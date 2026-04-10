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बोकारो ट्रेजरी घोटाला: रांची से वित्त विभाग की टीम पहुंची बोकारो, खंगाले दस्तावेज

जांच करने पहुंची वित्त विभाग की टीम ( ETV Bharat )

बोकारो: वित्त विभाग की टीम ने बोकारो में 6 करोड़ रुपये से अधिक के फर्जी निकासी घोटाले की जांच तेज कर दी है. वेतन मद में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़े का मामला सामने आने के बाद रांची से आई विशेष टीम ने एसपी ऑफिस और ट्रेजरी कार्यालय में दस्तावेजों की गहन जांच शुरू कर दी है.

जांच टीम पहुंची, दस्तावेजों की खंगाली

वित्त विभाग, रांची की टीम बुधवार को बोकारो पहुंची. टीम ने स्थानीय प्रशासन के सहयोग से ट्रेजरी कार्यालय और एसपी कार्यालय में महत्वपूर्ण कागजातों की विस्तृत जांच की. जांच टीम में एसी (अपर समाहर्ता) और डीडीसी स्तर के अधिकारी शामिल हैं. टीम फर्जी निकासी से जुड़े सभी रिकॉर्ड, बिल, वाउचर और बैंक ट्रांजेक्शन की बारीकी से पड़ताल कर रही है. बोकारो हरविंदर सिंह ने जांच किए जाने की पुष्टी की है.

जांच करने पहुंची वित्त विभाग की टीम (ETV Bharat)

लेखापाल कौशल पांडेय गिरफ्तार

इससे पहले जांच के दौरान ट्रेजरी कार्यालय के लेखापाल कौशल पांडेय को मुख्य आरोपी पाया गया है. प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. मामले में अन्य व्यक्तियों की संलिप्तता की भी गहन जांच चल रही है.

घोटाले की राशि बढ़ती गई, 3 लाख से 6 करोड़ तक