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मसूरी के सरकारी अस्पताल में एक साल के बच्चे की मौत, डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप, जांच शुरू

मसूरी: शहर के उप जिला चिकित्सालय में एक मासूम बच्चे की मौत के बाद हंगामा खड़ा हो गया है. करीब एक साल के बच्चे की मौत से आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल प्रशासन और चिकित्सकों पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है. वहीं अस्पताल प्रशासन ने इन आरोपों को निराधार बताते हुए पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है. घटना के बाद अस्पताल की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं, जबकि मामले को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है.

मां का आरोप- सुबह पांच बजे अस्पताल पहुंचे, कोई डॉक्टर नहीं मिला: बच्चे की मां, जो बार्लोगंज क्षेत्र की निवासी हैं, ने बताया कि सोमवार तड़के करीब पांच बजे वह अपनी बीमार बच्चे को लेकर उप जिला चिकित्सालय पहुंची थीं. उनका आरोप है कि उस समय अस्पताल में न तो कोई डॉक्टर मौजूद था और न ही कोई कर्मचारी तत्काल इलाज के लिए उपलब्ध था.

उन्होंने कहा कि काफी देर तक गुहार लगाने के बाद डॉक्टर और स्टाफ पहुंचे, लेकिन बच्चे का समुचित उपचार नहीं किया गया. उनका आरोप है कि उन्हें यह कहकर वापस भेज दिया गया कि बच्चों के विशेषज्ञ डॉक्टर सुबह आठ बजे आएंगे. परिजनों का कहना है कि यदि समय पर इलाज मिलता तो शायद उनके बच्चे की जान बच सकती थी. उन्होंने दोषी चिकित्सकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है.

पुलिस या अस्पताल प्रशासन को नहीं दी गई लिखित शिकायत: हालांकि, इस पूरे मामले में अब तक परिजनों की ओर से न तो अस्पताल प्रशासन को कोई लिखित शिकायत दी गई है और न ही मसूरी पुलिस में कोई तहरीर दी गई है. ऐसे में मामला फिलहाल मीडिया में लगाए गए आरोपों और अस्पताल प्रशासन के जवाब तक सीमित है.

सीएमएस बोले- सीसीटीवी फुटेज में दिखा स्टाफ ने तत्काल किया मरीज को अटेंड: उप जिला चिकित्सालय के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक (सीएमएस) डॉ. खजान सिंह चौहान ने आरोपों को सिरे से खारिज किया है. उन्होंने बताया कि-