गाजियाबाद में खेत के पास मृत मिले 11 मोर, मौत का कारण स्पष्ट नहीं, वन विभाग ने शुरू की जांच

बताया गया कि मामले को गंभीरता से लेते हुए वन विभाग की तरफ से विसरा आईवीआरआई बरेली भेजने की बात कही गई है.

खेत के पास मृत मिले 11 मोर (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : February 23, 2026 at 7:08 PM IST

नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद के लोनी के थाना के पचायरा गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब ग्रामीणों ने एक खेत के पास कई मोर के शव पड़े हुए देखे. इसके बाद लोगों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी, जिन्होंने मौके पर पहुंचकर वन विभाग को इस बारे में अपगत कराया. अभी तक इसके पीछे कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है.

द्वारा पुलिस को फोन कर जानकारी दी गई. मौके पर पुलिस टीम पहुंची और वन विभाग के अधिकारियों को सूचित किया गया. हालांकि, अभी तक बड़ी संख्या में मोर की मौत के पीछे कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है. आशंका जताई जा रही है कि आसपास के खेतों में कीटनाशकों का छिड़काव किया गया था, जिसके कारण इन मोर की मौत हुई है.

डीएफओ ईशा तिवारी (ETV Bharat)

वन विभाग की ओर से पूरे मामले की जांच की जा रही है. विभाग के अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद ही मौत के पीछे कारण का पता लग पाएगा. मामले को गंभीरता से लेते हुए वन विभाग की तरफ से विसरा आईवीआरआई बरेली भेजने की बात कही गई है. डीएफओ गाजियाबाद ईशा तिवारी के मुताबिक, गाजियाबाद के लोनी के थाना ट्रॉनिका सिटी क्षेत्र के पचारा गांव से सोमवार सुबह 11 बजे सूचना मिली थी कि कई मोर मृत मिले हैं. इसके बाद टीम को मौके पर भेजा गया. इस दौरान कुल 11 मोर के शव मिले, जिसमें छह मादा और पांच नर मोर हैं. इनपर किसी प्रकार के चोट या फिर गला घुटने आदि के निशान नहीं है. हालांकि मृत मोरों के मुंह पर फोम मिला है. प्रथम दृष्टया यह 'पॉइजनिंग' का लग रहा है. मौके पर वेटरिनरी अधिकारियों की टीम को भी भेजा गया था.

उन्होंने आगे बताया जहां मोर के शव मिले हैं उसी के पास में मूली का खेत है. इसी खेत में 'फास्फेट' के पैकेट मिले हैं. जानकारी मिली कि नी की टंकी में फास्फेट घोल कर खेत में स्प्रे किया गया था. पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद स्थिति स्पष्ट हो पाएगी. पोस्टमार्टम करने के लिए तीन डॉक्टर की टीम का गठन किया गया है. विसरा को जांच के लिए आईवीआरआई बरेली भेजा जाएगा.

