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नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी में प्रशासनिक और वित्तीय अनियमितताः उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग कर रही जांच

पलामू के नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी में प्रशासनिक और वित्तीय मामलों की जांच शुरू हो गयी है. नीरज कुमार की रिपोर्ट.

Investigation into administrative and financial matters begins at Nilamber Pitamber University of Palamu
नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी (पलामू) (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 28, 2026 at 4:31 PM IST

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पलामूः जिला के नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी में प्रशासनिक एवं वित्तीय मामलों की हाई लेवल जांच शुरू हो गयी है. उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की एक टीम सोमवार को नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी में पहुंची है और जांच शुरू कर दी.

यह टीम नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए सभी दस्तावेज को अपने पास मंगवाई और उसका अवलोकन कर रही है.

दरअसल वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने यूनिवर्सिटी को लेकर पत्र लिखा था. जिसके बाद जांच टीम का गठन किया गया है. जांच टीम में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अपर सचिव राजेश कुमार गुप्ता, संयुक्त शिक्षा निदेशालय के संयुक्त निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार, पलामू डीसी के प्रतिनिधि के रूप में अपर समाहर्ता, उच्च शिक्षा निदेशालय के अंकेक्षण पदाधिकारी, उच्च शिक्षा के प्रशाखा पदाधिकारी शामिल हैं. नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी के रजिट्रार डॉक्टर नफीस अहमद ने बताया कि प्रशासनिक एवं वित्तीय मामलों की जांच हो रही है.

हाल की दिनों में नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी में प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर बवाल मचा हुआ है. लोक भवन ने नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश कुमार सिंह की शक्तियों को छीन ली. पूरे मामले में लोक भवन ने कुलपति को हटाने के लिए उसे शिक्षा निदेशालय को भी लिखा है जबकि झारखंड सरकार के वित्तमंत्री ने पूरे मामले में कार्रवाई की भी मांग की है.

इसी बीच उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने जांच को लेकर एक पत्र जारी किया है और टीम का गठन किया है. पत्र में लिखा गया है कि नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी में व्याप्त कू प्रबंधन, वित्तीय अनियमितता, परीक्षा संबंधी कार्यों में बढ़ती गई अनियमितता, विश्वविद्यालय के पदाधिकारी का नियमानुसार अवधि विस्तार नहीं किए जाने के बिंदुओं पर जांच किया जाना है.

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प्रशासनिक एवं वित्तीय मामले की जांच
PALAMU
IRREGULARITIES AT NPU

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