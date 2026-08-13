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रामपुर में 'छत' की पड़ताल: नवाबों के शहर' में गरीबों के आशियाने की क्या है हकीकत?

400 से 500 रुपये की दिहाड़ी मिलती है: वहीं, जरी कारीगर कासिम अली का कहना हे रामपुर का जरी उद्योग भी हजारों लोगों को रोजगार देता है, लेकिन कारीगरों को 10 से 12 घंटे की मेहनत के बाद भी उन्हें केवल 400 से 500 रुपये की दिहाड़ी मिलती है. उनका कहना है कि मजदूरी बढ़ाई जानी चाहिए. आसरा कॉलोनी की रहने वाली हसीना नूरी ने सफाई व्यवस्था और दूषित पेयजल को लेकर नाराजगी जताई. उनका कहना है कि नालियों की नियमित सफाई नहीं होने से गंदगी फैल रही है और बच्चे बीमार पड़ रहे हैं.

रामपुरी चाकू और जरी उद्योग से जुड़े कारीगर अपनी रोजी-रोटी की कहानी बयां कर रहे हैं. काशीराम और आसरा कॉलोनियों में लोगों ने सफाई और सीवर की समस्याएं उठाई. दूसरी ओर अधिकारियों ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास योजना के साथ-साथ बाढ़ से निपटने की तैयारियों की जानकारी दी. इसी बीच रामपुर विकास प्राधिकरण की पहली गेट बंद कॉलोनी का निर्माण भी तेजी से चल रहा है.

रामपुरी चाकू का कारोबार: चाकू कारीगर फैजान का कहना है रामपुर की पहचान रहे रामपुरी चाकू का कारोबार एक समय लगभग खत्म होने की कगार पर पहुंच गया था. अब कारीगरों का कहना है कि सरकारी प्रयासों और प्रचार-प्रसार से इस पारंपरिक उद्योग को नई पहचान मिली है. रामपुरी चाकू के कारोबारी शहजाद का कहना है कि पहले की तुलना में अब कारोबार बेहतर हुआ है और पुराने कारीगर भी फिर से इस काम से जुड़ने लगे हैं. हालांकि, कानूनी नियमों और आकार की सीमाओं का पालन करना अभी भी जरूरी है.

मकान बेहद जर्जर है: प्राणपुर गांव की खैरुननिशा बताती हैं कि उनका मकान बेहद जर्जर है. परिवार मजदूरी करके किसी तरह गुजर-बसर कर रहा है, लेकिन अब-तक सरकारी आवास योजना का लाभ नहीं मिला. इसी तरह प्राणपुर की मंतशा का परिवार वर्षों से सीमेंट की चादरों के नीचे रहने को मजबूर है. परिवार की मांग है कि उनकी सुनवाई हो और उन्हें भी सरकारी आवास उपलब्ध कराया जाए.

बरसात के मौसम में चिंता और बढ़ जाती है: रामपुर के कई गांवों में आज भी ऐसे परिवार हैं जो कच्चे और जर्जर मकानों में रहने को मजबूर हैं. मुहम्मद शाहिद का कहना हैं कि उन्होंने कई बार सरकारी आवास के लिए आवेदन किया, सर्वे भी हुआ, लेकिन अब तक उन्हें पक्का घर नहीं मिल सका. बरसात के मौसम में ऐसे मकानों में रहने वाले परिवारों की चिंता और बढ़ जाती है.

राजनीतिक करवटों और प्रशासनिक दावों के बीच रामपुर के अंतिम छोर पर खड़े गरीब व्यक्ति के अपने घर का सपना जमीन पर कितना सच हो पाया है. रामपुर की जमीनी हकीकत जानने के लिए हमारी टीम जिले के अलग-अलग इलाकों में पहुंची. कहीं कच्चे मकानों में रहने वाले परिवार सरकारी आवास का इंतजार कर रहे हैं, तो कहीं जर्जर घर बरसात में गिरने की कगार पर हैं. ईटीवी भारत की इस विशेष ग्राउंड रिपोर्ट में देखिए अविनाश कुमार के संपादन के साथ संवाददाता आजम खान की खास रिपोर्ट...

रामपुर: 15 अगस्त 2026 को देश जब अपनी आजादी के 80 साल पूरे होने का जश्न मना रहा होगा, तब नवाबों के शहर रामपुर में विकास की एक अलग ही कशमकश चल रही होगी. एक तरफ 'स्मार्ट रामपुर' प्रोजेक्ट के तहत चौड़ी सड़कों और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की तस्वीरें चमकाई जा रही हैं, तो दूसरी तरफ कोसी और रामगंगा नदियों के महा-कटान से हर साल वजूद खोने वाले सुदूर गांवों और तंग गलियों के जरी कारीगरों की बस्तियों में आज भी सैकड़ों परिवार अधबने सरकारी मकानों में तिरपाल तानकर अगली किश्त का इंतजार कर रहे हैं.

वहीं काशीराम कॉलोनी के रहने वाले पप्पू ने सीवर जाम होने और कॉलोनी के रखरखाव की समस्या उठाई. उन का कहना है कि कई वर्षों से मरम्मत का काम नहीं हुआ. सीवर बंद है. जिस कारण से दूषित पानी पीना पड़ता है. मुख्य विकास अधिकारी का कहना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सर्वे और सत्यापन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है.

कॉलोनियों की बदहाल तस्वीर (Photo credit;ETV Bharat)

लक्ष्य मिलने के बाद पात्र लाभार्थियों को किस्तों में धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी. मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत पिछले वर्ष अधिकांश आवास पूरे किए जा चुके हैं और इस वर्ष भी नए लक्ष्य पर काम जारी है. वहीं, जिला अधिकारी आनंद कुमार सिंह अपर का कहना है, बाढ़ नियंत्रण विभाग के अनुसार जिले में संवेदनशील गांवों की पहचान कर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. बाढ़ चौकियां, राहत शिविर और आवश्यक सामग्री की व्यवस्था की गई है, जिससे आपदा की स्थिति में तत्काल राहत पहुंचाई जा सके.

