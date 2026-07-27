राजधानी एक्सप्रेस हादसे की साजिश की जांच तेज; ट्रैक पर पानी की टंकी रख ट्रेन पलटाने का था प्रयास
छपरा में राजधानी एक्सप्रेस के ट्रैक पर पानी की टंकी रखकर हादसा कराने की साजिश की जांच तेज, एफएसएल ने सबूत जुटाए.
Published : July 27, 2026 at 1:34 PM IST
सारण: छपरा-बलिया रेलखंड पर डिब्रूगढ़-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के सामने रेलवे ट्रैक पर पानी की टंकी रखकर दुर्घटना कराने की कथित साजिश के मामले में जांच तेज कर दी गई है. घटना के दूसरे दिन आज रविवार को आरपीएफ, जीआरपी, स्थानीय पुलिस और एफएसएल की टीम ने संयुक्त रूप से घटनास्थल का निरीक्षण कर वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए.
आसपास के मकानों की छत की जांच: रविवार को एफएसएल की टीम ने रिविलगंज थाना क्षेत्र में घटनास्थल से रेलवे ट्रैक और आसपास के पूरे इलाके से कई अहम नमूने एकत्र किए. इसके अलावा विजय राय के टोला स्थित उस मकान की छत का भी गहन निरीक्षण किया गया, जहां रखी सिंटेक्स की पानी की टंकी को मुख्य ट्रैक पर लाए जाने की आशंका जताई जा रही है.
आरोपियों की पहचान में जुटी पुलिस: फॉरेंसिक टीम ने टंकी और उसके आसपास के स्थानों से भी विभिन्न नमूने लेकर आगे की जांच के लिए लैब भेजे हैं. इन वैज्ञानिक साक्ष्यों के ठोस आधार पर घटना में शामिल असामाजिक लोगों तक पहुंचने का कड़ा प्रयास किया जा रहा है. जांच एजेंसियां अब इस मामले में शामिल सभी अपराधियों की पहचान और उनकी गिरफ्तारी में जुटी हैं.
छापेमारी में जुटी पुलिस: सारण के एसएसपी विनीत कुमार ने रिविलगंज थानाध्यक्ष राजीव कुमार को इस गंभीर मामले की सूक्ष्मता से जांच करने के कड़े निर्देश दिए हैं. वहीं रेल एसपी वीणा कुमारी के नेतृत्व में रेल सुरक्षा एजेंसियां भी अलग-अलग बिंदुओं पर जांच कर रही हैं. पुलिस सूत्रों के अनुसार कुछ संदिग्धों को पूरी तरह चिन्हित कर लिया गया है.
"चिन्हित किए गए संदिग्धों की तलाश में पुलिस बल द्वारा उनके संभावित ठिकानों पर लगातार सघन छापेमारी की जा रही है. पुलिस और रेल प्रशासन इस पूरे नेटवर्क को खंगालने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है." -विनीत कुमार, एसएसपी, सारण
सूझबूझ से टला हादसा: गौरतलब है कि शुक्रवार और शनिवार की दरमियानी रात डिब्रूगढ़ से नई दिल्ली जा रही राजधानी एक्सप्रेस गौतमस्थान रेलवे स्टेशन के पश्चिमी ढाला के पास रेलवे ट्रैक पर अचानक आ गई थी. ट्रेन वहां रखी पानी की टंकी से टकरा गई. टक्कर के बाद टंकी इंजन के अगले हिस्से में बुरी तरह फंस गई थी.
इमरजेंसी ब्रेक सेबचाई यात्रियों की जान: हादसे के वक्त लोको पायलट ने गजब की तत्परता दिखाते हुए तुरंत इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को सुरक्षित रोक लिया. इससे ट्रेन में सवार सैकड़ों यात्रियों की जान बच गई और एक बहुत बड़ा संभावित रेल हादसा समय रहते टल गया. घटना के बाद से ही रेल प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है.
असामाजिक तत्वों पर दो एफआईआर: प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि अज्ञात असामाजिक तत्वों ने एक मकान की छत से नीले रंग की सिंटेक्स पानी की टंकी उतारकर मुख्य रेलवे ट्रैक पर रख दी थी. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि इस पूरी घटना में कितने लोग शामिल थे और उनका मुख्य उद्देश्य क्या था. इस पूरे संवेदनशील मामले में छपरा जीआरपी थाना तथा रिविलगंज थाना में अलग-अलग प्राथमिकियां दर्ज की गई हैं.
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