम ने एसपी ऑफिस और ट्रेजरी कार्यालय में दस्तावेजों की गहन जांच शुरू कर दी है.

जांच टीम पहुंची, दस्तावेजों की खंगाली

वित्त विभाग, रांची की टीम बुधवार को बोकारो पहुंची. टीम ने स्थानीय प्रशासन के सहयोग से ट्रेजरी कार्यालय और एसपी कार्यालय में महत्वपूर्ण कागजातों की विस्तृत जांच की. जांच टीम में एसी (अपर समाहर्ता) और डीडीसी स्तर के अधिकारी शामिल हैं. टीम फर्जी निकासी से जुड़े सभी रिकॉर्ड, बिल, वाउचर और बैंक ट्रांजेक्शन की बारीकी से पड़ताल कर रही है. बोकारो हरविंदर सिंह ने जांच किए जाने की पुष्टी की है.

Bokaro Treasury Scam
जांच करने पहुंची वित्त विभाग की टीम (ETV Bharat)

लेखापाल कौशल पांडेय गिरफ्तार

इससे पहले जांच के दौरान ट्रेजरी कार्यालय के लेखापाल कौशल पांडेय को मुख्य आरोपी पाया गया है. प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. मामले में अन्य व्यक्तियों की संलिप्तता की भी गहन जांच चल रही है.

घोटाले की राशि बढ़ती गई, 3 लाख से 6 करोड़ तक

मामले का खुलासा शुरू में मात्र 3 लाख 15 हजार रुपये के फर्जीवाड़े से हुआ था. आगे की जांच में यह राशि बढ़कर 3 करोड़ 15 लाख रुपये हो गई और अब यह आंकड़ा 6 करोड़ रुपये से अधिक तक पहुंच गया है. पूरा फर्जीवाड़ा वेतन मद में किया गया था, जिसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ी सामने आई है.

वित्त विभाग ने मीडिया से बात करने से इनकार किया

जांच टीम के अधिकारियों से जब इस मामले पर प्रतिक्रिया मांगी गई तो उन्होंने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया. एक अधिकारी ने कहा, “हम इस मामले को मीडिया से शेयर नहीं कर सकते.”

वित्त विभाग की टीम अब घोटाले की पूरी गहराई तक पहुंचने और अन्य संलिप्त लोगों को चिन्हित करने में जुटी हुई है. मामले की जांच पूरी होने के बाद अतिरिक्त कार्रवाई की जाएगी.

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