रामपुर की पहली आधुनिक गेटेड कॉलोनी होगी: इधर, रामपुर विकास प्राधिकरण भी करीब दो दशक बाद अपनी पहली गेटेड कॉलोनी विकसित कर रहा है. पहाड़ी गांव में बन रही 'व्योमकेश आवासीय योजना' का निर्माण तेजी से चल रहा है. प्राधिकरण का दावा है कि यह रामपुर की पहली आधुनिक गेटेड कॉलोनी होगी, जहां प्लॉटों की बुकिंग भी शुरू हो चुकी है. एक तरफ सरकारी योजनाओं के जरिए लोगों को पक्का घर देने का दावा किया जा रहा है.

आवास की आस: दूसरी तरफ कई जरूरतमंद परिवार अब भी आवास की आस लगाए बैठे हैं. पारंपरिक उद्योगों को बढ़ावा देने की कोशिशें जारी हैं, लेकिन कारीगर बेहतर मजदूरी की मांग कर रहे हैं. सफाई, सीवर और पेयजल जैसी मूलभूत समस्याएं भी कई इलाकों में बनी हुई हैं.

प्रशासन के दावे बनाम चुनौतियां (Photo credit;ETV Bharat)

जनपद रामपुर अपनी नवाबी विरासत, तहजीब और हुनर के लिए देशभर में पहचान रखता है. इन्हीं विरासतों में शामिल है जरी का काम, जो आज भी हजारों परिवारों की रोजी-रोटी का सहारा बना हुआ है, लेकिन जिस हुनर ने कभी रामपुर को पहचान दिलाई, आज उसी हुनर से जुड़े कारीगर आर्थिक तंगी और बदहाली का सामना कर रहे हैं. वहीं शहर के कई मोहल्ले आज भी विकास की राह देख रहे हैं.

प्रधानमंत्री आवास योजना (Photo credit;ETV Bharat)

शुरुआत नवाबी दौर से मानी जाती है: रामपुर में जरी का काम कोई नया नहीं है, बल्कि इसकी शुरुआत नवाबी दौर से मानी जाती है. उस समय रामपुर के नवाब और उनका शाही परिवार जरी से कढ़े हुए वस्त्र पहनना अपनी शान समझते थे. खासतौर पर नवाबों की बेगमें और बेटियां जरीदार गरारे पहनती थीं, जिनमें "पटा-पटी" और "चटा-पटी" जैसे डिजाइन बेहद लोकप्रिय थे. समय के साथ यह शाही कला आम लोगों तक पहुंची और आज जरी की कढ़ाई गरारों, लहंगों, साड़ियों, सूट और अन्य परिधानों पर बड़े पैमाने पर की जा रही है. रामपुर का जरी का काम आज भी अपनी बारीक कारीगरी के लिए पसंद किया जाता है.

प्रधानमंत्री आवास योजना (Photo credit;ETV Bharat)

बुनियादी सुविधाएं तक नहीं: दूसरी ओर रामपुर के कई मोहल्ले आज भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं. तीतर वाली पाखंड, नई बस्ती, फकीरों वाला फाटक और मस्जिद जहीरुद्दीन ताशका का मजरा जैसे इलाकों में टूटी सड़कें, जर्जर नालियां, गंदगी और विकास कार्यों की कमी लोगों की परेशानी बढ़ा रही हैं. इन इलाकों में रहने वाले कई परिवार आज भी पक्के मकान और सुरक्षित छत का इंतजार कर रहे हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि विकास की योजनाएं इन मोहल्लों तक पूरी तरह नहीं पहुंच पाई हैं.

रामपुर में आवास की जमीनी हकीकत (Photo credit;ETV Bharat)

एक तरफ रामपुर की सदियों पुरानी जरी कला अपनी पहचान बचाने की जद्दोजहद कर रही है, तो दूसरी तरफ शहर के कई मोहल्ले आज भी बुनियादी सुविधाओं और पक्के आवास की आस लगाए बैठे हैं. अब देखना होगा कि प्रशासन और जनप्रतिनिधि इन कारीगरों और इन पिछड़े इलाकों की समस्याओं के समाधान के लिए क्या कदम उठाते हैं.

क्या कहते हैं अफसर: पीडीएफ परियोजना निदेशक हरिश्चंद्र प्रजापति ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 से प्रधानमंत्री आवास योजना का कोई मकान नहीं बना है. ना ही बाढ़ में कोई मकान गिरने या बहने की सूचना हमारे पास किसी ने की है. किसी कोई मकान बाढ़ में बह जाता है तो उसको दोबारा से आवास योजना में शामिल कर उसे आवास आवंटन किया जाता है. जनपद रामपुर में कुल 406358 राशन कार्ड है, जिनमें 371798 पात्र गृहस्थी यानी बीपीएल श्रेणी के कार्ड है और 34560 अंतोदय कार्ड धारक शामिल हैं.

प्रधानमंत्री आवास योजना (Photo credit;ETV Bharat)



उमेश कुमार सहायक अभियंता नगर पालिका ने बताया कि जो लोग बिना कालम या बीम के मकान बनाते हैं उनको नुकसान होता है. अगर कालम और बीम से मकान बनेंगा तो मकान मजबूत रहेगा. फाउंडेशन में बहुत जरूरी है. कहीं-कहीं जरूरत पड़ती है तो फाउंडेशन में पीलिंग भी की जाती है और इस तरह से मकान बनेगा तो मजबूत रहेगा.



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