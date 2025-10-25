महिला के पेट में पट्टी का गोला छोड़ने की जांच शुरू, नर्सिंग होम का लाइसेंस निरस्त, पीड़िता की गई थी जान

दूसरे अस्पताल में इलाज के दौरान चला था पता: देहरादून के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनोज शर्मा ने बताया कि-

दीपावली के दिन यह शिकायत प्राप्त हुई थी कि कुछ लोग आराघर के पास स्थित नर्सिंग होम के बाहर महिला का शव रखकर हंगामा कर रहे हैं. मामले की गंभीरता को देखते हुए सीएमओ कार्यालय से एसीएमओ को नर्सिंग होम भेजा गया. इसके बाद यह पता चला कि जनवरी माह में नर्सिंग होम की डॉक्टर ने ज्योति नाम की महिला का सिजेरियन सेक्शन से ऑपरेशन किया था. ऑपरेशन के बाद अक्टूबर में महिला को स्वास्थ्य संबंधी समस्या हुई. उसके बाद महिला दोबारा इसी नर्सिंग होम में स्वास्थ्य संबंधित शिकायत लेकर पहुंची.

डॉक्टर की तरफ से महिला की क्लीनिकल जांचें करवाई गई. जांच रिपोर्ट आने के बाद महिला को एक बड़े अस्पताल में इलाज के लिए भेज दिया गया. वहां महिला का ऑपरेशन किया गया, लेकिन उसकी दो दिन बाद मौत हो गई. इसके बाद शिकायतकर्ता जो महिला का पति है, उसने आरोप लगाया कि बड़े अस्पताल में ऑपरेशन के बाद उनकी पत्नी के पेट से पट्टी का गोज निकला है. जो संभवत जनवरी में उनकी पत्नी के आराघर स्थित नर्सिंग होम में हुए ऑपरेशन के बाद पेट में छोड़ा गया था.

-डॉक्टर मनोज शर्मा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी-