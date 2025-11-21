धनबाद में जांच एजेंसी की दबिश, कोयला कारोबारी समेत अन्य के ठिकानों पर छापेमारी
कोयलांचल में जांच एजेंसी ने दबिश दी है. कोयला कारोबारी एलबी सिंह और कुंभ नाथ सिंह के ठिकानों पर छापेमारी चल रही है.
Published : November 21, 2025 at 10:21 AM IST
धनबाद: कोयलांचल में अहले सुबह जांच एजेंसी ने दबिश दी है. कोयला कारोबारियों के ठिकानों पर जांच एजेंसी की छापेमारी चल रही है. सरायढेला के देव विला और कुसुम विहार समेत 10 से अधिक ठिकानों पर जांच एजेंसी की छापेमारी जारी है. फिलहाल यह कहा नहीं जा सकता है कि किस मामले में छापेमारी चल रही है. लेकिन कई तरह के आरोप इन कोयला कारोबारियों पर पूर्व में भी लगे हैं.
मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस
आय से अधिक संपत्ति का मामला हो या फिर आउटसोर्सिंग को लेकर, इनके कई मामला उजागर होते रहें हैं. अब किस मामले आज की छापेमारी है, यह अभी तक साफ नहीं हो सका है. जांच एजेंसी की टीम को सीआरपीएफ और झारखंड पुलिस सुरक्षा प्रदान कर रही है. स्थानीय पुलिस भी मौके पर मौजूद हैं.
कई कारोबारियों के ठिकानों पर चल रही छापेमारी
जांच एजेंसी की टीम के पहुंचने पर उनके ऊपर पालतू कुत्ता छोड़ने की भी बात कही जा रही है. लेकिन मौके पर मौजूद सीआरपीएफ की टीम ने काफी मुस्तैदी दिखाते हुए अपना काम जारी रखा. झरिया, निरसा समेत अन्य ठिकाने पर कई कारोबारियों के यहां छापेमारी चल रही है. जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक कोयला कारोबारी एलबी सिंह और उसके भाई कुंभ नाथ सिंह समेत अन्य कारोबारियों के ठिकानों पर भी जांच एजेंसी की रेड चल रही है.
पहले भी हेरफेर के मामले सामने आते रहे हैं
कोयला कारोबारी एलबी सिंह और उसके भाई कुंभ नाथ सिंह पर पहले भी कोयले में हेरफेर के आरोप लगते रहे हैं. इनपर बीसीसीएल अधिकारियों से सांठगांठ कर आउटसोर्सिंग अपने अधीन चलाने के भी आरोप लगते रहे हैं.
