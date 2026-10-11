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बिहार में बांग्लादेशी महिला के फर्जी दस्तावेज बनाने वालों पर होगी कार्रवाई, पति के घर में लगा ताला

सहरसा में बांग्लादेशी महिला ( ETV Bharat )

सहरसा: बिहार के सहरसा जिले के महिषी प्रखंड की कुंदह पंचायत स्थित रहमतगंज सिमर भेलाही वार्ड नंबर-8 में कथित बांग्लादेशी महिला मस्त लिपि के नाम पर मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड और पैन कार्ड बनाए जाने के मामले में प्रशासनिक जांच तेज हो गई है. बीते विधानसभा चुनाव के दौरान महिषी के निर्वाची पदाधिकारी रहे वर्तमान अपर समाहर्ता निशांत ने जांच शुरू कर दी है. प्रशासन ने मतदाता सूची में मुन्नी नाम से दर्ज महिला का नाम हटाने की प्रक्रिया शुरू करने की बात कही है. दोषी पाए जाने पर संबंधित लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

बीएलओ की भूमिका पर भी नजर