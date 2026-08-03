भागीरथी इको सेंसेटिव जोन में कथित अवैध निर्माण पर एक्शन, जांच के बाद DPR से तय होगा भविष्य
भागीरथी इको सेंसिटिव जोन में कथित अवैध निर्माण मामले में जारी जांच पूरी हो चुकी है. अब संबंधित संस्थान से डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट मंगवाई गई.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : August 3, 2026 at 8:21 PM IST
देहरादून: भागीरथी इको सेंसेटिव जोन में कथित अवैध निर्माण मामले को लेकर जांच पूरी हो गई है. दरअसल, केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने इसे गंभीरता से लिया था, जिसके बाद राज्य को भेजे पत्र के आधार पर प्रकरण की जांच के आदेश दिए गए थे. खास बात यह है कि अब जांच पूरी हो गई है और इस जांच रिपोर्ट के आधार पर जिला प्रशासन इसको लेकर आगे की कार्रवाई करने जा रहा है.
केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के एक पत्र ने भागीरथी इको सेंसिटिव जोन को लेकर बड़े सवाल खड़े किए हैं. दरअसल, इस पत्र में इको सेंसिटिव जोन क्षेत्र में अवैध निर्माण की शिकायत को लेकर बात कही गई थी. जिसके बाद मामले की जांच कराए जाने का निर्णय लिया गया था.
खास बात यह है कि इस मामले में एसडीएम की अध्यक्षता में एक टीम भी गठित की गई थी, जिसे कथित अवैध निर्माण से जुड़े कार्यों और दस्तावेजों को खंगालने और जांच रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा गया था. खास बात यह है कि अब इस कमेटी ने कथित अवैध निर्माण की जांच पूरी कर ली है और रिपोर्ट जिलाधिकारी को भेज दी है.
उत्तरकाशी के जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने जांच रिपोर्ट मिलने की पुष्टि की है. उन्होंने ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा कि,
इस मामले में एक बड़े निर्माण को लेकर शिकायत की गई थी. जिसके आधार पर जांच कराए जाने का फैसला लिया गया था. मामले में जांच रिपोर्ट आ चुकी है और इसके बाद आगे की कार्रवाई की जा रही है.
-प्रशांत आर्य, जिलाधिकारी उत्तरकाशी-
हालांकि, अब इस मामले में निर्माण करने वाले संस्थान से डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट मंगाई जा रही है. इसमें बताया गया है कि संबंधित संस्थान द्वारा इस क्षेत्र में पशुपालन किए जाने के लिए निर्माण किया जाना है. अब संबंधित संस्थान से डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) मंगवाई गई है, जिसका अध्ययन किया जाएगा. ताकि यह पता चल सके कि कितने क्षेत्र में पक्का निर्माण होना है और इस पर संस्थान द्वारा क्या बनाया जा रहा है.
दरअसल, भागीरथी इको सेंसिटिव जोन 4000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, और इतने बड़े इलाके में कोई भी पक्का निर्माण बिना अनुमति के पूरी तरह से अवैध रखा गया है. खास बात यह है कि इस क्षेत्र में किसी भी बड़े निर्माण की अनुमति नहीं दी जा सकती है. ऐसे में इस इलाके में हुए निर्माण को लेकर आई शिकायत के बाद जिला प्रशासन हरकत में आया है.
इको सेंसिटिव जोन पर निगरानी रखने के लिए न केवल निगरानी समिति गठित की गई है. बल्कि जिला स्तरीय निगरानी व क्रियान्वयन समिति भी बनाई गई है. यही नहीं, राज्य स्तर पर भी इसके लिए प्लान और क्रियान्वयन के लिए समिति गठित है, जो इस क्षेत्र के विकास और जरूरी संशोधन प्रस्ताव के लिए निर्णय लेती है.
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