सीएम योगी पर अजय राय ने साधा निशाना, कहा- गोरखनाथ मठ के फंड की जांच हो

वाराणसी पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने सीएम योगी पर निशाना साधा और यूपी में हो रही कांग्रेस की रैलियों के बारे में बताया.

Photo Credit: ETV Bharat
वाराणसी पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय (Photo Credit: ETV Bharat)
Published : February 4, 2026 at 7:45 PM IST

वाराणसी: उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने प्रदेश सरकार पर जमकर सियासी हमला बोला है. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार संविधान को समाप्त करने का प्रयास कर रही है. प्रदेश को बर्बाद करने का काम किया जा रहा है. अजय राय ने यह भी कहा कि गोरखनाथ मठ की जांच होनी चाहिए.

प्रदेश भर में रैली कर रहे हैं: जनता को पता चलना चाहिए कि वहां कितना फंड आ रहा है. कितना सोना-चांदी चढ़ावे में चढ़ाया जा रहा है. इसके साथ ही, प्रदेश के स्कूल-कॉलेजों का कितना आधुनिकीकरण किया गया है. यह सब प्रदेश की जनता को बताया जाना चाहिए. हम प्रदेशभर में रैली कर रहे हैं. विधानसभा चुनाव-2027 के अभी एक साल बाकी हैं.

Photo Credit: ETV Bharat
वाराणसी में संविधान संवाद सम्मेलन (Photo Credit: ETV Bharat)

योगी सरकार पर कांग्रेस का सियासी वार: प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में कांग्रेस योगी सरकार को घेरने का काम कर रही है. कांग्रेस अलग-अलग जनपदों में रैलियां कर जनता के बीच अपनी बात रख रही है. साथ ही, प्रदेश सरकार से सवाल भी पूछ रही है. बुधवार को वाराणसी में अजय राय ने प्रेस कांफ्रेंस कर सरकार पर हमला बोला है.

सीएम योगी प्रदेश को बर्बाद कर रहे: अजय राय ने कहा कि 08 फरवरी को शास्त्री घाट पर रैली की जाएगी. यह हमारी पांचवी रैली होगी. हमने सीतापुर से अपनी रैली शुरू की थी. सोनभद्र, आगरा, लखनऊ के बाद अब वाराणसी में रैली होने जा रही है. इस दिन हमारे साथ प्रदेश के पांच सांसद भी रहेंगे. राष्ट्रीय प्रभारी अविनाथ पांडेय, पवन खेड़ा, सुप्रिया श्रीनेत भी हमारे साथ रहेंगी. भाजपा की सरकार संविधान को खत्म करने का काम कर रही है. योगी आदित्यनाथ आज प्रदेश को पूरी तरह से बर्बाद कर रहे हैं.

चुनाव आयोग बीजेपी का अंग बना: इन सभी बातों को लेकर हम लोग शास्त्री घाट पर रैली करेंगे. हम पहले से ही कह रहे हैं कि चुनाव आयोग भाजपा का एक अंग बन गया है. चुनाव आयोग और ज्ञानेश कुमार भाजपा के कहने पर ही काम कर रहे हैं.

पहले गोरखनाथ मठ के फंड की जांच हो: कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि अगर आप मदरसों की जांच करा रहे हैं, तो पहले गोरखनाथ मठ की जांच कराई जाए. मुख्यमंत्री बनने के पहले वहां कितना चढ़ावा आता था, कितने सोने-चांदी चढ़ते थे. अब मुख्यमंत्री बनने के बाद कितना चढ़ावा चढ़ रहा है. उसकी भी पूरी जांच होनी चाहिए. उन्होंने कितने स्कूल-कॉलेजों का आधुनिकीकरण कराया गया है, यह भी लोगों को पता लगना चाहिए.

नरेन्द्र मोदी अमेरिका के सामने नतमस्तक: अजय राय ने केजीएमयू परिसर स्थित हज़रत कवाबमुद्दीन अब्बासी उर्फ हाजी-उल-हरमन रहमतुल्लाह एवं मखदूम शाह मीना शाह अली की दरगाह को लेकर कहा कि उन्होंने वहां जाकर दुआ की. देश और प्रदेश में अमन-चैन कायम हो, इसके लिए चादरपोशी की है. वह 600 साल पुरानी दरगाह है. जब केजीएमयू बना नहीं था, तब से वह है.

केजीएमयू में इलाज को बेहतर किया जाए: सरकार जानबूझकर ऐसी बातें कर रही है, जिससे लोग रोजगार की बातें न करें. हम मांग कर रहे हैं कि केजीएमयू में इलाज को बेहतर किया जाए. वेनेजुएला अमेरिका के अधीन हो गया है. भारत ने रशिया और ईरान से तेल लेना बंद कर दिया है. नरेन्द्र मोदी अमेरिका के सामने पूरी तरह से नतमस्तक हो गए हैं. उन्होंने सरेंडर कर दिया है.

संपादक की पसंद

