कमरे में उठी आग की लपटों में बुझ गईं पति-पत्नी की जिंदगी, मौत के रहस्य से उठेगा पर्दा! जानें, पूरा मामला
लोहरदगा में घर में आग से झुलसकर पति-पत्नी की मौत मामले की जांच पुलिस ने शुरू कर दी है.
Published : October 25, 2026 at 7:17 PM IST
लोहरदगा: जिला में भंडरा थाना क्षेत्र के धनामुजी गांव में कमरे के अंदर आग से झुलसकर पति-पत्नी की मौत हो गई. घटना के बाद गांव में शोक का माहौल है. हादसा कैसे हुआ, यह अब तक स्पष्ट नहीं हो सका है. घटना की भंडरा थाना पुलिस ने पुष्टि की है. पुलिस आत्महत्या और दुर्घटना समेत सभी संभावित पहलुओं पर जांच कर रही है. घटनास्थल से जले हुए वायरिंग तार मिलने के बाद फोरेंसिक टीम को भी बुलाया गया है.
पहले पति की मौत, इलाज के दौरान पत्नी ने भी तोड़ा दम
भंडरा थाना क्षेत्र के धनामुजी गांव में हुई इस घटना में 22 वर्षीय अजीत उरांव और उसकी 19 वर्षीय पत्नी बाल्मीका कुमारी की जान चली गई. अजीत उरांव लोथे उरांव का पुत्र था. घटना के बाद परिजन दोनों को आनन-फानन में सदर अस्पताल लोहरदगा लेकर पहुंचे. वहां चिकित्सकों ने अजीत को मृत घोषित कर दिया. गंभीर रूप से झुलसी बाल्मीका को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए रिम्स रांची रेफर किया गया. हालांकि इलाज के दौरान बाल्मीका ने भी दम तोड़ दिया.
कमरे से उठता धुआं देख परिजनों को हुई जानकारी
घटना के समय अजीत अपनी पत्नी के साथ कमरे में था. इसी दौरान कमरे से आग और धुआं उठता देखकर घर के बाहर मौजूद परिजनों को घटना की जानकारी हुई. इसके बाद दोनों को कमरे से बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका. कमरे के अंदर आग कैसे लगी और दंपती किन परिस्थितियों में इसकी चपेट में आए, यह अभी स्पष्ट नहीं है.
घर वालों का कहना है कि अजीत पिछले कुछ महीनों से मानसिक रूप से बीमार था. उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहने के कारण वह कई दिनों तक पझरी पहाड़ पर भी रहने लगा था. कुछ दिन पहले वह काम करने की बात कहकर रांची चला गया था और करमा त्योहार के दौरान घर लौटा था. घटना के बाद ग्रामीणों के बीच अलग-अलग तरह की चर्चाएं हो रही हैं.
आत्महत्या या हादसा, दोनों पहलुओं पर जांच
गांव के कुछ लोगों का दावा है कि अजीत ने पहले अपनी पत्नी को आग लगाई और फिर खुद आग लगाकर आत्महत्या कर ली. वहीं कुछ ग्रामीणों का कहना है कि कमरे में खाना बनाने के दौरान चूल्हे की आग से पत्नी के कपड़ों में आग लगी होगी और उसे बचाने के प्रयास में अजीत भी झुलस गया होगा. हालांकि इन दोनों ही बातों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि घटना आत्महत्या का मामला है या दुर्घटना.
पुलिस मामले को गंभीरता से लेकर जांच कर रही है. घटनास्थल से वायरिंग का तार भी जला हुआ मिला है. मामले की वैज्ञानिक जांच के लिए फोरेंसिक टीम को बुलाया गया है. पुलिस सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर साक्ष्य जुटा रही है. दोनों शवों का पोस्टमार्टम कराने के बाद उन्हें स्वजनों को सौंप दिया गया है. -मनोज कुमार गुप्ता, भंडरा थाना प्रभारी, लोहरदगा.
जिला के भंडरा थाना क्षेत्र के धनामुजी गांव में पति-पत्नी की एक साथ हुई मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. कमरे में आग कैसे लगी, दंपती उसकी चपेट में किन परिस्थितियों में आए और घटना के पीछे क्या कारण था, इन सवालों का जवाब जांच के बाद ही मिल सकेगा. फिलहाल पुलिस की जांच और फोरेंसिक रिपोर्ट पर सबकी नजरें टिकी हैं.
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