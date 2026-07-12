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केदारनाथ VIP मेहमाननवाजी मामला, जांच में सही पाए गए आरोप, शासन ने दिए कार्रवाई के निर्देश

केदारनाथ में वीआईपी मेहमानों पर दान राशि खर्च करने के आरोपों की जांच में हुई पुष्टि ( PHOTO- ETV Bharat )

देहरादून: उत्तराखंड स्थित केदारनाथ धाम में वीआईपी मेहमानों के आवास और भोजन पर मंदिर समिति की ओर से खर्च किए जाने के आरोपों की जांच में वित्तीय अनियमितताओं की पुष्टि हुई है. जांच रिपोर्ट के आधार पर उत्तराखंड शासन ने भी मामले को गंभीर मानते हुए संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं.

बदरी-केदार मंदिर समिति (बीकेटीसी) से जुड़े वीआईपी अतिथि विवाद में बड़ा खुलासा हुआ है. मंदिर समिति द्वारा गठित जांच समिति की रिपोर्ट में केदारनाथ धाम में विशिष्ट अतिथियों के आवास और भोजन आदि से संबंधित बिलों के भुगतान में अनियमितताओं की पुष्टि हुई है. बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने इस बारे में खुद जानकारी दी है.

जांच पूरी हो चुकी है और मंदिर समिति द्वारा अपनी आख्या (रिपोर्ट) शासन को भेजी का चुकी है. जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद उत्तराखंड शासन ने भी मामले का संज्ञान लेते हुए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.

-हेमंत द्विवेदी, अध्यक्ष, बदरीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति-

क्या था पूरा मामला: दरअसल, मामला उस समय चर्चा में आया, जब आरटीआई के माध्यम से कुछ दस्तावेज सार्वजनिक हुए. इन दस्तावेजों में आरोप लगाया गया था कि केदारनाथ धाम की यात्रा पर पहुंचे कुछ वीआईपी व्यक्तियों के भोजन और आवास से जुड़े खर्च मंदिर समिति के खाते से वहन किए गए. दस्तावेजों में भाजपा प्रदेश सचिव नेहा जोशी के नाम पर लगभग 60 हजार रुपए और केदारनाथ विधायक आशा नौटियाल के नाम पर करीब 37 हजार रुपए से अधिक के खर्च का उल्लेख किया गया था. दस्तावेज सार्वजनिक होने के बाद विपक्ष ने इसे श्रद्धालुओं के चढ़ावे और दान राशि के दुरुपयोग का मामला बताते हुए सरकार और मंदिर समिति पर सवाल उठाए थे. वहीं, जिन नेताओं के नाम सामने आए, उन्होंने स्वयं पर लगे आरोपों से इनकार करते हुए कहा था कि उन्होंने अपने निजी खर्च का भुगतान स्वयं किया था.

25 जून 2026 को उत्तराखंड शासन उप सचिव अनिल कुमार पांडे द्वारा जारी पत्र (PHOTO-उत्तराखंड शासन)

जांच में मिली अनियमितताओं की पुष्टि: विवाद बढ़ने के बाद बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी के निर्देश पर चार सदस्यीय जांच समिति गठित की गई थी. समिति को पूरे प्रकरण से जुड़े अभिलेखों, बिलों और भुगतान संबंधी दस्तावेजों की जांच का जिम्मा सौंपा गया था. जांच के दौरान समिति ने विभिन्न वित्तीय अभिलेखों और भुगतान प्रक्रियाओं का परीक्षण किया. जांच रिपोर्ट में पाया गया कि कुछ मामलों में विशिष्ट अतिथियों से संबंधित आवास और भोजन के बिल मंदिर समिति के माध्यम से भुगतान किए गए थे.