बिहार में बांग्लादेशी महिला के फर्जी दस्तावेज बनाने वालों पर होगी कार्रवाई, पति के घर में लगा ताला
सहरसा में बांग्लादेशी महिला के द्वारा फर्जी मतदाता पहचान पत्र, आधार और पैन कार्ड बनने पर प्रशासनिक जांच तेज, नाम हटाने की प्रक्रिया शुरू. रिपोर्ट-राहुल
Published : October 11, 2026 at 2:32 PM IST
सहरसा: बिहार के सहरसा जिले के महिषी प्रखंड की कुंदह पंचायत स्थित रहमतगंज सिमर भेलाही वार्ड नंबर-8 में कथित बांग्लादेशी महिला मस्त लिपि के नाम पर मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड और पैन कार्ड बनाए जाने के मामले में प्रशासनिक जांच तेज हो गई है. बीते विधानसभा चुनाव के दौरान महिषी के निर्वाची पदाधिकारी रहे वर्तमान अपर समाहर्ता निशांत ने जांच शुरू कर दी है. प्रशासन ने मतदाता सूची में मुन्नी नाम से दर्ज महिला का नाम हटाने की प्रक्रिया शुरू करने की बात कही है. दोषी पाए जाने पर संबंधित लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
बीएलओ की भूमिका पर भी नजर
जांच के दायरे में बिना समुचित जांच के नाम जुड़वाने की अनुशंसा करने वाले बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) की भूमिका भी शामिल है. अधिकारियों का कहना है कि दस्तावेज किस प्रक्रिया से और किन लोगों की मदद से तैयार हुए, इसकी विस्तृत पड़ताल की जा रही है. अपर समाहर्ता निशांत ने बताया कि दो दिनों के भीतर जांच रिपोर्ट तैयार कर ली जाएगी.
"जांच में यह स्पष्ट होना बाकी है कि दस्तावेज बनवाने में किन लोगों की भूमिका रही और संबंधित अधिकारियों या कर्मियों की ओर से नियमों का उल्लंघन किया गया या नहीं."- निशांत, अपर समाहर्ता
पुलिस पहुंची गांव, घर मिला ताला
पुलिस अधीक्षक विक्रम सिहाग के निर्देश पर जलई थाना की पुलिस शनिवार को कुंदह गांव पहुंची. महिला के पति इजाजुल हक के घर में ताला बंद मिला. स्थानीय लोगों के अनुसार, इजाजुल करीब छह वर्ष पहले महिला को अपने साथ गांव लाया था. वह अक्सर बाहर रहता है और फिलहाल अपनी पत्नी तथा चार बच्चों के साथ बाहर है. ग्रामीणों को महिला के मूल निवास के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं है.
मुखिया का बयान
कुंदह पंचायत के मुखिया पन्नालाल राम ने बताया कि इजाजुल गांव का निवासी है, लेकिन बांग्लादेश से उसके संबंधों और महिला के भारतीय पहचान दस्तावेज बनने की प्रक्रिया के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है. पुलिस और प्रशासन अब यह पता लगाने में जुटे हैं कि दस्तावेज किस तरह तैयार हुए.
"इजाजुल इसी गांव का रहने वाला है, लेकिन बांग्लादेश से उसके संबंधों और महिला के भारतीय दस्तावेज बनने की प्रक्रिया के बारे में हम लोगों को कोई जानकारी नहीं है."-पन्नालाल राम, मुखिया, कुंदह पंचायत
राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश
राज्य निर्वाचन आयोग ने महिला के नाम पर मतदाता पहचान पत्र जारी होने को गंभीर मामला मानते हुए आठ अक्टूबर को सहरसा के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी को जांच के निर्देश दिए थे. तेलंगाना के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के पत्र के बाद बिहार में कार्रवाई तेज हुई है.
दस्तावेजों की वैधता पर सवाल
मामले में मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए इस्तेमाल किए गए दस्तावेजों, पते के सत्यापन और आधार तथा पैन कार्ड बनाने की प्रक्रिया की भी जांच की जा रही है. यदि किसी स्तर पर लापरवाही या नियमों का उल्लंघन पाया जाता है तो संबंधित अधिकारियों व अन्य लोगों पर कार्रवाई होगी.
पहले क्या हुआ था
मामला तीन सितंबर को हैदराबाद स्थित राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर इमिग्रेशन जांच के दौरान सामने आया था. कुंदह निवासी इजाजुल हक की प्रोफाइलिंग और बांग्लादेश की बार-बार यात्रा से जुड़े दस्तावेजों की जांच में अधिकारियों को उसकी पत्नी मस्त लिपि के बांग्लादेशी नागरिक होने की जानकारी मिली. इसके बाद तेलंगाना के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को पत्र भेजकर आवश्यक कार्रवाई का आग्रह किया था, जिस पर अब सहरसा प्रशासन सक्रिय हो गया है.
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