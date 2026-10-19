रांची सदर अस्पताल में गर्भवती महिला की मौत का मामला, बनेगी जांच कमेटी, लापरवाही सामने आई तो होगी कार्रवाई
उपाधीक्षक डॉ बिमलेश कुमार सिंह ने कहा कि रांची सदर अस्पताल में गर्भवती महिला मौत मामले में जांच कमेटी गठित होगी. उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट.
Published : October 19, 2026 at 8:03 PM IST
रांची: सदर अस्पताल में शनिवार 17 अक्टूबर को डिलीवरी के लिए नामकुम से आयी एक गर्भवती महिला शोभा देवी की मौत हो गई थी. इस मामले को लेकर अस्पताल उपाधीक्षक डॉ बिमलेश कुमार ने मामले की जांच के लिए विशेष कमेटी बनाने की घोषणा की है. महिला की मौत के बाद परिजनों ने सदर अस्पताल के डॉक्टरों और नर्सों पर लापरवाही का आरोप लगाया था.
परिजनों के आरोपों को खंडन करते हुए सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉ बिमलेश सिंह ने इलाज में किसी तरह की लापरवाही या देरी से इंकार किया था. साथ उपाधीक्षक ने कहा था कि गर्भवती महिला पहले से ही प्री एक्लेम्पसिया (Preeclampsia) थी. ऐसी स्थिति में डिलीवरी हाई रिस्क हो जाता है.
परिजनों के आरोप की जांच के लिए बनी कमेटी
डॉ बिमलेश सिंह ने अपने पूर्व में दिए बयान पर कायम रहते हुए कहा कि मरीज हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आयी थी. उपाधीक्षक का आकलन है कि उस गर्भवती महिला की मौत मामले में डॉक्टरों की कोई लापरवाही नहीं थी. लेकिन जब मृतका के परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है तो ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि मामले की सूक्ष्म जांच कराई जाए.
गायनी समेत अन्य चिकित्सक कमेटी में शामिल रहेगा: उपाधीक्षक
उपाधीक्षक ने कहा कि जांच कमिटी में गायनी के अलावा अन्य विभागों के वरिष्ठ चिकित्सकों को भी शामिल किया जाएगा. जिससे कि पूरे मामले की निष्पक्ष और सूक्ष्म जांच सुनिश्चित हो सके. उन्होंने कहा कि ऐसे मौके पर अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उस पर कठोर कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी.
ये भी पढ़ें: रांची सदर अस्पताल में डिलीवरी कराने आई महिला की मौत, परिजनों ने लगाया इलाज में देरी का आरोप
रांची सदर अस्पताल में जल्द शुरू होगी कैथलैब की सुविधा, अब एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी के लिए नहीं जाना पड़ेगा बाहर
रिम्स और सदर अस्पताल में बड़ी संख्या में जुटे चिकित्सक, संयुक्त चिकित्सा आंदोलन की भरी हुंकार, कार्य बहिष्कार की दी चेतावनी