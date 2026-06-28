SP सांसद ने की अयोध्या दान गबन मामले की JPC जांच की मांग की, कही ये बात...
सांसद ने कहा, कि भगवान के नाम पर लोगों के विश्वास के साथ धोखा हुआ है, दोषियों को बचाने की कोशिश की जा रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 28, 2026 at 1:56 PM IST
चंदौली: समाजवादी पार्टी के सांसद बीरेंद्र सिंह ने कथित राम मंदिर चंदा प्रकरण मामले को लेकर केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है. सांसद ने आरोप लगाया कि मामले में मेन कल्प्रेट को बचाया जा रहा. मामले की जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी (JPC) से जांच कराने की मांग की है. उनका कहना है कि यह सिर्फ पैसे का मामला नहीं, बल्कि करोड़ों हिंदुओं की आस्था और विश्वास से जुड़ा मुद्दा है. इसका हेडलाइन दीजिए.
दरअसल, एक निजी कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बातचीत के दौरान सपा सांसद बीरेंद्र सिंह ने कहा कि करोड़ों श्रद्धालु एक बार फिर भगवान राम के चरणों में फिर से धन अर्पित कर देंगे, लेकिन आस्था और विश्वास को जो ठेस पहुंची है, उसकी भरपाई कैसे होगी. आरोप लगाया कि भगवान के नाम पर लोगों के विश्वास के साथ धोखा हुआ है और दोषियों को बचाने की कोशिश की जा रही है.
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