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झारखंड में नशे के तस्करों पर कसेगा शिकंजा! मनी ट्रेल की जांच शुरू, सरकार ने भी कर दी है इनाम की घोषणा

रांचीः झारखंड की राजधानी रांची सहित राज्य के कई जिले नशे के तस्करों के चुंगल में फंसे हैं. सीआईडी और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो लगातार नशे के तस्करों पर कार्रवाई कर रही है. जिसमें सफलताएं भी हासिल हो रही हैं, लेकिन अब नशे के तस्करों पर बड़े वार की शुरुआत हो चुकी है. नशे के तस्करों को जड़ से समाप्त करने के लिए मनी ट्रेल को हथियार बनाया जा रहा है. वहीं सरकार की तरफ से भी नशे के तस्करों का सुराग देने वालों को इनाम देने की घोषणा की जा चुकी है.

ऑनलाइन होता है लेनदेन

झारखंड की राजधानी रांची सहित कई बड़े शहरों में ड्रग्स का कारोबार तेजी से फल-फूल रहा है. नसों में जहर घोलने वाले इस धंधे में कई सफेदपोश भी शामिल हैं, जो पर्दे के पीछे रहकर मादक पदार्थों की तस्करी करवाते हैं. नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, सीआईडी और जिला पुलिस की जांच में अब तक यह बात साफ हो चुकी है कि नशीले पदार्थों की तस्करी के लिए नगद से ज्यादा ऑनलाइन पेमेंट का प्रयोग किया जाता है.

जांच में यह बात सामने आई है कि नशे के तस्कर 90 प्रतिशत मौके पर पैसे का लेन देन ऑनलाइन तरीके से ही करते हैं. ऐसे में यह बात साफ है कि अगर गहराई से मादक पदार्थों के तस्करों के मनी ट्रेल की जांच की जाए तो इस धंधे में शामिल राज्य के भीतर और बाहर सक्रिय तस्करों पर शिकंजा कसा जा सकता है.

एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का हो चुका है गठन

झारखंड में अफीम सहित अन्य मादक पदार्थों की तस्करी और उसके विस्तार को रोकने के लिए पहले से ही राज्य में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया गया है. सीआईडी एडीजी इसके प्रमुख हैं. सीआईडी के पत्र के अनुसार एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ड्रग्स माफिया के नेटवर्क को तोड़ने के लिए ही तैयार किया गया है. टास्क फोर्स भी नशे के तस्करों के मनी ट्रेल को जांच रहा है.

सीआईडी से मिली जानकारी के अनुसार टास्क फोर्स के द्वारा आरोपियों के मनी ट्रेल का सत्यापन और तस्करों के नीचे से लेकर ऊपर स्तर तक के लिंक की पहचान की जा रही है. नशे के तस्करों के खिलाफ जोरदार कार्रवाई करने के लिए टास्क फोर्स में एक दर्जन से ज्यादा पुलिस अफसरों को शामिल किया गया है.

अकाउंट की जानकारी जुटा रही है पुलिस

मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चल रही कार्रवाई को लेकर डीजीपी तदाशा मिश्र ने हाल में ही समीक्षा बैठक भी की थी. बैठक में नशे के तस्करों के खिलाफ कार्रवाई के लिए कई रणनीति तैयार की गई थी. जिसमें सबसे प्रमुख है कि नशे के तस्करों के बैंक खातों की पूरी जानकारी जुटाकर उसके मनी ट्रेल के बारे में पता लगाना. मनी ट्रेल के जरिए यह पता चल जाएगा कि जो नशे के तस्कर ब्राउन शुगर, अफीम, गांजा और हीरोइन जैसे मादक पदार्थ बेचकर पैसा अपने खातों में लेते हैं वह पैसा आखिर किन-किन खातों में ट्रांसफर होता है.

मनी ट्रेल का पता करने के लिए राज्यभर में गिरफ्तार नशे के तस्करों के बैंक खातों को खंगाला जा रहा है. पुलिस अधिकारियों के अनुसार नशे के तस्करों के खिलाफ कार्रवाई में अक्सर छोटे अपराधी पकड़े जाते हैं, लेकिन इन सब के पीछे कौन सा बड़ा गैंग काम कर रहा है उसकी जानकारी जुटाने में मनी ट्रेल काफी सहायक साबित हो सकता है.

डोजियर से मिलेगी मदद