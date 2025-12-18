ETV Bharat / state

जमशेदपुर एमजीएम अस्पताल में दवा घोटाला मामला, उपायुक्त ने सख्त कार्रवाई की कही बात

जमशेदपुरः कोल्हान का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल एक बार फिर सुर्खियों में आया है. जमशेदपुर MGM अस्पताल में दवा घोटाला का मामला सामने आने के बाद पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने जांच टीम गठित की है. उपायुक्त ने बताया कि टीम जल्द ही रिपोर्ट सौंपेगी. जांच रिपोर्ट आने पर दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी.

दरअसल, एमजीएम अस्पताल में दवा खरीद से लेकर स्क्रैप बिक्री तक में अनियमितता का मामला सामने आया है.अस्पताल में मरीजों को दी जाने वाली दवा बिना टेंडर के हर महीने खरीदे जाने की बात सामने आई है. मामला प्रकाश में आने के बाद उपायुक्त ने जांच का निर्देश देते हुए टीम गठित की थी.

जानकारी देते पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी. (वीडियो-ईटीवी भारत)

सरयू राय ने विधानसभा में उठाया था मामला

आपको बता दें कि विधायक सरयू राय ने भी इस मामले को विधानसभा में उठाया था. जिसके बाद हड़कंप मच गया है. MGM अस्पताल में प्रति माह बिना टेंडर के 30 लाख की दवा खरीदने का मामला सामने आया है. प्रतिवर्ष 3 करोड़ 60 लाख की दवा बिना टेंडर की खरीदे जाने की बात सामने आई है. एमजीएम अस्पताल में 4 वर्षों से दवा खरीद के लिए कोई टेंडर नहीं हुआ है. इधर, घोटाले की बात सुर्खियों में आने के बाद एमजीएम अस्पताल प्रबंधन में हड़कंप मचा हुआ है.

भाजपा और जेडीयू राज्य सरकार पर हमलावर