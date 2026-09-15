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पलामू में एसआईआर वेरिफिकेशन में पकड़ा गया फर्जी निवास प्रमाण पत्र, एफआईआर के बाद शुरू हुई जांच

पलामू में एसआईआर वेरिफिकेशन में फर्जी निवास प्रमाण पत्र के मामले की जांच शुरू हो गयी है. नीरज कुमार की रिपोर्ट.

Investigation initiated into fake residence certificate case during SIR verification in Palamu
हरिहरगंज थाना (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 15, 2026 at 4:26 PM IST

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पलामूः जिला के हरिहरगंज थाना क्षेत्र में एसआईआर के प्रक्रिया के दौरान फर्जी निवास प्रमाण पत्र पकड़ा गया. फर्जी निवास प्रमाण पत्र के मामले में प्रशासनिक और पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. फर्जी निवास प्रमाण पत्र एक प्रज्ञा केंद्र से जारी किया गया था.

दरअसल, हरिहरगंज में बूथ संख्या 362 की सुनवाई हो रही थी. इसी क्रम में फातमा परवीन नामक महिला ने अपने पिता का स्थानीय निवास प्रमाण पत्र जमा किया. सुनवाई में शामिल अधिकारी को प्रमाण पत्र को लेकर संदेह हुआ और जांच शुरू की गई. प्रमाण पत्र की जांच हुई तो जानकारी मिली कि फातमा परवीन ने जिस स्थानीय निवास प्रमाण पत्र को जमा किया है वह रवि रंजन कुमार नामक व्यक्ति का है.

पूरे मामले में महिला के द्वारा एक लिखित आवेदन सुनवाई में शामिल अधिकारियों को दिया गया. जिसमें उन्होंने बताया कि उन्हें इसके बारे में जानकारी नहीं है. वह हरिहरगंज के सीता हाई स्कूल के पास मौजूद एक प्रज्ञा केंद्र में गई थी जहां 30 मिनट में स्थानीय निवास प्रमाण पत्र बनाकर दिया गया.

हरिहरगंज के अंचल अधिकारी मनीष कुमार सिन्हा ने बताया कि पूरे मामले में जांच की जा रही है और अन्य दस्तावेजों को भी जांच की जा रही है. मामला पकड़ में आने के बाद एफआईआर दर्ज करवाया गया है.

इसको लेकर हरिहरगंज के थाना प्रभारी देवव्रत पोद्दार ने बताया कि पूरे मामले में फातिमा परवीन और प्रज्ञा केंद्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और पूरे मामले में जांच की जा रही है. मुकदमे की जांच की जिम्मेवारी सब इंस्पेक्टर सौरव को दिया गया है. यह अभी जांच किया जा रहा है कि प्रज्ञा केंद्र के द्वारा कौन-कौन से लोगों को फर्जी प्रमाण पत्र जारी किया गया है.

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