वाराणसी में जब्त नकली दवाएं, अवैध फैक्ट्री सील; हिमाचल के सोलन तक पहुंचा जांच का दायरा
संयुक्त टीम को यूनिट में दवाओं के निर्माण और पैकेजिंग में इस्तेमाल होने वाली मशीनें और उपकरण मिले.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 19, 2026 at 10:07 AM IST|
Updated : November 19, 2026 at 10:16 AM IST
लखनऊ: बीते दिनों वाराणसी, मुरादाबाद और लखनऊ में छापेमारी के दौरान जब्त किए गए नकली दवाओं के खेप के जांच की आग हिमाचल के सोलन तक पहुंच गई है. उत्तर प्रदेश खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (FSDA) और स्पेशल टास्क फोर्स (STF) की संयुक्त कार्रवाई अवैध फैक्ट्री के संचालन का भंडाफोड़ किया गया है.
उत्तर प्रदेश खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की आयुक्त डॉ. रोशन जैकब ने बताया कि नकली दवाओं का कारोबार केवल आर्थिक अपराध नहीं, बल्कि सीधे तौर पर आम नागरिकों और मरीजों की जिंदगी से जुड़ा गंभीर मामला है.
विशेष रूप से एंटीबायोटिक और न्यूरो मेडिसिन जैसी दवाओं की गुणवत्ता, वास्तविकता और प्रभावशीलता से समझौता मरीजों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन सकती है. इसी क्रम में जांच के दौरान वाराणसी के रोहनियां थाना क्षेत्र में नकली एवं काउंटरफिट दवाओं का स्टॉक पकड़ा गया था.
इस प्रकरण में कुल 17 प्रकार की दवाओं की पहचान हुई. बरामद दवाओं के निर्माण स्रोत का पता लगाने के लिए जांच को आगे बढ़ाया गया. इसके तहत हिमाचल प्रदेश के जिला सोलन की तहसील नालागढ़ स्थित राजपुरा, खेड़ा बाईपास में संदिग्ध अवैध मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को चिह्नित किया गया.
इसके बाद यूपी एफएसडीए की विशेष टीम और एसटीएफ की संयुक्त टीम ने यहां छापा मारा तो यूनिट संचालित अवस्था में मिली. मौके पर महंगी और अधिक मांग वाली ब्रांडेड दवाओं के निर्माण की गतिविधियां सामने आईं.
उन्होंने बताया कि छापेमारी के दौरान यूनिट में कई ऐसी दवाओं के निर्माण से जुड़ी गतिविधियां सामने आईं, जिनकी बाजार में अच्छी मांग और ऊंची बिक्री कीमत है. इनमें प्रमुख रूप से Pan-D Capsules (एसिडिटी एवं पेट संबंधी समस्याओं में इस्तेमाल होने वाली दवा), Pressiz-300 Capsules/Pregabalin (न्यूरो श्रेणी की दवा) C-AZ-Cefixime और Azithromycin आधारित एंटीबायोटिक, A-Cipex-625- Amoxycillin और Potassium Clavulanate आधारित एंटीबायोटिक Neuro-300-Pregabalin आधारित दवा के अलावा अन्य दवाओं के निर्माण से संबंधित सामग्री भी मौके पर मिली. इनमें जीरोडोल एसपी, मॉन्टिना एल, रेबिसेक एलएस, क्लैवेम 625, शेलकॉल 500, टैक्सिम ओ 200 समेत अन्य दवाएं शामिल हैं.
संयुक्त टीम को यूनिट में दवाओं के निर्माण और पैकेजिंग में इस्तेमाल होने वाली मशीनें और उपकरण मिले. इनमें ब्लिस्टर पैकिंग मशीन, एल्यूमिनियम-एल्यूमिनियम पैकिंग मशीन, कैप्सूल फिलिंग मशीन, वजन मापने वाली मशीनें, दवाओं की छपाई में इस्तेमाल होने वाली प्रिंटेड फॉइल और स्टीरियो प्रिंटिंग उपकरण शामिल हैं.
इन उपकरणों की मौजूदगी से स्पष्ट हुआ कि यूनिट में केवल दवाओं का भंडारण नहीं, बल्कि उत्पादन से लेकर पैकेजिंग और ब्रांडेड पैक तैयार करने तक की व्यवस्था मौजूद थी. जांच एजेंसियां अब इस बात की पड़ताल कर रही है कि यहां तैयार होने वाली दवाओं की आपूर्ति किन राज्यों, शहरों और दवा कारोबारियों तक की जा रही थी.
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