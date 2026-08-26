सरकारी कैंसर इंजेक्शन की कालाबाजारी से जुड़ा मामला, जांच में असली दवा की जगह मिला सॉल्वेंट

सरकारी कैंसर इंजेक्शन की कालाबाजारी से जुड़ा मामला, जांच में असली दवा की जगह मिला सॉल्वेंट
दिल्ली ड्रग डिपार्टमेंट की रिपोर्ट से RMSCL प्रशासन ने राहत की सांस ली. एहतियातन फील्ड में सप्लाई 2770 इंजेक्शन की जांच शुरू कराई है.
Published : August 26, 2026 at 10:47 AM IST
जयपुर: बीकानेर के सरकारी कैंसर इंस्टीट्यूट को सप्लाई कैंसर इंजेक्शन के दिल्ली के ब्लैक मार्केट में कथित बिक्री के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है. दिल्ली क्राइम ब्रांच की कार्रवाई के दौरान जब्त चार इंजेक्शन में से दो वायल की कंपनी स्तर पर कराई जांच में गंभीर गड़बड़ी सामने आई है. जांच में दोनों वायल में इम्यूनोथेरेपी दवा Avelumab नहीं मिली, बल्कि रिफिल किया सामान्य सॉल्वेंट मिलना पाया गया. बीकानेर के आचार्य तुलसी रीजनल रिसर्च कैंसर इंस्टीट्यूट में कैंसर मरीजों के उपचार में काम आने वाले इंजेक्शन दिल्ली के ब्लैक मार्केट में मिलने के बाद राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड(आरएमएससीएल) ने मामले की जांच के लिए कमेटी बनाई थी.
जांच में क्या आया सामने: दिल्ली ड्रग डिपार्टमेंट की रिपोर्ट सामने आने के बाद RMSCL प्रशासन ने राहत की सांस ली. हालांकि, एहतियात के तौर पर फील्ड में सप्लाई किए गए 2770 इंजेक्शन की जांच शुरू कराई गई है. अब जांच का बड़ा सवाल यह है कि सरकारी सप्लाई का कैंसर इंजेक्शन दिल्ली के ब्लैक मार्केट तक कैसे पहुंचा. आरएमएससीएल एमडी पुखराज सैन ने बताया कि हमें दिल्ली से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई है. जांच रिपोर्ट में सामने आया है कि दवा की वायल से छेड़छाड़ की गई है. वहां दवा किस तरह से पहुंची इसकी जांच कर रहे हैं.
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सैंपल-1: बैच AU052510
- वायल की जांच में एल्युमिनियम कैप और रबर स्टॉपर पर सफेद क्रिस्टलीय पदार्थ मिला, जो सूखे उत्पाद के घोल जैसा प्रतीत हुआ.
- रबर स्टॉपर पर लगभग 1.2 mm × 0.1 mm का पंचर पाया गया. एल्युमिनियम कैप पर कई खरोंच भी मिलीं.
- स्टेरिलिटी जांच में सैंपल नॉन-स्टेराइल पाया गया. इसमें Escherichia coli (E. coli) बैक्टीरिया की पहचान हुई.
- HPLC-MS जांच में Avelumab पाया गया, लेकिन इसकी मात्रा असली रेफरेंस सैंपल की तुलना में काफी कम थी.
- NMR जांच में पानी के साथ mannitol 1.3% और acetic acid 0.013% मिला, जबकि असली रेफरेंस उत्पाद में इनकी मात्रा क्रमशः 8.2% और 0.092% थी.
सैंपल-2: बैच AU055861
- एल्युमिनियम कैप और रबर स्टॉपर पर भी सफेद क्रिस्टलीय पदार्थ मिला. इस वायल के रबर स्टॉपर पर कोई स्पष्ट नुकसान या पंचर नहीं मिला. हालांकि एल्युमिनियम कैप पर कई खरोंच थीं.
- स्टेरिलिटी जांच में यह सैंपल भी नॉन-स्टेराइल पाया गया और इसमें Serratia marcescens बैक्टीरिया मिला.
- HPLC-MS जांच में Avelumab मौजूद था, लेकिन इसकी मात्रा असली रेफरेंस सैंपल से काफी कम थी.
- NMR जांच में mannitol 1.2% और acetic acid 0.011% पाया गया, जबकि रेफरेंस उत्पाद में इनकी मात्रा क्रमशः 8.2% और 0.092% थी.
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