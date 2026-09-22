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हरिद्वार तक पहुंची MBBS फर्जी प्रमाणपत्र मामले में SIT जांच, स्वतंत्रता सेनानी कोटे से फेक सर्टिफिकेट बनाने का है आरोप

देहरादून: स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कोटे से MBBS दाखिले के लिए कथित फर्जी प्रमाणपत्र इस्तेमाल किए जाने के मामले में SIT ने जांच तेज कर दी है. मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी देहात जया बलूनी की अध्यक्षता में 10 सदस्यीय टीम पूरे प्रकरण की गहनता से पड़ताल कर रही है. SIT ने देहरादून के साथ अब हरिद्वार में भी जांच का दायरा बढ़ाया है.

एसआईटी ने तेज की MBBS एडमिशन फर्जीवाड़े की जांच: SIT ने MBBS दाखिले से जुड़े प्रमाणपत्रों, फाइलों और अन्य दस्तावेजों की जांच शुरू कर दी है. टीम यह पता लगाने में जुटी है कि संदिग्ध प्रमाणपत्र किस स्तर पर तैयार किए गए और दाखिले की प्रक्रिया में इनका इस्तेमाल किस तरह हुआ. जानकारी के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कोटे से MBBS दाखिले के लिए कथित फर्जी प्रमाणपत्र इस्तेमाल किए जाने के मामले में SIT मंगलवार को हरिद्वार पहुंची. यहां मामले से जुड़े कई संदिग्ध लोगों से पूछताछ की गई. टीम अलग-अलग स्तर से सामने आए तथ्यों और दस्तावेजों को जोड़कर पूरे मामले की कड़ियां तलाश रही है.

स्वास्थ्य मंत्री को सौंपी जा चुकी है 370 संदिग्धों की सूची: स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल को हाल ही में 370 संदिग्ध अभ्यर्थियों की सूची सौंपी गई थी. इसके बाद NEET प्रवेश में संभावित फर्जीवाड़े की जांच तेज की गई है. वहीं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कोटे में फर्जी तरीके से प्रवेश की पुष्टि हो चुके मामलों की जांच SIT कर रही है.

8 अभ्यर्थियों के प्रमाणपत्र पहले ही निरस्त: फर्जी प्रमाणपत्रों के मामले सामने आने के बाद अब तक 8 अभ्यर्थियों के प्रमाणपत्र निरस्त किए जा चुके हैं. प्रशासनिक स्तर पर सत्यापन के दौरान अन्य फर्जी मामलों के सामने आने की भी संभावना है.