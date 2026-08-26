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सरकारी कैंसर इंजेक्शन की कालाबाजारी से जुड़ा मामला, जांच में असली दवा की जगह मिला सॉल्वेंट

जयपुर: बीकानेर के सरकारी कैंसर इंस्टीट्यूट को सप्लाई कैंसर इंजेक्शन के दिल्ली के ब्लैक मार्केट में कथित बिक्री के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है. दिल्ली क्राइम ब्रांच की कार्रवाई के दौरान जब्त चार इंजेक्शन में से दो वायल की कंपनी स्तर पर कराई जांच में गंभीर गड़बड़ी सामने आई है. जांच में दोनों वायल में इम्यूनोथेरेपी दवा Avelumab नहीं मिली, बल्कि रिफिल किया सामान्य सॉल्वेंट मिलना पाया गया. बीकानेर के आचार्य तुलसी रीजनल रिसर्च कैंसर इंस्टीट्यूट में कैंसर मरीजों के उपचार में काम आने वाले इंजेक्शन दिल्ली के ब्लैक मार्केट में मिलने के बाद राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड(आरएमएससीएल) ने मामले की जांच के लिए कमेटी बनाई थी.

जांच में क्या आया सामने: दिल्ली ड्रग डिपार्टमेंट की रिपोर्ट सामने आने के बाद RMSCL प्रशासन ने राहत की सांस ली. हालांकि, एहतियात के तौर पर फील्ड में सप्लाई किए गए 2770 इंजेक्शन की जांच शुरू कराई गई है. अब जांच का बड़ा सवाल यह है कि सरकारी सप्लाई का कैंसर इंजेक्शन दिल्ली के ब्लैक मार्केट तक कैसे पहुंचा. आरएमएससीएल एमडी पुखराज सैन ने बताया कि हमें दिल्ली से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई है. जांच रिपोर्ट में सामने आया है कि दवा की वायल से छेड़छाड़ की गई है. वहां दवा किस तरह से पहुंची इसकी जांच कर रहे हैं.