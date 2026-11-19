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वाराणसी में जब्त नकली दवाएं, अवैध फैक्ट्री सील; हिमाचल के सोलन तक पहुंचा जांच का दायरा

वाराणसी में जब्त नकली दवाएं, अवैध फैक्ट्री सील. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: बीते दिनों वाराणसी, मुरादाबाद और लखनऊ में छापेमारी के दौरान जब्त किए गए नकली दवाओं के खेप के जांच की आग हिमाचल के सोलन तक पहुंच गई है. उत्तर प्रदेश खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (FSDA) और स्पेशल टास्क फोर्स (STF) की संयुक्त कार्रवाई अवैध फैक्ट्री के संचालन का भंडाफोड़ किया गया है.

उत्तर प्रदेश खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की आयुक्त डॉ. रोशन जैकब ने बताया कि नकली दवाओं का कारोबार केवल आर्थिक अपराध नहीं, बल्कि सीधे तौर पर आम नागरिकों और मरीजों की जिंदगी से जुड़ा गंभीर मामला है.

विशेष रूप से एंटीबायोटिक और न्यूरो मेडिसिन जैसी दवाओं की गुणवत्ता, वास्तविकता और प्रभावशीलता से समझौता मरीजों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन सकती है. इसी क्रम में जांच के दौरान वाराणसी के रोहनियां थाना क्षेत्र में नकली एवं काउंटरफिट दवाओं का स्टॉक पकड़ा गया था. इस प्रकरण में कुल 17 प्रकार की दवाओं की पहचान हुई. बरामद दवाओं के निर्माण स्रोत का पता लगाने के लिए जांच को आगे बढ़ाया गया. इसके तहत हिमाचल प्रदेश के जिला सोलन की तहसील नालागढ़ स्थित राजपुरा, खेड़ा बाईपास में संदिग्ध अवैध मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को चिह्नित किया गया. इसके बाद यूपी एफएसडीए की विशेष टीम और एसटीएफ की संयुक्त टीम ने यहां छापा मारा तो यूनिट संचालित अवस्था में मिली. मौके पर महंगी और अधिक मांग वाली ब्रांडेड दवाओं के निर्माण की गतिविधियां सामने आईं.