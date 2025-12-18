ETV Bharat / state

जमशेदपुर एमजीएम अस्पताल में दवा घोटाला मामला, उपायुक्त ने सख्त कार्रवाई की कही बात

जमशेदपुर एमजीएम अस्पताल में दवा घोटाला मामले की जांच तेज है. उपायुक्त ने कहा कि जांच रिपोर्ट आने के बाद मामले में कार्रवाई तय है.

Drug Scam In MGM Hospital
जमशेदपुर का एमजीएम अस्पताल. (फोटो-ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 18, 2025 at 7:36 PM IST

जमशेदपुरः कोल्हान का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल एक बार फिर सुर्खियों में आया है. जमशेदपुर MGM अस्पताल में दवा घोटाला का मामला सामने आने के बाद पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने जांच टीम गठित की है. उपायुक्त ने बताया कि टीम जल्द ही रिपोर्ट सौंपेगी. जांच रिपोर्ट आने पर दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी.

दरअसल, एमजीएम अस्पताल में दवा खरीद से लेकर स्क्रैप बिक्री तक में अनियमितता का मामला सामने आया है.अस्पताल में मरीजों को दी जाने वाली दवा बिना टेंडर के हर महीने खरीदे जाने की बात सामने आई है. मामला प्रकाश में आने के बाद उपायुक्त ने जांच का निर्देश देते हुए टीम गठित की थी.

जानकारी देते पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी. (वीडियो-ईटीवी भारत)

सरयू राय ने विधानसभा में उठाया था मामला

आपको बता दें कि विधायक सरयू राय ने भी इस मामले को विधानसभा में उठाया था. जिसके बाद हड़कंप मच गया है. MGM अस्पताल में प्रति माह बिना टेंडर के 30 लाख की दवा खरीदने का मामला सामने आया है. प्रतिवर्ष 3 करोड़ 60 लाख की दवा बिना टेंडर की खरीदे जाने की बात सामने आई है. एमजीएम अस्पताल में 4 वर्षों से दवा खरीद के लिए कोई टेंडर नहीं हुआ है. इधर, घोटाले की बात सुर्खियों में आने के बाद एमजीएम अस्पताल प्रबंधन में हड़कंप मचा हुआ है.

भाजपा और जेडीयू राज्य सरकार पर हमलावर

वहीं एमजीएम अस्पताल में दवा और स्क्रैप बिक्री घोटाले मामले को लेकर जेडीयू और भाजपा नेता राज्य सरकार पर हमलावर हैं. उनका कहना है कि स्वास्थ्य विभाग भ्रष्टाचार का गढ़ बन गया है. दोगुनी कीमत पर दवा खरीद कर करोड़ों का घोटाला किया जा रहा है. विपक्ष के नेताओं का कहना है कि अस्पताल में पहुंचने वाले मरीजों को दवा नहीं मिलती है. बाहर की दवा लेने की सलाह दी जाती है.

इस मामले को विधानसभा में उठाया गया. बावजूद सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है. 4 से 5 सालों से स्वास्थ्य विभाग के एमजीएम अस्पताल में दवा का कोई टेंडर नहीं होता है. उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में नीचे से लेकर ऊपर तक सभी मिले हुए हैं और गरीब मरीजों के नाम पर करोड़ों का घोटाला हो रहा है.

