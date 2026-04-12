मोटी कमाई के लिए लगाया था 10 करोड़, अब मूलधन के भी पड़े लाले, दर्ज़ हुई FIR
इंस्पेक्टर चौक नागेश उपाध्याय ने बताया कि एफआईआर दर्ज हो गई है. बैंक ट्रांजेक्शन और अनुबंध की गहनता से जांच कर रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 12, 2026 at 6:11 PM IST
लखनऊ: चौक पुलिस ने सर्राफा व्यापारी अमर सिंह और रंजीत के खिलाफ 10 करोड़ रुपये की ठगी का केस दर्ज किया है. रियल स्टेट कारोबारी हमजा सिराज ने आरोप लगाया है कि बुलियन फर्म में निवेश के नाम पर उनसे करोड़ों रुपये लिए गए और अब न मुनाफा दिया जा रहा है और न ही मूल धन वापस मिल रहा है.
दोस्ती और मुनाफे का जाल
पीड़ित हमजा सिराज कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में कार्यरत हैं. घटनाक्रम के अनुसार करीब दो साल पहले हमजा के दोस्त आरसी तिवारी ने उनका परिचय चौक के बुलियन व्यापारियों, अमर सिंह और रंजीत से कराया था. इन भाइयों की चौक में बाहुबली बुलियन एंड ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से बड़ी फर्म है.
उन्होंने कारोबार विस्तार के लिए हमजा को निवेश का प्रस्ताव दिया और हर महीने 3 प्रतिशत मुनाफे का वादा किया. आरोपियों के झांसे में आकर हमजा ने 24 जून 2024 को 10 करोड़ रुपये फर्म के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिए.
इसके बाद आरोपियों ने कहा कि वे 7.40 करोड़ का सोना कारोबार में लगाएंगे और बाकी 2.60 करोड़ रुपये वापस कर देंगे.
15 जुलाई 2024 को इसका बाकायदा लिखित अनुबंध भी हुआ, जिसकी अवधि अक्टूबर 2025 तक थी. अनुबंध के बावजूद, न तो हमजा को वादा किया गया मुनाफा मिला और न ही उनकी मूल रकम लौटाई गई.
पुलिस कमिश्नर के आदेश पर कार्रवाई
रकम मांगने पर जब आरोपी भाई टालमटोल करने लगे और धमकाने लगे, तो पीड़ित ने पुलिस कमिश्नर से न्याय की गुहार लगाई. इंस्पेक्टर चौक, नागेश उपाध्याय के मुताबिक, शुरुआती जांच में आरोप सही पाए जाने पर अमर सिंह और रंजीत के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. पुलिस ने दोनों पक्षों को पूछताछ के लिए बुलाया है, ताकि बैंक ट्रांजैक्शन और अनुबंध के दस्तावेजों की बारीकी से जांच हो सके.