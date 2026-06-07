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झारखंड में नशे के तस्करों पर कसेगा शिकंजा! मनी ट्रेल की जांच शुरू, सरकार ने भी कर दी है इनाम की घोषणा

झारखंड में नशे के तस्करों के मनी ट्रेल की जांच शुरू हो गई है. सरकार ने भी इनाम की घोषणा कर दी है.

Money trail of drug smugglers
झारखंड पुलिस. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 7, 2026 at 6:33 PM IST

6 Min Read
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रांचीः झारखंड की राजधानी रांची सहित राज्य के कई जिले नशे के तस्करों के चुंगल में फंसे हैं. सीआईडी और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो लगातार नशे के तस्करों पर कार्रवाई कर रही है. जिसमें सफलताएं भी हासिल हो रही हैं, लेकिन अब नशे के तस्करों पर बड़े वार की शुरुआत हो चुकी है. नशे के तस्करों को जड़ से समाप्त करने के लिए मनी ट्रेल को हथियार बनाया जा रहा है. वहीं सरकार की तरफ से भी नशे के तस्करों का सुराग देने वालों को इनाम देने की घोषणा की जा चुकी है.

ऑनलाइन होता है लेनदेन

झारखंड की राजधानी रांची सहित कई बड़े शहरों में ड्रग्स का कारोबार तेजी से फल-फूल रहा है. नसों में जहर घोलने वाले इस धंधे में कई सफेदपोश भी शामिल हैं, जो पर्दे के पीछे रहकर मादक पदार्थों की तस्करी करवाते हैं. नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, सीआईडी और जिला पुलिस की जांच में अब तक यह बात साफ हो चुकी है कि नशीले पदार्थों की तस्करी के लिए नगद से ज्यादा ऑनलाइन पेमेंट का प्रयोग किया जाता है.

जांच में यह बात सामने आई है कि नशे के तस्कर 90 प्रतिशत मौके पर पैसे का लेन देन ऑनलाइन तरीके से ही करते हैं. ऐसे में यह बात साफ है कि अगर गहराई से मादक पदार्थों के तस्करों के मनी ट्रेल की जांच की जाए तो इस धंधे में शामिल राज्य के भीतर और बाहर सक्रिय तस्करों पर शिकंजा कसा जा सकता है.

एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का हो चुका है गठन

झारखंड में अफीम सहित अन्य मादक पदार्थों की तस्करी और उसके विस्तार को रोकने के लिए पहले से ही राज्य में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया गया है. सीआईडी एडीजी इसके प्रमुख हैं. सीआईडी के पत्र के अनुसार एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ड्रग्स माफिया के नेटवर्क को तोड़ने के लिए ही तैयार किया गया है. टास्क फोर्स भी नशे के तस्करों के मनी ट्रेल को जांच रहा है.

सीआईडी से मिली जानकारी के अनुसार टास्क फोर्स के द्वारा आरोपियों के मनी ट्रेल का सत्यापन और तस्करों के नीचे से लेकर ऊपर स्तर तक के लिंक की पहचान की जा रही है. नशे के तस्करों के खिलाफ जोरदार कार्रवाई करने के लिए टास्क फोर्स में एक दर्जन से ज्यादा पुलिस अफसरों को शामिल किया गया है.

अकाउंट की जानकारी जुटा रही है पुलिस

मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चल रही कार्रवाई को लेकर डीजीपी तदाशा मिश्र ने हाल में ही समीक्षा बैठक भी की थी. बैठक में नशे के तस्करों के खिलाफ कार्रवाई के लिए कई रणनीति तैयार की गई थी. जिसमें सबसे प्रमुख है कि नशे के तस्करों के बैंक खातों की पूरी जानकारी जुटाकर उसके मनी ट्रेल के बारे में पता लगाना. मनी ट्रेल के जरिए यह पता चल जाएगा कि जो नशे के तस्कर ब्राउन शुगर, अफीम, गांजा और हीरोइन जैसे मादक पदार्थ बेचकर पैसा अपने खातों में लेते हैं वह पैसा आखिर किन-किन खातों में ट्रांसफर होता है.

मनी ट्रेल का पता करने के लिए राज्यभर में गिरफ्तार नशे के तस्करों के बैंक खातों को खंगाला जा रहा है. पुलिस अधिकारियों के अनुसार नशे के तस्करों के खिलाफ कार्रवाई में अक्सर छोटे अपराधी पकड़े जाते हैं, लेकिन इन सब के पीछे कौन सा बड़ा गैंग काम कर रहा है उसकी जानकारी जुटाने में मनी ट्रेल काफी सहायक साबित हो सकता है.

डोजियर से मिलेगी मदद

इस कड़ी में सभी जिलों के एसपी को निर्देश दिया गया है कि वैसे तस्कर जिनका नाम बार-बार नशे के तस्करी में सामने आ रहा है ऐसे लोगों के खिलाफ निगरानी की कार्रवाई के लिए डोजियर खोला जाए. साथ ही वैसे तस्कर जिनकी जमानत हो चुकी है ऐसे लोगों के बेलरों का सत्यापन किया जाए. बरामद मादक पदार्थ का सीजर ठीक तरह तैयार किया जाए. इसके अलावा अगर केस में ट्रायल के दौरान सरकारी पदाधिकारी गवाही से मुकर रहे हैं तब ऐसे लोगों के बारे में सत्यापन कर उनके खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा भी की जाए.

सरकार ने कर दी है इनाम की घोषणा

बीते शुक्रवार को झारखंड सरकार ने भी नशे के कारोबार के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए बड़ा कदम उठाया है. सरकार के द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार झारखंड में नशे के कारोबार को तोड़ने के लिए "कैश रीवार्ड पॉलिसी" लागू किया गया है. गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा इसका संकल्प जारी कर दिया गया है.

जारी संकल्प के अनुसार अफीम, हीरोइन, ब्राउन शुगर और सिंथेटिक ड्रग्स जैसे मादक पदार्थों के अवैध कारोबार की जानकारी देने वालों को सरकार 3 हजार से लेकर दो लाख तक का इनाम देगी. संकल्प में यह भी बताया गया है कि इनाम सिर्फ आम लोगों को नहीं, बल्कि तस्करों को रंगेहाथ पकड़ने वाले पुलिसकर्मियों के साथ-साथ अन्य सरकारी कर्मचारियों को भी दिया जाएगा. रिवॉर्ड पॉलिसी को झारखंड कैबिनेट में भी मंजूरी दे दी गई है.

सूचना देने वालों पर हमला हुआ तो भी मिलेगा मुआवजा

कई बार ऐसे प्रकरण सामने आए हैं जब नशे की तस्करों की सूचना देने वाले लोगों को टारगेट किया गया है. झारखंड सरकार की रिवॉर्ड पॉलिसी में इसको लेकर भी सुरक्षा गारंटी दी गई है. पॉलिसी के अनुसार सूचना देने वाले पर अगर हमला होता है जिसमें उसकी मौत हो जाती है तो उसके आश्रितों को 20 लख रुपये दिए जाएंगे. इसके अलावा अगर हमले में वह दिव्यांग हो जाता है तब उसे 10 लाख दिए जाएंगे. गंभीर रूप से घायल होने पर 3 लाख और सामान्य रूप से घायल होने की स्थिति में 50 हजार दिए जाएंगे.

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