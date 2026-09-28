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नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी में प्रशासनिक और वित्तीय अनियमितताः उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग कर रही जांच

पलामूः जिला के नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी में प्रशासनिक एवं वित्तीय मामलों की हाई लेवल जांच शुरू हो गयी है. उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की एक टीम सोमवार को नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी में पहुंची है और जांच शुरू कर दी.

यह टीम नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए सभी दस्तावेज को अपने पास मंगवाई और उसका अवलोकन कर रही है.

दरअसल वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने यूनिवर्सिटी को लेकर पत्र लिखा था. जिसके बाद जांच टीम का गठन किया गया है. जांच टीम में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अपर सचिव राजेश कुमार गुप्ता, संयुक्त शिक्षा निदेशालय के संयुक्त निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार, पलामू डीसी के प्रतिनिधि के रूप में अपर समाहर्ता, उच्च शिक्षा निदेशालय के अंकेक्षण पदाधिकारी, उच्च शिक्षा के प्रशाखा पदाधिकारी शामिल हैं. नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी के रजिट्रार डॉक्टर नफीस अहमद ने बताया कि प्रशासनिक एवं वित्तीय मामलों की जांच हो रही है.

हाल की दिनों में नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी में प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर बवाल मचा हुआ है. लोक भवन ने नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश कुमार सिंह की शक्तियों को छीन ली. पूरे मामले में लोक भवन ने कुलपति को हटाने के लिए उसे शिक्षा निदेशालय को भी लिखा है जबकि झारखंड सरकार के वित्तमंत्री ने पूरे मामले में कार्रवाई की भी मांग की है.