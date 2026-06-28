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SP सांसद ने की अयोध्या दान गबन मामले की JPC जांच की मांग की, कही ये बात...

सांसद ने कहा, कि भगवान के नाम पर लोगों के विश्वास के साथ धोखा हुआ है, दोषियों को बचाने की कोशिश की जा रही है.

सपा सांसद ने की अयोध्या चंदा मामले की JPC जांच की मांग
सपा सांसद ने की अयोध्या चंदा मामले की JPC जांच की मांग (Video Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 28, 2026 at 1:56 PM IST

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चंदौली: समाजवादी पार्टी के सांसद बीरेंद्र सिंह ने कथित राम मंदिर चंदा प्रकरण मामले को लेकर केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है. सांसद ने आरोप लगाया कि मामले में मेन कल्प्रेट को बचाया जा रहा. मामले की जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी (JPC) से जांच कराने की मांग की है. उनका कहना है कि यह सिर्फ पैसे का मामला नहीं, बल्कि करोड़ों हिंदुओं की आस्था और विश्वास से जुड़ा मुद्दा है. इसका हेडलाइन दीजिए.

दरअसल, एक निजी कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बातचीत के दौरान सपा सांसद बीरेंद्र सिंह ने कहा कि करोड़ों श्रद्धालु एक बार फिर भगवान राम के चरणों में फिर से धन अर्पित कर देंगे, लेकिन आस्था और विश्वास को जो ठेस पहुंची है, उसकी भरपाई कैसे होगी. आरोप लगाया कि भगवान के नाम पर लोगों के विश्वास के साथ धोखा हुआ है और दोषियों को बचाने की कोशिश की जा रही है.

समाजवादी पार्टी के सांसद बीरेंद्र सिंह (Video Credit; ETV Bharat)
बीरेंद्र सिंह ने साफ कहा कि संसद का सत्र शुरू होते ही समाजवादी पार्टी का प्रमुख मुद्दा इस मामले में जेपीसी जांच की मांग होगा. उनका कहना है कि संयुक्त संसदीय समिति की जांच से ही सच्चाई सामने आएगी और अगर किसी ने करोड़ों लोगों की आस्था से खिलवाड़ किया है, तो उसे कानून के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए.सपा सांसद के इस बयान के बाद देश और प्रदेश की सियासत में राजनीतिक माहौल और गरमाने के आसार हैं. देखना होगा कि सरकार विपक्ष की जेपीसी जांच की मांग पर क्या रुख अपनाती है.

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