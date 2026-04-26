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टिहरी हादसे का सच जाने के लिए थोड़ा और करना पड़ेगा इंतजार, जानें दुर्घटना के बाद परिवहन विभाग क्या उठाता है कदम

हादसे की पड़ताल तेज: उत्तराखंड परिवहन विभाग के उप परिवहन आयुक्त शैलेश कुमार तिवारी ने बताया कि जिस जगह पर वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुआ वहां पर मार्ग पर स्लोप है. ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि इस स्लोप पर चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख पाया, जिसके चलते वाहन सड़क किनारे बने पैराफिट को तोड़ते हुए खाई में जा गिरा. ऐसे में मौके पर पहुंची टीम ने तमाम तथ्य जुटाए हैं. इसके लिए टीम ने खाई में गिरी गाड़ी के पास पहुंचकर गाड़ी के टायर की जांच की, सड़क पर जहां-जहां टायर के निशान है उसका फॉरेंसिक एविडेंस एकत्रित किया, इसके अलावा अन्य जांच भी की गई है. इन सभी जांच तथ्यों को शामिल करते हुए अध्ययन रिपोर्ट तैयार किया जा रहा है.

परिवहन विभाग की जो लीड एजेंसी है जिसमें पुलिस, लोक निर्माण विभाग स्वास्थ्य और परिवहन विभाग के लोग शामिल हैं. सभी लोगों ने घटनास्थल का मुआयना किया है. इसके साथ ही परिवहन विभाग ने जेपी रिसर्च इंस्टीट्यूट की रोड सेफ्टी टीम को भी साथ ले जाया गया था. घटनास्थल पर पहुंचने के बाद सड़क की स्थिति और वहा बने निशानों की जांच की गई. साथ ही एक टीम को खाई में गिरे वाहन के पास भी भेजा गया था, ताकि वाहन के कंडीशन की भी जानकारी का पता लगाया जा सके. -शैलेश कुमार तिवारी, उप परिवहन आयुक्त-

हादसे से उठ रहे कई सवाल: उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में आए दिन सड़क दुर्घटनाओं के मामले सामने आते रहे हैं. हालांकि, अमूमन यही देखा जाता है कि वाहनों की गति अधिक होने की वजह से दुर्घटनाएं हो रही हैं. अधिकतर वाहन, सड़कों के किनारे लगे पैराफिट से टकराकर खाई में गिर जाते हैं. जिससे वाहन में सवार यात्रियों की मौत हो जाती है. ऐसा ही कुछ मामला 23 अप्रैल को टिहरी जिले के चंबा-कोटी कॉलोनी मोटर मार्ग पर देखा गया जब एक बोलेरो गाड़ी, अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बने पैराफिट से टकराकर 300 मीटर नीचे खाई में गिर गई. जिसमें सवार चालक समेत 8 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो व्यक्ति घायल हो गए. इस घटना के असल वजहों की जांच को लेकर परिवहन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की.

देहरादून: बीते दिन टिहरी जिले के चंबा-कोटी कॉलोनी मोटर मार्ग वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद कई तरह के सवाल उठ रहे हैं. इस हादसे में चालक समेत 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए. ऐसे में परिवहन विभाग हादसे की जांच में जुट गया है. ताकि दुर्घटना के असल वजहों को जाना जा सके. हादसे के बाद परिवहन विभाग किन- किन पहलुओं पर जांच कर रहा है और किन वैज्ञानिक पहलुओं को जांच में शामिल करता है, आपको विस्तार से बताते हैं.

हादसे के राहत बचाव कार्य तेज (Photo-SDRF)

चारधाम यात्रा के एडवाइजरी जारी: वर्तमान समय में उत्तराखंड चारधाम की यात्रा चल रही है. चारधाम की यात्रा पर बड़ी संख्या में वाहनों की आवाजाही हो रही है. उत्तराखंड राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र से मिली जानकारी के अनुसार, 19 अप्रैल से चारधाम की यात्रा शुरू होने के बाद 24 अप्रैल की शाम 7:00 बजे तक 23,575 वाहन चारधाम यात्रा मार्गों पर संचालित हुए हैं. यही वजह है कि चारधाम की यात्रा शुरू होने से पहले परिवहन विभाग की ओर से एडवाइजरी भी जारी कर दी गई थी. जिसमें पर्वतीय मार्गों पर वाहन चलाने के दौरान तमाम सावधानियां बरतने के निर्देश दिए गए थे, ताकि यात्रियों की चारधाम यात्रा सरल सुरक्षित और सुगम हो सके.

टिहरी सड़क हादसा (Photo-SDRF)

मोबाइल टेक्निकल वैन तैनात: उत्तराखंड में सड़क दुर्घटनाओं की बात करें तो 1 जनवरी 2026 से 24 अप्रैल 2026 के बीच में तमाम सड़क दुर्घटनाओं में 83 लोगों की मौत हो चुकी है. इन सड़क दुर्घटनाओं में 274 लोग घायल हुए हैं, जबकि चार लोग अभी भी लापता हैं. हालांकि, कई बार चारधाम यात्रा मार्गों पर लोगों के वाहन भी खराब हो जाते हैं, जिसको देखते हुए परिवहन विभाग ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. जिसके तहत परिवहन विभाग ने चारधाम यात्रा मार्गों पर 8 मोबाइल टेक्निकल वैन की तैनाती की है. ऐसे में अगर यात्रा मार्गों पर किसी का वाहन खराब होता है तो उस वाहन को ठीक करने के लिए निशुल्क सर्विस प्रदान की जाएगी. हालांकि वहां को ठीक करने के लिए अगर किसी पार्ट्स की जरूरत होगी तो उसके लिए भुगतान करना होगा.

कैसे होती है हादसे की जांच: किसी भी वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने पर तमाम महत्वपूर्ण पहलुओं पर जांच की जाती है. शैलेश कुमार तिवारी ने कहा कि सबसे पहले सड़क की स्थिति को देखा जाता है जहां पर वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुई है. दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्र के 100 से 200 मीटर आगे और 100 से 200 मीटर पीछे तक सड़क मार्ग को जांचा जाता है. ताकि इस बात की जानकारी का पता लगाया जा सके कि वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने से संबंधित बैकग्राउंड क्या रहा होगा. इसके बाद सड़क की चौड़ाई देखी जाती है कि सड़क की चौड़ाई कम है या फिर ठीक-ठाक है, सड़क के किनारे पैराफिट लगे हुए हैं या फिर नहीं लगे हुए हैं. इसके बाद वाहन का निरीक्षण किया जाता है कि वाहन कितना पुराना था, वाहन के टायर की स्थिति क्या थी, ब्रेक काम कर रहा था या फिर नहीं कर रहा था समेत अन्य तमाम चीजों को देखा जाता है.

वैज्ञानिक पहलुओं की भी होती है जांच: वाहनों के दुर्घटनाग्रस्त होने पर वैज्ञानिक पहलुओं पर भी जांच की जाती है। जिसमें मुख्य रूप से वाहन के स्पीड की जानकारी का पता लगाया जाता है. इसके लिए दुर्घटना स्थल से पहले आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे में गाड़ी दिख जाती है. तो एक सीसीटीवी कैमरे से दूसरे सीसीटीवी कैमरे में नजर आए वाहन के समय और दूरी के हिसाब से उसकी स्पीड का पता लगाया जाता है. इसके अलावा, गाड़ी जब स्किट करती है तो उसके टायर के निशान भी सड़कों पर पड़ जाते हैं जिसका भी वैज्ञानिक अध्ययन कराया जाता है, जिससे तमाम जानकारियां भी मिल जाती है. इसके अलावा पैराफिट वॉल पर पड़े निशान का वैज्ञानिक अध्ययन से भी तमाम जानकारियां मिलती है. इसके अलावा जांच के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट का भी प्रयोग किया जाता है.

सुरक्षित यात्रा के लिए क्या करें

चारधाम यात्रा के लिए अनिवार्य रूप से यात्री पंजीकरण करायें और ट्रिप कार्ड अवश्य लें

यात्रा में संचालित सभी व्यवसायिक वाहनों के लिये ग्रीन कार्ड और वाहन का ट्रिप कार्ड हर ट्रिप के लिए अनिवार्य है

वाहन के सभी दस्तावेज, चालक का लाइसेंस ग्रीन कार्ड, ट्रिप कार्ड, यात्री सूची की वैध मूल प्रमाण प्रति साथ रखें

व्यवसायिक वाहनों के लिये पर्वतीय मार्गों पर संचालन के लिए चालक के लाइसेंसे में पर्वतीय मार्गों को पृष्ठांकन होना अनिवार्य है

पर्वतीय मार्गों पर वाहन तकनीकी रूप से ठीक होना आवश्यक है

यात्रा से पहले वाहन की लाइट, डिप्पर, वाइपर, ब्रेक, स्टेरिंग टायर की जांच जरूर करें

वाहन में मानकनुसार लाल, सफेद, पीले रिफलेक्टर टेप जरूर लगे हों

वाहन में फस्ट एड बॉक्स, अग्निशमन यंत्र, ओट लगाने के लिए लड़की का गुटका, रस्सी रखें

पर्वतीय मार्गों पर सहायता के लिये वाहन में टॉर्च, पंचर किट, हवा भरने का पंप रखें

वाहन में कूड़ा रखे जाने के लिए कूड़ेदान का प्रयोग करे

वॉमेटिंग बैग भी जरूरत अनुसार रखें

यात्री अपने स्वास्थ्य संबंधी चिकित्सीय सलाह व दवाईयां, गर्म कपड़े, छाता, बरसाती और पानी खाने का सामान रखें

यात्रा के दौरान सीट बैल्ट जरूर लगाए

चालक, परिचालक निर्धारित वर्दी पहनें

पर्वतीय मार्गों के मोड़ों पर हॉर्न का प्रयोग करें और बाई ओर अपनी लेन में चलें

वाहन को सुरक्षित स्थान पर पार्क करें, पार्क करते समय हैंड ब्रेक और लकड़ी के गुटके का इस्तेमाल करें

पर्वतीय मार्गों पर मौसम खराब होने, भूस्खलन होने पर प्रशासन के दिशा-निर्देशों का पालन करें

ढलान, चढ़ाई वाले मार्ग पर ऊपर चढ़ते हुये वाहन को वरियता दें

यात्रा मार्ग पर स्थापित शौचालय का इस्तेमाल करें

आपातकालीन स्थिति में चिकित्सा के लिए 108 और पुलिस सहायता के लिए 112 टोल फ्री नंबर पर संपर्क करें

यात्रा शुरू करते समय और वापसी में यात्रा चैकपोस्ट पर वाहन की प्रविष्टि अवश्य करायें

वाहन के किसी भी दस्तावेज की वैधता समाप्त होने पर ग्रीन कार्ड को अपडेट करायें

सुरक्षित चारधाम यात्रा के लिए क्या न करें

पर्वतीय मार्गों पर अकुशल एवं अप्रशिक्षित वाहन चालक के साथ यात्रा न करें

बिना किसी वैध कारण के यात्रा निर्धारित न्यूनतम अवधि एक धाम-03 दिन, दो धाम-05 दिन, 03 धाम-07 दिन, धाम-10 दिन से पहले पूरा न करें

ओवर स्पीडिंग बिल्कुल भी न करें

प्राइवेट वाहनों को किराये पर लेकर यात्रा न करें

चालक लगातार स्टेरिंग ड्यूटी न करें, बीच-बीच में विश्राम अवश्य करें

पर्वतीय मार्गों पर रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक वाहन संचालन प्रतिबंधित है

वाहन की पंजीयन प्लेट साफ हो, वाहनों में किसी भी प्रकार के नाम, पदनाम के बोर्ड, सायरन, हूटर, लाल-पीली-नीली बत्ती प्रतिबंधित है

प्रेशर हॉर्न, मल्टी टोन हॉर्न और फैन्सी लाइटों का प्रयोग न करें

वाहन में किसी भी प्रकार का ज्वलनील पदार्थ न ले जायें

धुम्रपान और मादक पदार्थों का सेवन न करें

वाहन में निर्धारित क्षमता से अधिक यात्री या सामान न ले जायें

चालक चप्पल पहनकर वाहन न चलायें

चालक वाहन चलाते समय मोबाइल या किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का प्रयोग न करे

गतिमान वाहनों में रेडियो, म्यूजिक सिस्टम का संचालन न करें

सामने वाले वाहन से पास दिये बिना ओवरटेक न करें और मोड़ों पर ओवरटेक न करें

वाहन में घिसे हुये या रिट्रेटेड टायरों का प्रयोग न करें

वाहन को चढ़ाई या ढलान और खाई की ओर पार्क न करें

यात्रा के दौरान चालक से बातचीत या नोक-झोंक न करें

चालक / परिचालक यात्रियों से भी दुव्यवहार न करें

अपने वाहनों को प्राकृतिक स्त्रोतों के पानी में न धोएं

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