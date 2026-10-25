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कमरे में उठी आग की लपटों में बुझ गईं पति-पत्नी की जिंदगी, मौत के रहस्य से उठेगा पर्दा! जानें, पूरा मामला

घटनास्थल की जांच करती पुलिस टीम (लोहरदगा) ( ETV Bharat )

लोहरदगा: जिला में भंडरा थाना क्षेत्र के धनामुजी गांव में कमरे के अंदर आग से झुलसकर पति-पत्नी की मौत हो गई. घटना के बाद गांव में शोक का माहौल है. हादसा कैसे हुआ, यह अब तक स्पष्ट नहीं हो सका है. घटना की भंडरा थाना पुलिस ने पुष्टि की है. पुलिस आत्महत्या और दुर्घटना समेत सभी संभावित पहलुओं पर जांच कर रही है. घटनास्थल से जले हुए वायरिंग तार मिलने के बाद फोरेंसिक टीम को भी बुलाया गया है.

पहले पति की मौत, इलाज के दौरान पत्नी ने भी तोड़ा दम