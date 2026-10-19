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रांची सदर अस्पताल में गर्भवती महिला की मौत का मामला, बनेगी जांच कमेटी, लापरवाही सामने आई तो होगी कार्रवाई

सदर अस्पताल उपाधीक्षक ( ETV Bharat )

रांची: सदर अस्पताल में शनिवार 17 अक्टूबर को डिलीवरी के लिए नामकुम से आयी एक गर्भवती महिला शोभा देवी की मौत हो गई थी. इस मामले को लेकर अस्पताल उपाधीक्षक डॉ बिमलेश कुमार ने मामले की जांच के लिए विशेष कमेटी बनाने की घोषणा की है. महिला की मौत के बाद परिजनों ने सदर अस्पताल के डॉक्टरों और नर्सों पर लापरवाही का आरोप लगाया था.

परिजनों के आरोपों को खंडन करते हुए सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉ बिमलेश सिंह ने इलाज में किसी तरह की लापरवाही या देरी से इंकार किया था. साथ उपाधीक्षक ने कहा था कि गर्भवती महिला पहले से ही प्री एक्लेम्पसिया (Preeclampsia) थी. ऐसी स्थिति में डिलीवरी हाई रिस्क हो जाता है.